Trump publica la primera fotografía de Nicolás Maduro detenido: esposado y con los ojos tapados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en su red social —Truth Social— la primera imagen de Nicolás Maduro, tras ser capturado por fuerzas del país norteamericano. En la instantánea se puede ver al líder venezolano esposado, sujetando una botella de agua, un chándal gris de la marca deportiva Nike, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos. Tras él, un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).

El presidente estadounidense también ha anunciado que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están de camino a Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en la que se descabezó al chavismo en Venezuela esta madrugada.

Trump dice que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados por EEUU Ver más

"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima, y seguirán camino a Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana