La ONU confirma la muerte de 103 civiles por ataques israelíes en Líbano desde el alto el fuego

Al menos 103 civiles han muerto en Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego firmado en noviembre de 2024 por los dos gobiernos, confirmó este miércoles la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió esfuerzos para poner fin de manera permanente a las hostilidades, según informa EFE.

No se han confirmado en cambio muertes por proyectiles lanzados desde Líbano hacia Israel desde el alto el fuego, mientras que 80.000 personas permanecen desplazadas en territorio libanés y 30.000 en áreas del norte israelí como resultado de la violencia, indicó en un comunicado el alto comisionado de la ONU, Volker Türk.

El Ejército del Líbano confirma su despliegue en once áreas del sur tras la retirada israelí Ver más

"Los ataques con aviones y drones en zonas residenciales todavía causan un impacto devastador", y también se registran incidentes de este tipo en las cercanías de áreas donde trabajan cascos azules de la ONU en el sur de Líbano, dijo el alto comisionado.

Según Türk, cientos de escuelas dañadas, centros de salud, lugares religiosos y otros edificios civiles siguen siendo zonas donde el acceso es imposible o que son solo parcialmente utilizables.

"La implementación de buena fe del alto el fuego es el único camino hacia una paz duradera, y sus términos deben ser respetados", recalcó el jefe de derechos humanos.