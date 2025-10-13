Trump llega a Israel coincidiendo con la liberación por Hamas de todos los rehenes vivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este lunes en Israel coincidiendo con la liberación por Hamas de todos los rehenes vivos que han permanecido cautivos en la Franja de Gaza 738 días, según informa EFE.

Fue a las 9:30 hora local (6:30 GMT) cuando el Ejército de Israel publicaba un comunicando confirmando que, poco antes, habían cruzado la frontera hacia el Estado israelí los siete primeros rehenes vivos (de un total de 20) que Hamás ha entregado hoy a la Cruz Roja.

Eitan Mor (25 años), Alon Ahel (24), Ziv Berman (27), Gali Berman (27), Guy Gilboa Dalal (24), Omri Miren (48) y Matan Angrest (22), apresados por Hamás el 7 de octubre de 2023, fueron liberados como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza auspiciado por Donald Trump.

Posteriormente, poco antes de las 11:00 hora local, Hamás entregó a la Cruz Roja los 13 rehenes vivos restantes, informaron los medios israelíes N12 y Ynet citando a este organismo.

Se trata de Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

También Matan Zangauker (25), secuestrado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

Trump emprendió este lunes una visita relámpago a Israel para reunirse con familiares de los rehenes y dar un discurso en el Parlamento israelí (Knéset) antes de poner rumbo a Egipto, donde tendrá lugar la Cumbre de la Paz.

El mandatario llegó pasadas las 9:40 horas (hora local) al aeropuerto de Tel Aviv, donde, sobre una alfombra roja dispuesta en la pista de aterrizaje, saludó al presidente israelí, Isaac Herzog, y al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a miembros de la delegación estadounidense que ya se encontraban en Israel, encabezados por su yerno Jared Kushner y su hija Ivanka Trump.

El presidente de Estados Unidos abandonará rápidamente Tel Aviv, que amaneció con cientos de personas reunidas en la plaza de los Rehenes, y será trasladado a Jerusalén entre fuertes medidas de seguridad.

En la ciudad santa, se reunirá con familiares de los rehenes y dará un discurso en inglés ante el Parlamento, y, tras ello, volverá a subirse al Air Force One para viajar a Sharm el Sheij, una ciudad balneario de Egipto que también es conocida como la "Ciudad de la Paz" por ser uno de los centros de acción diplomática más relevantes de Oriente Medio.

Allí, Trump copresidirá la Cumbre de Paz a la que asistirán más de treinta dirigentes.

Entre otros líderes, irán Sharm el Sheij el emir de Catar y el presidente de Turquía, que mediaron entre Israel y Hamás junto con Trump y el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi. También se trasladarán a la ciudad egipcia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Trump se reúne con los familiares de los rehenes

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este lunes en Jerusalén con familiares de los rehenes que hasta hoy habían estado en manos de Hamás, con quienes habló en el Parlamento (Knéset) junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según la imagen distribuida por medios locales, en la reunión estuvieron también presentes el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno de Trump y que también ha formado parte del equipo mediador estadounidense, e Ivanka, mujer de este último e hija mayor del líder republicano.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas apuntó en un comunicado que su lucha no terminará hasta que los cuerpos de los 28 que continúan en Gaza sean localizados y devueltos para un entierro digno: "Solo entonces el pueblo de Israel estará completo", dijeron.

La familia de Guy Gilboa-Dalal, uno de los israelíes que sí fueron liberados con vida, confiaron en que todos los allegados puedan recuperar a los suyos.

"Esperamos que cada familia pueda alcanzar este anhelado momento y recibir a su ser querido en casa, incluyendo a todos los fallecidos, para ser sepultados en la tierra de Israel", señalaron en una nota aparte.

Israel prevé que algunos de los cuerpos serán entregados este lunes. Las autoridades israelíes también aseguran que Hamás no entregará todos al no haber podido localizarlos, si bien no han detallado cuántas personas siguen desaparecidas.

Trump asegura que Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control en la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Hamás seguirá ejerciendo temporalmente el control armado en la Franja de Gaza.

"Les hemos dado la aprobación por un tiempo (...). Tendremos que vigilar que no haya grandes problemas. Creo que todo irá bien", dijo Trump sobre Hamás, que ha rechazado de momento comprometerse al desarme total, a preguntas de los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force 1 durante el vuelo hacia Tel Aviv.

Ayer, fuerzas de la policía de Hamás en la Franja de Gaza y milicias locales a las que acusan de colaborar con Israel mantuvieron enfrentamientos armados en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza; y hoy, el Gobierno de Gaza, controlado por el grupo islamista, aseguró haber movilizado a 7.000 funcionarios para recibir a los presos palestinos en cárceles israelíes.

Trump asegura que ha tenido "algunas disputas" con Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que, a pesar de haber tenido "algunas disputas" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cree que ha hecho "un buen trabajo".

"Tuve algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente", dijo Trump sobre su relación con el mandatario israelí ante preguntas de los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force 1 antes de llegar a Tel Aviv.

El presidente estadounidense añadió que Netanyahu ha hecho "un buen trabajo" al frente del Gobierno israelí: "Creo que era la persona indicada en el momento adecuado".

¿Por qué el fin de la guerra en Gaza se firma en Sharm el Sheij, la 'Ciudad de la Paz'? Ver más

"Trabajando conmigo fue fantástico", enfatizó Trump, que definió al primer ministro israelí como "un presidente de tiempos de guerra".

Netanyahu declina la invitación de Trump para asistir a firma del plan para Gaza en Egipto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declinó la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, de asistir a la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza que se celebra este lunes en Egipto.

Según informó su oficina en un comunicado, no participará en ella por la proximidad del inicio del feriado Simjat Torá, el último día del periodo festivo judío del Sucot, que comienza al atardecer de este lunes hasta el atardecer del martes.