Trump defiende sus políticas ultras en un largo discurso en el Congreso: "Esto solo acaba de empezar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este martes en el Congreso del país el discurso más largo que un mandatario ha dado ante una sesión conjunta de la cámara y batió así su propio récord con casi dos horas de intervención. Esta intervención, aunque siguió el mismo formato que un discurso sobre el estado de la Unión, que cada año sirve para hacer balance de la gestión presidencial, no se consideró como tal porque se realizó cuando Trump lleva seis semanas en el poder.

Más un mitin que otra cosa, defendió durante su discurso que ha logrado más en los 43 días de su segundo mandato que otros presidentes en ocho años. "Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones logran en 4 u 8 años, y esto solo acaba de empezar", declaró el mandatario, quien desde que volvió al poder el 20 de enero ha firmado un número de órdenes ejecutivas sin precedentes.

Trump sostuvo además que ha conseguido el regreso del "orgullo" y la "confianza" de Estados Unidos: "El sueño americano es imparable", reivindicó. "He ordenado que por cada nueva regulación, se eliminen diez regulaciones antiguas, tal y como hice en mi muy exitoso primer mandato y ahora en este", aseguró. Asimismo, el mandatario celebró su decisión de hacer "volver" a los trabajadores federales a sus oficinas, y declaró: "O se presentan en persona o serán despedidos", dijo.

Entre otras cosas, destacó la orden que "rebautiza" al Golfo de México como Golfo de América, una decisión por la que ha llegado a vetar la entrada a la Casa Oval a los medios que no han seguido su mandado. "Hace dos días, firmé una orden que hace del inglés la lengua oficial de los Estados Unidos de América", recordó. Y siguió enumerando algunas órdenes con las que, según dijo, ha acabado con "la censura del Gobierno" y ha recuperado "la libertad de expresión en EEUU".

También subrayó sus iniciativas para acabar con la diversidad y la inclusión, atacar a las personas transgénero y asegurar que en sus primeros días en la Casa Blanca el país "ha dejado de ser 'woke'". También presumió de haber sacado a "los hombres de las competiciones deportivas de mujeres", haber instaurado una política "de que solo hay dos géneros" y de acabar con las iniciativas de inclusión y diversidad en el Gobierno.

Trump se muestra conciliador con Zelenski

En el plano internacional, Trump se mostró conciliador con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tras haber recibido una carta de este en la que se decía dispuesto a negociar la paz con Rusia y a firmar el acuerdo con EEUU que resultó frustrado tras su tensa reunión de la semana pasada en el Despacho Oval. "Hoy temprano, recibí una carta importante del presidente Zelenski de Ucrania. La carta dice: Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera", reveló Trump.

Según el mandatario, Zelenski le dijo que está "listo para trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump" y que Ucrania está lista para firmar el acuerdo de minerales "en cualquier momento" que sea conveniente para Estados Unidos. "Aprecio que haya enviado esta carta, la recibí hace poco", declaró Trump.

En cuanto a Rusia, dijo que ha tenido "conversaciones serias" con Moscú y que ha recibido "fuertes señales de que están listos para la paz”. En su discurso, el mandatario dijo que trabaja "incansablemente" para poner fin "al salvaje conflicto en Ucrania" y acusó a los países europeos de gastar "más dinero comprando petróleo y gas rusos de lo que ha gastado en defender a Ucrania".

"Es nuestro momento de usar los aranceles contra otros países"

Otro de las polémicas que han rodeado los 43 días de Trump en el Despacho Oval es la guerra comercial que está abriendo contra, principalmente, China, Canadá y México. El presidente dijo que durante años otros países han usado los aranceles contra Estados Unidos y ahora es el momento "de usarlos contra otros países".

"Esto está pasando con amigos y enemigos. El sistema no justo para Estados Unidos", aseguró Trump que reiteró que el 2 de abril se pondrán en marcha "aranceles recíprocos" contra sectores y países que graven a los productos estadounidenses tanto en materia arancelaria como no arancelaria y otro tipo de barreras.

"Nos han estafado durante décadas, casi todos los países de la Tierra, y eso no vamos a dejar que pase nunca más", insistió Trump, que hoy mismo puso en marcha aranceles contra México y Canadá por que, supuestamente, no han hecho lo suficiente para hacer frente al tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal.

"México nos quiere contentar", dijo Trump en relación a la extradición a Estados Unidos de 29 narcotraficantes mexicanos de alto valor. "Pero necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que hacen. Tienen que poner fin al fentanilo y las drogas que entran en nuestro país", añadió. Además, desde comienzos de febrero, la nueva Administración Trump ha impuesto un 20% en sendas tandas del 10% a todas las importaciones chinas.

Trump aseguró que su política proteccionista también protegerá al sector agrícola estadounidense e impondrá aranceles a productos agrícolas desde el 2 de abril, aunque reconoció que "puede que haya un pequeño período de ajuste". El presidente mencionó aranceles a materias primas que considera estratégicas como el aluminio, el cobre, la madera y el acero.

"Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional"

Trump también aprovechó la tribuna para lanzar una invitación al pueblo de Groenlandia para unirse a Estados Unidos y recalcó que Washington ansía incorporar la isla a su territorio por motivos de seguridad nacional. "Tengo un mensaje esta noche para la increíble gente de Groenlandia: apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro y, si así lo eligen, les damos la bienvenida a los Estados Unidos de América", afirmó.

"Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional e incluso la seguridad internacional, y estamos trabajando con todos los que están involucrados para intentar conseguirla", añadió el presidente estadounidense, que añadió: "creo que lo vamos a conseguir de una forma u otra".

Trump también aseguró que su Gobierno ya ha empezado a recobrar el control sobre el Canal de Panamá, apuntando a que hoy mismo la estadounidense BlackRock, una de las mayores gestoras de fondos de inversión del mundo, ha acordado comprar los puertos de Balboa y Cristóbal, en las desembocaduras del canal de manos del grupo hongkonés que los controlaba. El magnate neoyorquino ha amenazado en repetidas ocasiones con tomar el control del canal, que según él ha estado controlado por las autoridades chinas pese a ser una obra de ingeniería estadounidense que fue cedida a Panamá por la Administración de Jimmy Carter en los setenta.

Aplausos a Musk

La bancada del Partido Republicano ovacionó este martes en el Congreso al magnate tecnológico Elon Musk, que está al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), en el transcurso del discurso de Donald Trump.

Trump prometió que, en sus esfuerzos para combatir la inflación, terminará "con el flagrante despilfarro del dinero de los contribuyentes". "Para ello he creado el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que está dirigido por Elon Musk, que está presente esta noche en la galería", anunció el presidente, dando pie a que Musk se levantara de su asiento y recibiera gustoso la ovación de los republicanos.

Trump le dijo a Musk que lo está "haciendo muy bien" y pasó a enumerar programas federales, muchos de ellos proyectos de desarrollo en países extranjeros, que calificó de "desperdicio atroz" y que se han congelado. "Los estadounidenses nos han dado un mandato para realizar un cambio audaz y profundo que abarque casi 100 años, la burocracia federal ha crecido hasta aplastar nuestras libertades, inflar nuestros déficits y frenar el potencial de Estados Unidos de todas las formas posibles", aseguró Trump.

El presidente denunció también "niveles asombrosos de incompetencia y probablemente fraude" en el sistema de la seguridad social en el que aseguró que hay inscritos unos 7 millones de estadounidenses de edades comprendidas entre los 110 y los 129 años, una afirmación que ha desmentido la propia Administración.

El llamado DOGE es el organismo concebido por Trump y liderado por Musk que se está encargando de recortar el gasto público y la envergadura del Gobierno federal en línea con las promesas electorales del neoyorquino. DOGE ha congelado las actividades de entidades como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) e impulsado el despido de miles de trabajadores federales empleados en organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual, tal y como se propusieron Trump y Musk, han logrado virtualmente desmantelar.

Los recortes en la adjudicación de fondos y subsidios federales, de los que presumió Trump ante los legisladores, también están afectando a una variedad de programas, desde la ayuda humanitaria de Estados Unidos al exterior o préstamos estudiantiles hasta programas de investigación científica y sanitaria o iniciativas de asistencia alimentaria.

El discurso más largo de la historia en una sesión conjunta del Congreso

Ante tantos temas, el discurso de Trump se convierte así. hasta la fecha, en el más extenso que se había registrado en un evento como este lo había dado el propio Trump en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), pero con este se superó a si mismo ya que estuvo hablando una hora y 42 minutos. El mandatario arrancó el que fue su primer discurso ante una sesión conjunta de este segundo mandato a las 21:16, hora local de Washington, y terminó a las 22:58.

En su primera etapa como presidente, Trump ya superó a su predecesor, el demócrata Barack Obama (2009-2016), ya que el republicano estuvo más de una hora hablando todas las veces que realizó este discurso (una vez al año). Y aunque el anterior presidente, Joe Biden (2021-2025), tampoco bajó de la marca de una hora, el republicano mantuvo el premio de ser el que más se ha extendido en la historia.

Los demócratas interrumpen a Trump con abucheos

Miembros del Partido Demócrata interrumpieron con abucheos el discurso, al tiempo que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, tuvo que pedir varias veces orden. Ante los repetidos abucheos de la oposición, con muchas de las congresistas vestidas de rosa en señal de protesta, en los primeros minutos del discurso de Trump, Johnson y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, sentados detrás de Trump, optaron por levantarse de sus asientos para pedir que cesaran los abucheos.

Johnson advirtió contra las interrupciones y la falta de decoro y pidió a los asistentes que mantuvieran "el quórum en la Cámara", algo que le agradeció Trump. El presidente de la Cámara de Representantes llamó al orden también al diputado demócrata Al Green, de 78 años, que se levantó y movió su bastón para replicar a Trump, mientras su protesta era ahogada por gritos de la bancada republicana. Finalmente fue expulsado del Congreso y escoltado por personal de la cámara hacia la salida.

Posteriormente, la senadora demócrata Elissa Slotkin aseguró en su réplica a Trump que si él hubiera estado en el cargo durante la Guerra Fría, el bando estadounidense habría perdido. "Como niña de la Guerra Fría, estoy agradecida de que estuviera Ronald Reagan (1981-1989) y no Trump en el cargo en la década de los 80. Trump habría perdido la Guerra Fría. Las acciones de Donald Trump sugieren que, en el fondo, no cree que seamos una nación excepcional. Está claro que no cree que debamos liderar el mundo", dijo cuando el republicano acabó su discurso.

La senadora, que fue la encargada de los demócratas para este cometido, se centró principalmente en la política exterior y en la guerra comercial que el mandatario ha comenzado contra México y Canadá. "Necesitamos amigos en todos los rincones, nuestra seguridad depende de ello", apuntó.

Slotkin, quien forma parte del Capitolio desde 2019, ha trabajado en la CIA y formó parte de los gabinetes del expresidente republicano George Bush (2001-2009) y del demócrata Barack Obama (2009-2017).

La demócrata acusó a Trump de creer en "la idea de acercarse a dictadores como Vladimir Putin y dar patadas en los dientes a nuestros amigos, como los canadienses". "Esa escena en el Despacho Oval no fue solo un mal episodio de telerrealidad, resumía el enfoque de Trump hacia el mundo", señaló en relación al choque que protagonizaron Trump y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca ante la prensa el pasado.

Además, cargó contra Trump por la guerra comercial en la que ha metido a Estados Unidos tras imponer aranceles del 25% a México y a Canadá y otros del 20% a China. "Sus primas y recetas costarán más porque las matemáticas de sus propuestas no funcionan sin ir por la asistencia sanitaria", afirmó al respecto. "El presidente Trump está tratando de entregar un regalo sin precedentes a sus amigos multimillonarios", declaró.