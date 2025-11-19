El Kremlin elude hablar del plan de paz y sigue bombardeando Ucrania y matando civiles

El Kremlin sigue sin dar detalles del nuevo plan de paz para Ucrania que estaría negociando en secreto con Estados Unidos, sin la participación ni de Ucrania ni de sus socios europeos, según el medio estadounidense Axios.

"En este caso, no hay novedades que pudiera comunicaros", dijo a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado nuevamente por periodistas sobre posibles negociaciones con Washington al respecto.

Peskov comentó que "hubo conversaciones" sobre el conflicto ucraniano en Alaska, donde los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron el pasado 15 de agosto, pero agregó que no hay nada más que añadir.

Según Axios, EE.UU. está negociando en secreto con Rusia un plan secreto de 28 puntos para poner fin a la guerra en el que se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev.

El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, con el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev, según el medio.

Siguen los bombardeos

Rusia, no obstante, y pese a estar barajando la posibilidad de una paz, esta madrugado ha lanzado un nuevo ataque combinado masivo con misiles y drones contra el oeste de Ucrania que provocó al menos 16 muertos en la ciudad de Ternópil (oeste) al haber alcanzado un edificio residencial y, según el Ministerio de Energía, dañó infraestructuras energéticas en siete regiones del país.

En la región de Leópolis, también en el oeste de Ucrania, fueron atacadas una infraestructura energética y unas instalaciones industriales.

La ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, fue atacada con numerosos drones rusos que dañaron edificios de viviendas e hirieron a decenas de personas.

En el conjunto del país, el ataque ruso hirió a más de ochenta personas, según datos de las autoridades ucranianas.

Rusia empleó para este ataque 476 drones y 48 misiles de distintos tipos, según el balance ofrecido por la Fuerza Aérea ucraniana.

De ellos, 442 drones y 41 misiles pudieron ser neutralizados por las defensas ucranianas. Los otros 34 drones y 7 misiles impactaron en catorce localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea.

Más apoyo

Volodímir Zelenski, insistió en pedir a la comunidad internacional más presión sobre Rusia y apoyo adicional a Ucrania con una 'lista de deseos': “La principal prioridad son misiles de defensa aérea, sistemas adicionales (de defensa aérea), capacidades expandidas de aviación de combate y producción de drones para salvar vidas”, escribió Zelenski, que exigió asimismo “sanciones efectivas” para debilitar a Rusia.

“Debe hacerse responsable a Rusia por sus acciones y nosotros debemos centrarnos en todo lo que nos fortalezca y nos permita derribar misiles rusos, neutralizar drones rusos y parar los ataques”, agregó el presidente ucraniano.

Zelenski hizo también balance de la gira por la UE que concluyó ayer en España tras pasar por Grecia y Francia.

“España también está ayudando con nuestras necesidades urgentes y prepara un nuevo paquete militar que incluirá misiles de defensa aérea IRIS-T”, escribió el presidente ucraniano tras destacar las aportaciones económicas anunciadas ayer por Madrid. EFE

Volodímir Zelenski, tenía previsto reunirse en Turquía con Witkoff este miércoles para dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz. Según Axios, que cita fuentes ucranianas y de EE.UU., el hombre de confianza de Trump ha aplazado su viaje.

Witkoff sí se reunió esta semana en Miami (EE.UU) con el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y jefe de la delegación de Kiev en los contactos directos con los rusos de este año, Rustem Umérov.