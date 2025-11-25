Los líderes europeos cierran filas con Ucrania en plenas negociaciones del acuerdo de paz

La reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada este 25 de noviembre ha sembrado altas expectativas entre los distintos mandatarios que han participado en el encuentro telemático, según ha informado EFE. La treintena de países aliados se han reunido con el objetivo de alcanzar un pacto de alto el fuego en Ucrania, y algunos dirigentes han mostrado cierto optimismo sobre las conversaciones mantenidas.

Uno de ellos ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha declarado a la apertura de la reunión que "por fin" hay sobre la mesa una oportunidad de avanzar hacia una paz "duradera" en Ucrania, pero insistió en que hacen falta garantías "muy sólidas" de seguridad para Kiev.

Al finalizar la conferencia, Macron ha anunciado la creación de "un grupo de trabajo a partir de mañana, pilotado por Francia y Reino Unido, con una asociación estrecha con Turquía, que juega un papel clave en el plano marítimo, y, por vez primera, con una implicación de Estados Unidos". El mandatario francés afirma que EEUU se ha comprometido a participar en la fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania, que deberá ser desplegada para garantizar su durabilidad.

Macron señaló en una entrevista por la mañana a la radio RTL y a la televisión M6 que el plan de su homólogo estadounidense, Donald Trump, "va en la buena dirección". Sin embargo, ha destacado que en ese plan se refleja la intención de EEUU de "tratar de conseguir una paz tras las discusiones mantenidas con Rusia" y por eso "da una idea de lo que puede ser aceptable para los rusos".

Es por esto que el presidente francés ha matizado que el acuerdo no tiene por qué ser aceptado por los ucranianos y europeos: "Es normal que ese texto que se ha puesto encima de la mesa sea enmendado por los ucranianos en lo que está en sus manos. Y que nosotros trabajemos en lo que nos concierne, esos famosos activos congelados o las garantías de seguridad".

Precisamente, la Casa Blanca ha declarado este martes la existencia de "algunos detalles delicados" por resolver del plan de 28 puntos, acuerdo del que Trump había dado de plazo hasta este jueves a Ucrania para que lo aceptase. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quiere reunirse con Trump antes de firmar el pacto, pero no se ha confirmado el encuentro.

En cuanto a los activos rusos congelados, al encontrarse este dinero en Europa, Macron considera que "corresponde decidir a los europeos" sobre su gestión. De igual manera, ha afirmado que los ucranianos "son los únicos que pueden decidir" sobre concesiones territoriales o en cuestiones como la lengua y la Constitución.

Macron dijo que al final del proceso habrá que plantear a Moscú "la única cuestión para la que no hay respuesta: ¿Está Rusia dispuesta a hacer una paz duradera?". Una pregunta que le plantea dudas por los antecedentes de los acuerdos de Minsk, en los que se habían dado "garantías de seguridad que eran demasiado débiles para los ucranianos" y que desembocaron en la invasión de Ucrania de febrero de 2022.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha descrito la reunión de este martes en X como "muy útil". El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, también se ha mostrado esperanzador: "Creo que estamos avanzando en una dirección positiva y los indicios actuales apuntan a que, en gran parte, la mayoría del texto, según indica Zelenski, puede aceptarse".

"Era una oportunidad para garantizar que el borrador del plan reflejara plenamente los intereses de Ucrania y sentara las bases para una paz duradera", comentó Starmer, quien añadió que Kiev había propuesto "algunos cambios constructivos" al acuerdo con el apoyo de asesores de seguridad nacional europeos.

Tanto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como el canciller alemán, Friedrich Merz, han coincidido en querer lograr "una paz justa y duradera" para Ucrania. El alemán también ha destacado en X el rol de la Unión Europea en la negociación: "Cualquier plan que afecte los intereses y la soberanía europeos requiere el consentimiento de Europa. Europa se mantiene firme y unida".

De hecho, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha declarado este martes que las cuestiones relativas a la UE y la OTAN en el plan estadounidense de 28 puntos "deberán discutirse en el futuro, y por supuesto con nosotros, los europeos". "No se deben adoptar decisiones que debiliten la defensa de Ucrania o que inviten a Putin a planear ya la próxima agresión", dijo, en referencia a la redacción inicial de reducir a 600.000 los actuales 980.000 efectivos del Ejército ucraniano.