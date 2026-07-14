"El algoritmo es un señor facha": infoLibre debate sobre redes, verdad y memoria en la Complutense

Mucho humor, ironía y sarcasmo —los ataques contra el algoritmo se han repetido en varias ocasiones, entre las risas de los asistentes—, pero también reflexión, conocimiento y denuncia en la primera mesa del curso de verano de infoLibre en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Bajo el título de Verdad y relato: cómo se construye la memoria, y moderada por la subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, los participantes —Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes; Arturo Lezcano, guionista, escritor y periodista; Laura Hojman, directora y documentalista; y Alicia Parras, profesora de la UCM— han hablado sobre cómo los medios, la ficción, el documental o las redes sociales influyen en la forma en que una sociedad recuerda el pasado e interpreta el presente.

"El relato de nuestro país, nuestra identidad, se ha construido a base de muchos silencios. Por eso me interesa mirar a esos silencios y preguntarme qué tienen que contarnos de nosotros mismos, ya que nos configura tanto lo que se cuenta como lo que no se cuenta", ha defendido Hojman, directora y guionista de documentales sobre María Lejárraga o Agustín Gómez Arcos, en los que rescata figuras olvidadas y trata de generar otros relatos distintos al oficial. "La memoria es algo vivo que está continuamente recreándose y tiene que ver con el presente y el futuro, de ahí la importancia de contar otros relatos que puedan dar una imagen distinta y contar cómo se ha ido conformando nuestra identidad a través de la expulsión de los disidentes", ha añadido.

Fiel a su forma directa y divertida de comentar la actualidad, Biarnés ha reivindicado el humor en estos tiempos en los que mucha gente, "sobre todo los más jóvenes", están "saturados del clima político". "Es gente desganada y desgastada que ha desconectado de la política", con lo que el humor es una forma de llegar a otro público o explicar de otra manera al que si está atento: "Todo es política, pero es necesario un poquito de humor. Ya de por sí, cuando desmontas un bulo es humor y te dices: 'Joder, qué cachondo el que lo ha montado'".

Todo es política, pero es necesario un poquito de humor

Tras insistir en el que el algoritmo no tiene nada de progresista, ha añadido Biarnés que, "por desgracia", éste también es el "motor informativo" y de la desinformación. "Los jóvenes consumen mucho TikTok e Instagram, y el algoritmo lo regula quien lo regula, que no es una persona progresista", ha lanzado, provocando las risas de la concurrencia. "Estamos en un momento muy malo para los que sois periodistas y os dedicáis a la información, porque la gente quiere cosas de 30 segundos, compartirlas, esparcirlas y ya está, sobre todo los jóvenes", ha continuado.

"Por eso, creo que es importante una ley que castigue la desinformación y esparcir bulos", ha remarcado Biarnés, lamentando que esté "muy normalizado mentir en televisión". "Da igual cuantos medios de comunicación abramos si se sigue permitiendo que se esparzan bulos, si una persona está en una red social sin identificarse", ha proseguido, antes de rematar con una propuesta en forma de sentencia: "El día que lleguen las multas por bulo, más de uno se callará la boca. Y yo tendré menos trabajo".

Por su parte, Lezcano, autor de libros como El país invisible: la epopeya atlántica de la diáspora gallega (Libros del K.O., 2025), ha reivindicado la importancia de conocer el pasado de los movimientos migratorios de los pueblos como una manera de entender el contexto actual, y ha lamentado justo por eso que se haya "instrumentalizado políticamente" a las diásporas, que son tratadas como "una mercancía, un 'lleva y trae' por parte de los políticos" "Vale la pena volver y revolver para entender que en los 60 nosotros fuimos emigrantes y ahora en la propia provincia de Ourense se reciben miles y miles de inmigrantes. Por eso, llama la atención que muchos dirigentes políticos, que son gallegos, insistan en aspectos que no tienen cabida ni en la representación política, pues de los 5.200 cargos políticos que hay en Galicia, ni uno solo electo representa a la extrema derecha", ha subrayado, antes de apostillar: "Emigrar es algo muy digno y doloroso que conforma el relato de comunidades vertebradas por es exilio".

Parras ha aprovechado su intervención para recordar el trabajo de multitud de fotógrafos de la Guerra Civil silenciados durante décadas por el franquismo, "nombres que se están recuperando ahora, 90 años después" "Fue una sorpresa tras otra descubrir cuántas mujeres hacían fotografías y también escribían", ha apuntado, para luego remarcar que "desde el propio aparato no interesaba que se supiesen muchas cuestiones que habian ocurrido durante la Guerra Civil, también antes y después, en un ejercicio de censura incomparable".

Esto ha llevado a la profesora de la Complutense a defender la importancia de la imagen, más todavía en un momento como el actual, en el que lo visual es "mucho más efímero", ya que aunque hacemos muchos más fotos, "es más difícil aprehenderlas". Por eso, ha advertido del peligro que esto supone para la confección de esa memoria colectiva que nos da identidad y que actualmente todos tenemos "en un software, en una nube que pensamos que siempre va a estar ahí, pero que es de una empresa". "Si mañana decide cerrar o venderlo todo, vamos a perder nuestra memoria", ha alertado.

Justo por esto, Hojman ha reivindicado la importancia de la narración, "una de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos", a pesar de lo cual, se la estamos cediendo a la IA, "que es una cosa terrorífica". "No le cedamos la narración al algoritmo, que es un señor facha. Si cedemos el poder de contar historias a estos algoritmos, estas inteligencias artificiales que están creadas por grandes empresas terribles, que entre otras cosas han aupado a Trump al Gobierno y que tienen unos intereses muy claros, estamos abocados al desastre como sociedad. Tenemos que volver a la narración humana, al espacio físico, a juntarnos y a escuchar historias", ha propuesto.

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"Si no se mantiene todo esto a salvo en espacios de los que nosotros seamos dueños, seguramente pase esto", ha terciado Biarnés, quien ha hablado de la impunidad con la que se insulta en las redes sociales, algo que él sabe bien en primerísima persona: "Tiene que haber una ley que nos proteja, a todo ciudadano, no ya al periodista o creador de contenido. Tú tienes que estar protegido y esa persona tiene que estar identificada con nombre y DNI. Twitter es como si entraras a un bar y les dices a todos los que están que son unos pedófilos. En ese caso, puedes llamar a la policía, pero no puedes hacer nada en las redes sociales. Existen muchísimos casos en los que vas a comisaria pero te dicen: '¿Y qué hacemos?' ¿Vas y denuncias y qué? Para cuando eso llegue a algo ha acabado la Kitchen".

'¿Y qué hacemos?' ¿Vas y denuncias y qué? Para cuando eso llegue a algo ha acabado la Kitchen".

Coincide en esto Hojman, quien reconoce tener "normalizado" que por ser mujer y escribir en un determinado medio, "vas a recibir insutlos y amenazas, y que te echen el puta a la cara, que es lo primero que hacen". Eso es, según denuncia, algo "orquestado" para echarles de los espacios digitales y que no puedan opinar, sobre todo las mujeres: "No quiero que me echen, quiero ocupar ese espacio que también es mío y me pertenece, pero tampoco quiero sufrir esa violencia. Muchas mujeres nos estamos yendo a ese internet seguro de sitios como Substack o Bluesky. pero no sé hasta qué punto es bueno porque acabamos creando guetos. Nos hace bien mirarnos a los ojos y saber que no somos avatares".

Hay quien dice que esto es la ley de la selva, pero ojalá, porque la selva es un sistema súper regulado en el que todo tiene su razón de ser

Para terminar, Lezcano ha querido ser menos apocalíptico y compartir el mensaje esperanzador de los países que están ya regulando las redes sociales para los menores. "Cuando dentro de 30 años digas que ibas a un restaurante y los niños estaban con una tablet viendo shorts de YouTube, va a ser como decir que antes los niños fumaban con 10 años", ha puesto como ejemplo, antes de rematar: "Se está empezando a regular. Hay quien dice que esto es la ley de la selva, pero ojalá, porque la selva es un sistema súper regulado en el que todo tiene su razón de ser".