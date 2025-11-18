Sánchez anuncia 615 millones para armar a Ucrania y 202 más para la reconstrucción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España va a movilizar 615 millones para apoyar militarmente a Ucrania, incluidos 100 millones para la compra urgente de armamento en Estados Unidos, y 202 millones más destinados a la reconstrucción del país, informa EFE.

En una rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Sánchez ha ratificado con este paquete de 817 millones el apoyo "total y firme" a Ucrania ante la agresión rusa y ha garantizado que ese respaldo continuará hasta que se alcance una paz justa y duradera y pueda adherirse a la Unión Europea.

Además de su encuentro con Sánchez, en su tercera visita a España desde el inicio de los ataques rusos, Zelenski se ha reunido con el rey, con los presidentes del Congreso y del Senado y con representantes de la industria de defensa.

Según ha explicado Sánchez, dentro de los 615 millones que se movilizarán en el próximo mes para apoyar militarmente a Kiev hay una contribución de 100 millones al programa PURL de la OTAN, que servirán para financiar la adquisición acelerada de sistemas de defensa antiaérea en Estados Unidos.

En ese paquete se incluye también una partida de 215 millones del programa SAFE de la Comisión Europea dedicada a Ucrania, que permitirán costear la producción de sistemas antidrones, radares de exploración y vigilancia aérea, muchos de ellos desarrollados por empresas españolas.

Y también la entrega en diciembre de un lote de material militar por valor de casi 300 millones, parte del acuerdo bilateral de seguridad entre Ucrania y España.

Junto al apoyo militar, Sánchez ha destacado el apoyo de España a la reconstrucción del país, con un nuevo instrumento financiero dotado de 200 millones de euros; y cerca de dos millones para un proyecto conjunto con las Naciones Unidas para restablecer el sistema central de calefacción de la localidad de Sammar, en apoyo de más de 28.000 personas.

El interés de Zelenski en los sistemas antidrones

En su visita a España, Zelenski se ha interesado por los sistemas antidrones y radares avanzados de Indra, en cuya sede se ha reunido con trece compañías de la industria de defensa, incluyendo EM&E y Tecnove.

Entre estas dos últimas y el fabricante ucraniano de vehículos militares blindados Practika se ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para desarrollar soluciones móviles avanzadas orientadas a los sectores de defensa, seguridad y protección civil.

El propio Zelenski ha informado de ello en un tuit en la red social X, donde ha afirmado que ha visitado radares avanzados y sistemas antidrones en España.

"Todo esto significa una mejor protección para nuestras vidas", ha dicho el presidente ucraniano.

Tras ser recibido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el presidente de Indra, Ángel Escribano, el mandatario ucraniano ha hecho un recorrido por las instalaciones, donde ha explorado los sistemas de defensa de la tecnológica española.

Concretamente, se le ha mostrado uno de los radares más avanzados en el uso de las fuerzas armadas, los LTR-25, además de soluciones integrales para detectar, seguir y neutralizar las amenazas de drones.

Además, ha conocido un sistema modular con estación de armas controlada remotamente y que pueden instalarse en un vehículo de apoyo militar; así como un vehículo terrestre no tripulado capaz de acceder a áreas complejas y equipado con radar Nemus, con capacidades de detección de proyectiles y drones.

El MoU entre Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), compañía especializada en innovación y tecnologías de Defensa y Seguridad, y que planea fusionarse con Indra; Tecnove, compañía española de fabricación, transformación y mantenimiento de carrozados y vehículos especiales, y Practika, ha sido rubricado por los presidentes de las tres empresas, Javier Escribano, Eusebio Ramírez y Oleg Vysotska, respectivamente.

Esta alianza estratégica tiene como objetivo combinar las capacidades tecnológicas, industriales y de integración de las tres compañías para dar lugar a soluciones vanguardistas completas y versátiles.

Entre ellas, vehículos blindados militares de apoyo de fuego; plataformas especializadas como ambulancias o vehículos de guerra electrónica; vehículos no militares de transporte para equipos de desminado, y cualquier otra cooperación industrial en materia de defensa para reforzar la industria española y ucraniana.

En virtud de este acuerdo, EM&E Group aportará su última tecnología en estaciones remotas de armas para equipar los avanzados vehículos blindados de Practika, todo ello con la experiencia en integración y transformación de vehículos especiales de Tecnove.

En la reunión, también han participado responsables de otras once empresas del sector de defensa española Arquimea Group, Centum, Fecsa, GMV, Instalaza, Marine Instruments, Meltio, Oesia, Sener y Urovesa.