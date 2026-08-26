Nepal confirma dos españoles entre los 341 extranjeros desaparecidos tras la riada

Nepal confirmó este miércoles que dos ciudadanos españoles figuran entre los 341 extranjeros desaparecidos tras la riada que golpeó el norte del país, según un nuevo balance que eleva a más de 700 el número de personas cuyo paradero se desconoce.

Entre los extranjeros figuran 133 indios, 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos, 24 canadienses, 19 malasios, siete ucranianos, seis singapurenses, seis sudafricanos, cinco japoneses, cinco neozelandeses, cuatro alemanes, tres franceses, dos irlandeses, dos neerlandeses, dos rusos y dos españoles.

La lista incluye además a un ciudadano de Bielorrusia, uno de Finlandia, uno de Hungría, uno de Israel, uno de Lituania, uno de Portugal y uno de Filipinas.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado que la embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario en Nepal están "al corriente" de la situación y haciendo el oportuno seguimiento, preparados para prestar la asistencia consultar que sea necesaria.

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La riada golpeó a primera hora del miércoles varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China) y causó al menos 98 muertos y graves daños en carreteras, puentes, asentamientos e infraestructuras.

La mayoría de los extranjeros se encontraban en Rasuwa para completar la peregrinación al monte Kailash y al lago Mansarovar, dos enclaves considerados sagrados por hinduistas, budistas y jainistas, en la región del Tibet.

Las autoridades mantienen desplegadas operaciones de búsqueda y rescate en la zona.