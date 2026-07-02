Pepa Bueno, Nacho Carretero y Nosoloviernes participan en el primer Curso de Verano de infoLibre

infoLibre estrenará el próximo 14 de julio su primer Curso de Verano en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La jornada, titulada “De la censura al algoritmo”, se celebrará en el Aulario Pilar Miró de la Facultad de Ciencias de la Información y reunirá a periodistas, creadores, docentes, divulgadores y estudiantes para pensar cómo se construye hoy el relato público en una sociedad atravesada por las plataformas digitales, la desinformación y la disputa por la atención. Este primer curso está organizado en colaboración con la Escuela de Verano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y cuenta con el apoyo del Comisionado para la Memoria Democrática, España en Libertad | 50 años. Si te apetece asistir, puedes apuntarte a través de este formulario.

El curso marca una nueva etapa para infoLibre. No es solo una jornada formativa, sino el primer paso de una iniciativa propia que busca llevar el espíritu crítico del periódico al espacio universitario y convertirlo en un punto de encuentro con la ciudadanía. En un momento en el que la conversación pública se acelera y los consensos democráticos vuelven a estar en disputa, la propuesta invita a detenerse, escuchar y debatir sobre el papel que debe desempeñar el periodismo.

La apertura contará con una conversación entre Jesús Maraña y Pepa Bueno, con el objetivo de situar el contexto político, cultural y mediático en el que nace esta primera edición. Después la mañana se centrará en la memoria y la construcción del relato, con una mesa moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, sobre cómo los medios, la ficción, el documental o las redes sociales influyen en la forma en que una sociedad recuerda el pasado e interpreta el presente.

En esa primera parte participarán perfiles vinculados a distintos lenguajes narrativos. Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes, aportará la mirada de la comunicación digital; Arturo Lezcano, guionista, escritor y periodista, acercará la experiencia de la ficción y las series; Laura Hojman lo hará desde el documental; y Alicia Parras, profesora de la UCM, abordará el papel del español como vehículo del relato.

El programa también pondrá el foco en la juventud, la igualdad y las nuevas formas de participación democrática. En una mesa moderada por Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre, se analizará cómo las generaciones más jóvenes intervienen en el debate público desde las redes y cómo estos nuevos lenguajes transforman la forma de comunicar, movilizar y construir opinión. En este bloque están previstos nombres como Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres; Antonio G.R., estudiante de Antropología Social y Cultural; David Álvarez, profesor de la UCM; y Sabela Rodríguez, periodista de infoLibre especializada en igualdad de género.

La jornada además integrará una dimensión práctica a través de dos talleres. Uno de ellos estará a cargo de Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid que proporcionará claves y herramientas para identificar narrativas manipuladas, verificar contenidos y desarrollar una mirada crítica ante la sobreabundancia informativa.

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La sesión de la mañana se cerrará con un coloquio sobre bulos, redes y discursos de odio, una conversación pensada para analizar por qué determinadas narrativas falsas o extremas logran circular con tanta eficacia y qué pueden hacer los medios, la ciudadanía y las instituciones para combatirlas. Participarán Fernando Varela, jefe de redacción de infoLibre; Elena Reinés, periodista y comunicadora; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE.

El curso continuará por la tarde con la proyección de Nightcrawler (Dan Gilroy, 2014). La película servirá como cierre cultural de la jornada y como punto de partida para una conversación posterior con Nacho Carretero, que abordará los límites éticos del periodismo, la espectacularización de la información y la búsqueda de audiencia en una sociedad marcada por la economía de la atención.

El 14 de julio, el Aulario Pilar Miró de la Universidad Complutense de Madrid acogerá el estreno de esta nueva iniciativa de infoLibre. Será una jornada para pensar en el periodismo que viene, compartir ideas con sus protagonistas y cerrar el día con una reflexión desde el cine sobre una profesión que sigue siendo esencial para entender y defender la democracia. ¡Estad atentos porque en los próximos días publicaremos el programa completo!