El Chojin: "¿Cuántos votantes van a dejar de votar al PP por una proclama abiertamente racista de Rajoy?"

Sin necesidad de darle al play, El Chojin ha puesto banda sonora con la musicalidad de sus palabras a De la censura al algoritmo, el curso de verano que infoLibre está celebrando este martes en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Bajo el título de Música y contracrónica social, Domingo Antonio Edjang Moreno (Torrejón de Ardoz, 1977) ha impartido un taller en el que ha compartido multitud de reflexiones personales sobre el proceso de creación, la capacidad del rap para transmitir mensajes e, inevitablemente, asuntos de actualidad como el racismo a cara descubierta del expresidente Mariano Rajoy.

"Empecé a rapear en 1990, pero un poquito antes empecé a escribir. No porque quisiera ser un artista famoso o vivir de la música; me atrapó porque no tenías que ser cantante o tener una voz bonita, sino tener algo que decir y contarlo desde tu perspectiva", ha comentado, al tiempo que ha recordado que en aquellos comienzos no tenía un espacio en el que sentirse "especialista", pues siempre hay "alguien que sabe más que uno".

"Pero, de repente, aparece el rap, donde nadie me podía decir que estaba mal lo que yo decía porque era lo que pensaba, simplemente como forma de contar lo que que llevo dentro", ha rememorado. "Eres mucho más libre, o te sientes más empoderado, cuando eres capaz de contar lo que tienes en la cabeza de una manera más suelta. Yo entrenaba con el rap y contándole cosas a los chavales de mi barrio", ha continuado, antes de apostillar: "Al rap se le considera un estilo de vándalos que pintan por las paredes. Nos ha costado mucho llegar al reconocimiento, pero lo que buscábamos era poder sentirnos libres contando lo que queríamos contar a nuestra gente. Y el público no era amable, tenías que ganarte su respeto".

El rap me atrapó porque no tenías que ser cantante o tener una voz bonita, sino tener algo que decir y contarlo desde tu perspectiva

El Chojin ha conseguido exactamente eso, ganarse el respeto de su gente a lo largo de 16 discos y 600 canciones. Un éxito que ha refrendado recientemente con el lanzamiento de Balance, un disco en el que cuenta con multitud de colaboradores para celebrar sus 25 años en la música. Un esfuerzo continuado en el tiempo con el que ha conseguido exprimir lo mejor de su talento para ir conformando, canción a canción, un repertorio tan singular como él mismo.

Por eso, ha comentado que hace poco se suscribió a una plataforma de inteligencia artificial que, por 9,90 euros, le ofrece componer 500 temas en un mes. "Yo he tardado 27 años en hacer 600, y la IA te hace dos en seis segundos. Contra eso no puedes luchar", ha lamentado, lanzando un aviso al centenar largo de asistentes a su taller: "Hoy se nos está educando para que no nos importe si algo lo está haciendo una persona o la IA y, en el momento en que ya no nos importe, todo eso que aportamos los humanos a la creación desaparece. Si la IA me da la canción que me gusta, ¿por qué voy a decidir si la escucho de un ser humano? ¿Qué más me da?".

Así las cosas, ha señalado que él ha estado dos años trabajando en Balance, por lo que le parece "impensable" la opción de pedirle a la IA que te haga una canción en tres segundos. "Pero todos los artistas que están por llegar, o los que acaban de aparecer, se encuentran con esta herramienta y es muy complicado decirle que no la usen", ha reflexionado, en un punto en el que ha confesado no ser "optimista" al respecto, ya que como público también "exigimos un poquito menos y, así, el artista puede permitirse no ser tan artista, darle al botoncito y ya está". "Además, yo me dedico a esto, llevo estudiándolo toda la vida, es mi trabajo, pero me ponen canciones hechas por IA y hechas por humanos y no sé diferenciarlas, no te sé decir".

Yo he tardado 27 años en hacer 600, y la IA te hace dos en seis segundos. Contra eso no puedes luchar

También ha comentado el rapero madrileño la situación de las redes sociales, donde hay "mucho odio y gente dispuesta a decir cosas feas", lo cual lleva a otros muchos a abandonarlas o a no decir determinadas cosas por temor a una respuesta que pueda ofenderles. "Corremos el riesgo de que, para evitar esa sensación mala de haber puesto algo que provoca una respuesta negativa, evites meterte en ese charco y no digas lo que quieres decir. Eso no quita que lo pienses, pero si no lo pones no sabes que es compartido por otra gente y te sientes solo".

Por eso, ha defendido, cuando a él le duele algo lo escribe y lo comparte, de manera que así encuentra a alguien en México o en Chile que "está igual", lo cual le da "tranquilidad", porque quiere decir que el hecho de sentirse mal es normal. "Si no puedo decir lo que pienso, no puedo saber que otros que piensan como yo, pero también es muy difícil exigirle a un músico que se posicione políticamente de forma constante. A veces se lo estamos pidiendo a gente que no se puede permitir el lujo de decir lo que piensa porque, a lo mejor, pierde el único contrato que tiene, que es justo con un ayuntamiento del PP", ha planteado, para luego rematar: "Yo puedo decir lo que pienso dentro de los límites que yo mismo me pongo. Intento ser amable en las cosas que digo, siendo inflexible en el contenido. A mí eso me ha funcionado, aunque no quiero decir que sea así siempre".

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Precisamente por ser de esa escuela que cree en el trabajo y en que cada cual tiene una forma de mirar al mundo que puede plasmar en una canción inimitable, El Chojin ha recordado una frase del líder de Public Enemy, Chuck D, quien dijo que "el rap es la CNN de los barrios". "Nosotros somos gente de barrio que hablamos a gente de barrio con el idioma del barrio, sin ninguna otra pretensión", ha destacado, distinguiendo a la música de los medios como canales de comunicación: "Lo que diferencia al periodismo es la parte de la intelectualidad. Por eso, si alguien no está suficientemente formado puede pensar que la persona que le está escribiendo, o le está hablando, es de otro planeta porque usa palabras cuyo significado desconoce. Pero cuando alguien como yo habla en su idioma, se sienten un poquito más cerca, te ven más representante del pueblo. Por eso, sí, a veces es más efectiva la música que un artículo".

Se ha abierto un debate asqueroso que tiene que ver con las identidades y las prioridades, y hay gente que cree que tiene el poder de decidir quién es español y quién no según sus deseos

Para terminar, el rapero ha querido comentar la polémica del momento en torno a la columna racista de Mariano Rajoy, en la que lamentaba que en la selección francesa de fútbol no hubiera franceses por ser negros la gran mayoría de los jugadores. "Dice Rajoy que los jugadores franceses de la selección francesa no son franceses, y me da mucho miedo ver a parte de la intelectualidad de este país decir, ante una burrada como esa, que eso no es lo que quiere decir. Tengo una idea loca, y es empezar a pensar, a partir de ahora, que la gente dice lo que literalmente dice", ha señalado.

Y ha rematado: "La ultraderecha ha pasado de ser algo anecdótico a ser una opción respetada por muchos. En este contexto, Rajoy dice que los jugadores franceses no son franceses porque son negros. ¿Cuántos votantes van a dejar de votar al PP porque Rajoy haga una proclama abiertamente racista? ¿Cuántos votantes pueden sentirse seducidos y acercarse al PP tras esta proclama? Me parece muy bien que nos quitemos las caretas. La derecha cada vez tiene menos complejos y se parece cada vez más a la ultraderecha, y la ultraderecha ya no sé dónde se ha ido. Se ha abierto un debate asqueroso que tiene que ver con las identidades y las prioridades, y hay gente que cree que tiene el poder de decidir quién es español y quién no según sus deseos. Rajoy dice eso en este caldo y lo dice súper bien, pensando que le van a salir las cuentas".