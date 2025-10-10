Macron descarta adelantar las elecciones tras recibir a los grupos políticos moderados

El presidente francés, Emmanuel Macron, va a nombrar a un primer ministro en las próximas horas, lo que confirma que descarta el adelanto de las elecciones legislativas, tras reunirse con los líderes de los principales partidos moderados del país, según indica EFE.

Esa es una de las principales conclusiones de las declaraciones de algunos de los asistentes al encuentro, en el que los líderes de la izquierda mostraron su profundo descontento porque el primer ministro no será nadie de su campo como reclamaban.

El primer secretario socialista, Olivier Faure, se quejó de que Macron no les ha dado "ninguna respuesta clara" en los puntos que le han pedido, como una renuncia a la aprobación de leyes por decreto o a la suspensión de la reforma de las pensiones, y advirtió sobre la posible censura del primer ministro que pueda nombrar. "Como no hemos obtenido ninguna garantía, no descartamos votar una moción de censura", señaló después de contar que, aunque se sienten "perfectamente legítimos" en la izquierda para reclamar un primer ministro, Macron no ha accedido a esa idea. El líder socialista añadió que si no se les tiene en cuenta "no hay otra opción que votar una moción de censura".

En una línea similar, la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, denunció que, a la vista de lo que han escuchado en reunión, para el presidente "nombrar a un primer ministro ecologista o de izquierdas no es su opción". Tondelier advirtió de que "esto va a terminar muy mal" y de que "si (Macron) vuelve a nombrar a alguien de su mayoría, esto terminará como las veces anteriores". Es decir, con una moción de censura contra el Gobierno.

En el encuentro también participaron los principales responsables del macronismo, los antiguos primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal, y los líderes del partido de la derecha tradicional, los Republicanos, Bruno Retailleau y Laurent Wauquiez.

Mélenchon exige a Macron que se vaya para convocar unas presidenciales que desbloqueen la situación Ver más

Ninguno de ellos hizo declaraciones a su salida de la cita del Elíseo a la que no habían sido invitados los dos grandes partidos de la Asamblea Nacional, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Esos dos partidos de los extremos del arco parlamentario exigen elecciones anticipadas. Y aunque hay diferencias entre ellos ambos desean que Macron se vaya, de hecho, Mélenchon lo exige abiertamente e incluso ha intentado la destitución.

El actual primer ministro en funciones, el macronista Sébastien Lecornu, dimitió el pasado lunes por la mañana apenas 14 horas después de que se anunciara la composición de su Gobierno. Macron le encargó que siguiera haciendo una labor de prospección dos días más para ver si era posible evitar unas elecciones anticipadas. El miércoles por la noche, el Elíseo ya avanzó que Macron nombraría a un nuevo primer ministro en 48 horas.