infoLibre se suma a la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras para pedir el fin de la masacre de periodistas en Gaza

infoLibre se ha sumado a una extensa lista de medios de comunicación de todo el mundo para pedir el fin de la masacre deliberada de periodistas en Gaza y el acceso de la prensa extranjera a la Franja. La iniciativa es coordinado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el movimiento ciudadano mundial Avaaz y se han inscrito hasta ahora más de 150 periódicos, radios y televisiones para llevar a cabo una movilización mediática el 1 de septiembre. El objetivo es denunciar los crímenes perpetrados por el ejército israelí contra los reporteros palestinos con total impunidad, pedir su protección urgente y exigir que Israel permita un acceso independiente de la prensa internacional al enclave palestino.

"La masacre contra los periodistas palestinos por parte del Ejército de Israel es sistemática, deliberada y, peor, se comete con total impunidad, vulnerando todos los principios del derecho internacional humanitario", subrayan los impulsores. "Esta situación intolerable, agravada por la prohibición a la prensa extranjera de acceder a Gaza –un hecho insólito destinado a apuntalar el apagón informativo en la Franja–, amenaza con erradicar el periodismo en Gaza, vital para documentar los crímenes del Ejército israelí", añaden.

Cerca de 250 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza por el Ejército de Israel en apenas dos años, una cifra jamás registrada en la historia reciente, máxime en tan breve espacio de tiempo. Solo en los últimos días han muerto más de una decena en ataques premeditados.

El lunes 25 de agosto, Hossam al Masri (Reuters), Mariam Abu Daqqa (The Independent Arabia y Associated Press), Moaz Abu Taha (NBC), Mohamad Salama (Al Jazeera) y Ahmed Abu Aziz (prensa local) fueron asesinados en un ataque deliberado contra el centro hospitalario Al Nasser. Dos días antes, Khaled al Madhoun, cámara de Palestine TV, fue abatido por disparos de las fuerzas israelíes mientras grababa el reparto de ayuda alimentaria a la población gazatí, oficialmente en situación de hambruna.

El 11 de agosto, seis periodistas –cinco de los cuales trabajaban o habían trabajado para la cadena Al Jazeera– fueron asesinados en otro ataque selectivo contra la tienda de campaña en la que trabajaban cerca del hospital Al Shifa. Anas al Sharif (conocido reportero de Al Jazeera), Mohammed Qraiqea, Ibrahim al-Thaher, Mohamed Nofal, Moamen Aliwa (todos relacionados con el medio catarí) y el periodista independiente Mohammed al Khaldi sucumbieron al ataque reivindicado por el Ejército israelí. En todos estos casos, como en muchos otros, Israel ha aducido que las víctimas tenían vínculos terroristas con Hamás, sin aportar pruebas.

Bajo esta premisa, RSF y Avaaz proponen que medios de todo el mundo se hagan eco el próximo lunes de la situación a través de banners en las webs, pantallas en negro en televisión o con portadas específicas en periódicos de papel. Entre los medios suscritos a la protesta destacan: Al Jazeera (Qatar), The Independent (Reino Unido), Mediapart (Francia) o Le Soir (Bélgica).

Al margen de esta campaña, RSF ha presentado cuatro denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí contra periodistas en la Franja de Gaza durante los últimos 22 meses. La organización apoya también a los periodistas palestinos sobre el terreno, a través de colaboraciones con organizaciones locales como Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) para proporcionar ayuda material, psicológica y profesional a los periodistas palestinos.