Israel mata a un líder de la Yihad en un ataque que acaba con la vida de una niña de cinco años

El Ejército israelí ha anunciado este viernes el comienzo de una operación de bombardeo contra objetivos de la organización terrorista Yihad Islámica en la Franja de Gaza tras varios días en estado de alerta por posibles represalias de la organización después de la detención en Cisjordania de un alto cargo del grupo.

Los primeros minutos de la llamada operación Amanecer han comenzado con el anuncio de la muerte de un comandante de las fuerzas militares de Yihad Islámica en el norte de Gaza, identificado como Taisir al Jabari, una muerte que ha sido confirmada por la propia milicia, según ha informado el diario The Times of Israel y ha recogido Europa Press.

El Ministerio de Sanidad gazací ha informado de que, por el momento, el ataque perpetrado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha dejado siete palestinos muertos y 40 heridos. "El número de mártires ha aumentado a siete, incluida una niña de cinco años, como resultado de una agresión israelí contra la Franja de Gaza", ha indicado el Ministerio en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, las FDI han estimado que, por el momento, la operación se ha saldado con "entre diez y veinte terroristas muertos" después de que el ataque haya golpeado al menos seis zonas del norte de la Franja de Gaza, entre ellas el barrio gazací de Rimal. Además, han informado de que el Ejército ha desplegado el sistema de defensa antiaéreo conocido como Cúpula de Hierro.

La ministra del Interior israelí, Ayelet Shaked, ha recalcado que Israel "no puede ser rehén de un grupo terrorista" y ha aseverado que la situación "puede llevar tiempo" dado que "no se puede saber qué pasará con el conflicto".

Al Jabari era el sucesor de Baha Abu al Ata, muerto en noviembre de 2019 en un ataque aéreo israelí.

Los bombardeos de este viernes tienen su motivo inmediato en una redada efectuada el lunes por las fuerzas israelíes en un campamento de refugiados de Yenín que se saldó con la muerte de un adolescente palestino y la detención de Basam Saadi, un alto cargo de Yihad Islámica, y su yerno Ashraf al Jada. La organización prometió represalias tras la operación.

El Gobierno palestino condena los bombardeos

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha condenado sin paliativos la nueva campaña de bombardeos lanzada por el Ejército israelí. "La Presidencia palestina", comienza el comunicado del presidente Abbas, "condena la agresión israelí en la Franja de Gaza, denuncia su cese absoluto y señala a las fuerzas de ocupación (Israel) como responsables de esta peligrosa escalada".

"El presidente Abbas pide a la comunidad internacional que obligue a Israel a que detenga esta agresión contra el pueblo palestino, en particular en Gaza, y proporcione a la gente protección internacional", añade el comunicado, recogido por la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

También se ha pronunciado el secretario general de Yihad Islámica, Ziad al Najala, quien ha avisado de que los combates no han hecho más que empezar. "Estamos en las primeras horas de la batalla abierta", ha aseverado Al Najala, de visita en Irán en el momento del comienzo de la operación, en lo que ha descrito como "el día de la victoria".

"Las presiones ejercidas contra nuestro pueblo no son nuevas, y nosotros como resistencia cumpliremos con nuestro deber y haremos todo lo posible contra la agresión", ha declarado a la cadena panárabe Al Mayadín, con sede en Líbano, en unos comentarios en los que ha pedido a todas las fuerzas palestinas que actúen unidas contra Israel.

"La Autoridad Palestina conoce sus deberes y me dirijo a todos los combatientes de nuestro pueblo, encabezados por Al Fatá", el partido liderado por Abbas, "para que cumplan con su deber", ha añadido.

También se ha pronunciado ya la llamada "Sala de operaciones conjuntas", el colectivo que aglutina a milicias palestinas y otras organizaciones consideradas como terroristas por Israel, entre ellas las Brigadas Ezzedin al Qassam del movimiento islamista Hamás, o la propia Yihad Islámica. En un escueto comunicado recogido por el diario israelí The Times of Israel, las milicias acusan al Gobierno israelí de tener "plena responsabilidad" en unos ataques que "no quedarán impunes". Finalmente, los firmantes aseguran que están evaluando la situación y dejan en manos de sus líderes una respuesta "conjunta" y definitiva.

Israel ordena a los militares que entren en "estado de emergencia"

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israel, Aviv Kochavi, ha ordenado a los militares israelíes que entren en "estado de emergencia". El Ejército israelí ha anunciado que trasladará a la Brigada Golani y al Cuerpo Blindado a la frontera de Gaza este viernes, al tiempo que también llamará a 25.000 reservistas ante una posible escalada de la situación, según ha recogido el diario Haaretz.

Además, las autoridades israelíes han cortado el tráfico aéreo hacia el norte del Aeropuerto Internacional Ben Gurion ante el temor de lanzamientos de cohetes desde la Franja de Gaza contra objetivos israelíes, tal y como ha recogido el diario The Times of Israel.

Por su parte, las autoridades de Tel Aviv ha señalado en un comunicado que el municipio está preparado para abrir refugios antiaéreos públicos en caso de que se disparen cohetes en el centro de Israel.