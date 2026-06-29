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CURSO DE VERANO

Periodismo de investigación europeo, a debate con periodistas de infoLibre en un curso de verano de la URJC

  • El subdirector de infoLibre inaugura el curso en Aranjuez sobre periodismo de investigación en Europa que se organiza con la colaboración del Parlamento Europeo
Cartela de los cursos de verano de la URJC en Aranjuez
Cartela de los cursos de verano de la URJC en Aranjuez

Los días 29 y 30 de junio, el Campus de Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos acoge el curso de verano "Periodismo de investigación en Europa: democracia, regulación y retos transnacionales", que analizará los principales desafíos del oficio en un contexto marcado por las amenazas híbridas, la desinformación y las nuevas normativas comunitarias.

infoLibre tendrá una destacada presencia en el programa. Nacho Calle, subdirector de Investigación de infoLibre y presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación (API), participará en la apertura institucional del curso el día 29 y en la clausura del día 30 así como en otras partes del programa. Por su parte, Ignacio Carrascón, periodista de investigación de infoLibre y miembro de las redes europeas EIC, OCCRP e IE, intervendrá en la mesa sobre investigación transnacional en Europa, donde abordará métodos, redes y vías de financiación para el trabajo periodístico transfronterizo.

El curso cuenta con una notable participación del Parlamento Europeo, presente a través de varios de sus responsables: Damián Castaño, jefe de prensa de su Oficina en España; Jesús Carmona, director de Medios; Gonzalo Velasco, de la Unidad de Public Opinion Monitoring; y Carlos Rullián, responsable de redes y experto en desinformación.

La iniciativa está organizada por la Universidad Rey Juan Carlos, bajo la dirección de la profesora Marta Sánchez Esparza, y se enmarca en la oferta de cursos de verano del Campus de Aranjuez. La Asociación de Periodistas de Investigación (API) colabora en la cita, que reúne además a varios de sus miembros entre los ponentes.

El programa se completa con la intervención de destacados profesionales y académicos. Entre ellos figuran Pilar Requena, directora de Documentos TV y presidenta del comité de dirección de la Red de Periodismo de Investigación de la EBU/UER; la periodista de RTVE Beatriz Gálvez; el periodista de investigación José Bautista (porCausa, The New York Times, Der Spiegel); la periodista transfronteriza Brenda Chávez; Carlos Aguilar, del steering group del Media Board y consejero de la CNMC; el catedrático Carlos Elías, director de la Cátedra Jean Monnet sobre desinformación; el periodista de Verifica RTVE Borja Díaz-Merry; y la investigadora Aleksandra Seklecka (Universidad Nicolás Copérnico de Torun, Polonia).

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