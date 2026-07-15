Todas las imágenes del Curso de Verano de infoLibre 'De la Censura al Algoritmo'

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1 / 32 El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, conversando con el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Cruz Campa

2 / 32 El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, duranta la Intervención Institucional. Cruz Campa

3 / 32 El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, la directora de infoLibre, Virginia P.Alonso, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Cruz Campa

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4 / 32 La periodista y conductora de la segunda edición del Telediario, Pepa Bueno, y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, durante la conversación inagural. Cruz Campa

5 / 32 La periodista y conductora de la segunda edición del Telediario, Pepa Bueno, y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, durante la conversación inagural. Cruz Campa

6 / 32 La responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas audiovisuales de RTVE, Estefanía de Antonio, el redactor jefe de infoLibre, Fernado Varela, y la creadora de contenido Elena Reinés durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio. Cruz Campa

7 / 32 La responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas audiovisuales de RTVE, Estefanía de Antonio, durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio. Cruz Campa

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8 / 32 La creadora de contenido y cofundadora de WokeUp news, Elena Reinés, durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio. Cruz Campa

9 / 32 El redactor jefe de infoLibre, Fernado Varela, y la creadora de contenido y cofundadora de WokeUp news, Elena Reinés, durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio. Cruz Campa

10 / 32 La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, el comunicador y creador de contenido Marc Brianés (Nosoloviernes), el guionista y escritor Arturo Lezcano, la guionista, producturo, documentalista y directora de cine Laura Hojman y la doctora en Comunicación Social y profesora de la UCM Laura Parras durante la mesa Verdad y Relato. Cruz Campa

11 / 32 La responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas audiovisuales de RTVE, Estefanía de Antonio, el redactor jefe de infoLibre, Fernado Varela, y la creadora de contenido Elena Reinés durante su intervención en el coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio. Cruz Campa

12 / 32 La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, durante la mesa Verdad y Relato. Cruz Campa

13 / 32 El comunicador y creador de contenido, Marc Brianés (Nosoloviernes), durante la mesa Verdad y Relato. Cruz Campa

14 / 32 La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, el comunicador y creador de contenido, Marc Brianés (Nosoloviernes), el guionista y escritor Arturo Lezcano, la guionista, productura, documentalista y directora de cine Laura Hojman y la Doctora en Comunicación Social y profesora de la UCM, Laura Parras, durante la mesa Verdad y Relato. Cruz Campa

15 / 32 La doctora en Comunicación Social y profesora de la UCM, Laura Parras, durante la mesa Verdad y Relato. Cruz Campa

16 / 32 La subdirectora de infoLibre, Marta Jaenes, el comunicador y creador de contenido Marc Brianés (Nosoloviernes), el guionista y escritor Arturo Lezcano, la guionista, productura, documentalista y directora de cine Laura Hojman y la doctora en Comunicación Social y profesora de la UCM Laura Parras durante la Mesa Verdad y Relato. Cruz Campa

17 / 32 El guionista y escritor Arturo Lezcano durante la mesa Verdad y Relato. Cruz Campa

18 / 32 El rapero, escritor y comunicador El Chojin durante el taller de música y contracrónica social. Cruz Campa

19 / 32 El rapero, escritor y comunicador El Chojin y el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña. Cruz Campa

20 / 32 La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, la directora del instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, el estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), el doctor en Periodismo y profesor de la UCM y la periodista y redactora de igualdad en infoLibre, Sabela Rodrígez, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos. Cruz Campa

21 / 32 La directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, el estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), el doctor en Periodismo y profesor de la UCM y la periodista y redactora de igualdad en infoLibre, Sabela Rodrígez, trás la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos. Cruz Campa

22 / 32 La directora de infoLibre, Virginia P.Alonso, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos. Cruz Campa

23 / 32 El estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos. Cruz Campa

24 / 32 La directora de infoLibre, Virginia P.Alonso, la directora del instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, el estudiante de Antropología Social y Cultural y creador de contenido, Antonio González (antonioooogr), el doctor en Periodismo y profesor de la UCM, David Álvarez y la periodista y redactora de igualdad en infoLibre, Sabela Rodrígez, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos. Cruz Campa

25 / 32 La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos. Cruz Campa

26 / 32 El doctor en Periodismo y profesor de la UCM, David Álvarez, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos. Cruz Campa

27 / 32 La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hérnandez Martín, durante la mesa Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos. Cruz Campa

28 / 32 El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y el profesor del departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III, Raúl Magallon y la directora de infoLibre, Virginia P.Alonso. Cruz Campa

29 / 32 El profesor del departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III, Raúl Magallon, hablando durante su Taller de autodefensa de la prensa. Cruz Campa

30 / 32 La periodista Paloma Rando y la directora general de InfoLibre, Marta Gesto. Cruz Campa

31 / 32 Los periodistas Nacho Carretero y Paloma Rando durante su conversación en la jornada. Cruz Campa