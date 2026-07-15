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Todas las imágenes del Curso de Verano de infoLibre 'De la Censura al Algoritmo'

Curso de verano

Todas las imágenes del Curso de Verano de infoLibre 'De la Censura al Algoritmo'

El primer curso de verano organizado por infoLibre en colaboración con la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha reflexionado sobre el papel del periodismo en los próximos años. El curso ha reunido a periodistas, analistas, académicos y expertos que han debatido sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo: la democracia, el poder, la información y el futuro de los medios.

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El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, conversando con el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

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El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, conversando con el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

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El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, duranta la Intervención Institucional.

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El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, la directora de infoLibre, Virginia P.Alonso, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

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La periodista y conductora de la segunda edición del Telediario, Pepa Bueno, y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, durante la conversación inagural.

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La periodista y conductora de la segunda edición del Telediario, Pepa Bueno, y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, durante la conversación inagural.

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La responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas audiovisuales de RTVE, Estefanía de Antonio, el redactor jefe de infoLibre, Fernado Varela, y la creadora de contenido Elena Reinés durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio.

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La responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas audiovisuales de RTVE, Estefanía de Antonio, durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio.

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La creadora de contenido y cofundadora de WokeUp news, Elena Reinés, durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio.

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El redactor jefe de infoLibre, Fernado Varela, y la creadora de contenido y cofundadora de WokeUp news, Elena Reinés, durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio.

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La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, el comunicador y creador de contenido Marc Brianés (Nosoloviernes), el guionista y escritor Arturo Lezcano, la guionista, producturo, documentalista y directora de cine Laura Hojman y la doctora en Comunicación Social y profesora de la UCM Laura Parras durante la mesa Verdad y Relato.

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La responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas audiovisuales de RTVE, Estefanía de Antonio, el redactor jefe de infoLibre, Fernado Varela, y la creadora de contenido Elena Reinés durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio.

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La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, durante la mesa Verdad y Relato.

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La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, durante la mesa Verdad y Relato.

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El comunicador y creador de contenido, Marc Brianés (Nosoloviernes), durante la mesa Verdad y Relato.

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La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, el comunicador y creador de contenido, Marc Brianés (Nosoloviernes), el guionista y escritor Arturo Lezcano, la guionista, productura, documentalista y directora de cine Laura Hojman y la Doctora en Comunicación Social y profesora de la UCM, Laura Parras, durante la mesa Verdad y Relato.

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La doctora en Comunicación Social y profesora de la UCM, Laura Parras, durante la mesa Verdad y Relato.

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La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, el comunicador y creador de contenido Marc Brianés (Nosoloviernes), el guionista y escritor Arturo Lezcano, la guionista, productura, documentalista y directora de cine Laura Hojman y la doctora en Comunicación Social y profesora de la UCM Laura Parras durante la Mesa Verdad y Relato.

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El guionista y escritor Arturo Lezcano durante la mesa Verdad y Relato.

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El rapero, escritor y comunicador El Chojin durante el taller de música y contracrónica social.

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El rapero, escritor y comunicador El Chojin y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.

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La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, la directora del instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, el estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), el doctor en Periodismo y profesor de la UCM y la periodista y redactora de igualdad en infoLibre, Sabela Rodrígez, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, la directora del instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, el estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), el doctor en Periodismo y profesor de la UCM y la periodista y redactora de igualdad en infoLibre, Sabela Rodrígez, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, el estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), el doctor en Periodismo y profesor de la UCM y la periodista y redactora de igualdad en infoLibre, Sabela Rodrígez, trás la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, el estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), el doctor en Periodismo y profesor de la UCM y la periodista y redactora de igualdad en infoLibre, Sabela Rodrígez, trás la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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La directora de infoLibre, Virginia P.Alonso, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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El estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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La directora de infoLibre, Virginia P.Alonso, la directora del instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, el estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), el doctor en Periodismo y profesor de la UCM, David Álvarez y la periodista y redactora de igualdad en infoLibre, Sabela Rodrígez, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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El doctor en Periodismo y profesor de la UCM, David Álvarez, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos.

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El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y el profesor del departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III, Raúl Magallon y la directora de infoLibre, Virginia P.Alonso.

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El profesor del departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III, Raúl Magallon, hablando durante su Taller de autodefensa de la prensa.

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El profesor del departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III, Raúl Magallon, hablando durante su Taller de autodefensa de la prensa.

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La periodista Paloma Rando y la directora general de InfoLibre, Marta Gesto.

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Los periodistas Nacho Carretero y Paloma Rando durante su conversación en la jornada.

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Los periodistas Nacho Carretero y Paloma Rando durante su conversación en la jornada.

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Colaboradores del Curso de Verano de infoLibre entre el público durante el acto.

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Colaboradores del Curso de Verano de infoLibre entre el público durante el acto.

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Publicado el
15 de julio de 2026 - 15:25 h
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