Putin rechaza las propuestas de Europa para la paz en Ucrania antes de su reunión con Witkoff

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha rechazado hoy las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, según ha informado EFE.

"Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente (de EEUU, Donald) Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", dijo a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Putin denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".

"Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", dijo.

Putin también volvió a negar que Rusia se proponga atacar un país europeo, aunque añadió que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda".

"No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces", aseveró.

Además, acusó a los europeos de vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica", cuando insistió en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

La reunión entre Putin y Witkoff tiene por objetivo que el segundo le presentase al presidente ruso las conclusiones de las conversaciones mantenidas entre los negociadores estadounidenses -entre ellos, el propio Witkoff- y los ucranianos en Florida.

De hecho, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha declarado que espera de este encuentro "señales" y que, si son positivas, sus representantes volverán a reunirse con la delegación norteamericana. Por el momento, no ha habido respuesta por parte del ucraniano ante la negativa de Putin.

Zelenski ha admitido en una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, que EEUU está adoptando "serias medidas" para acabar con la guerra. También ha hecho hincapié en que el objetivo es lograr una paz "decente y digna" que impida una "tercera invasión" de Moscú.

Sin noticias de paz para Ucrania: la guerra está en un callejón sin salida (que Trump tampoco resuelve) Ver más

"Por lo que he visto, Estados Unidos está tomando serias medidas para poner fin a esta guerra, de una forma u otra, y estoy seguro de que nuestra tarea común, para todos en Europa, es realmente poner fin a esta guerra", declaró Zelenski.

El presidente ucraniano fue informado por primera vez en persona este martes por su equipo negociador de los resultados de los contactos con representantes de EEUU que tuvieron lugar el domingo y el lunes en Miami.

"(He recibido) un informe detallado por parte de la delegación ucraniana después de todas sus reuniones en Estados Unidos. Hemos hablado en persona de asuntos que no pueden tratarse por teléfono", dijo en sus redes sociales el presidente, que no reveló ninguna información nueva sobre lo acordado con los emisarios de la Casa Blanca en Florida.