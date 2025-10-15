Manos Unidas denuncia que el 28% de la población mundial sufre inseguridad alimentaria desde 2020

Manos Unidas ha denunciado que 673 millones de personas pasaron hambre en 2024 y, desde 2020, el 28% de la población mundial sufre inseguridad alimentaria. Además, ha indicado en relación a esto que se producen alimentos suficientes para alimentar a 11.000 millones de personas, a pesar de que la población mundial es de unos 8.000 millones, pero que un tercio de ellos se termina desperdiciando.

La ONG se ha compartido estos datos en el encuentro Mesa del Hambre, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra este 16 de octubre. Este evento ha reunido a expertos, investigadores e instituciones relacionados con el mundo de la alimentación.

La razón por la que el hambre ha sido desplazado en la agenda mundial podría deberse a la "permacrisis", según Kattya Cascante, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). Según Cascante, este fenómeno ha dado preferencia a "los conflictos, al clima, a las nuevas tecnología o a la inteligencia artificial, frente al problema crónico del hambre". La profesora de universidad también ha destacado el problema de la "mercantilización" de los alimentos.

La Mesa del Hambre también ha abordado otros temas como la soberanía alimentaria, de la mano de Vega Díez, directora cooperación internacional de Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). "Muchas leyes y tratados permiten la entrada de intereses que devoran suelos, agua y bosques; gana el agromercado, no la gente", señala Díez.

El evento fue clausurado por la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, que se refirió a la hambruna como "este drama humano que no solo es una cuestión de carencias, sino la consecuencia de una injusticia arraigada y afectada terrible que afecta las vidas de millones de personas". "Acabar con el hambre en el mundo exige la implicación de todos: de los gobiernos, de las instituciones, de la sociedad civil y de cada uno de nosotros", concluyó Pilar.