El “efecto Mamdani” continúa en Nueva York. Un año después de dar la sorpresa al imponerse en las primarias demócratas para las elecciones municipales y de ganar en noviembre de 2025, el alcalde de la megalópolis americana vivió una nueva noche de triunfo el martes 23 de junio.

Los tres candidatos y candidatas a las primarias demócratas que Mamdani apoyaba han sido designados para las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026: Darializa Ávila Chevalier, de 32 años, y Claire Valdez, de 36, dos activistas procedentes del mismo movimiento que Zohran Mamdani, los Socialistas Demócratas de América (DSA), y un aliado político, el exinterventor municipal Brad Lander, de 56 años.

La apuesta parecía arriesgada para algunos, que no veían con buenos ojos la voluntad del político de 34 años de seguir trastocando el orden político establecido.

La afro-latina Darializa Ávila Chevalier, rápidamente apodada DAC (en referencia a quien había iniciado su carrera política con una victoria en 2019, Alexandria Ocasio-Cortez, AOC) y Brad Lander han derrotado a dos diputados salientes respaldados por la élite demócrata tradicional de la ciudad, representada por los principales sindicatos y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Brad Lander venció al titular Daniel Goldman, que se había enfrentado a Zohran Mamdani en las elecciones de 2025 y contaba con el apoyo de el lobby proisraelí AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Por su parte, Claire Valdez derrotó al candidato respaldado por la representante saliente, Nydia Velázquez, que se ha retirado de la política.

Una activista pro-palestina

En un discurso para celebrar la victoria de DAC, Zohran Mamdani hizo elogios a una “campaña increíble” y se alegró de que los seguidores de la candidata hubieran “convertido un sueño en realidad”. Explicó que había apoyado a Darializa Avila Chevalier porque no ve a “nadie mejor que la hija de una trabajadora social, madre soltera, que lleva mucho tiempo luchando por la clase trabajadora, ha defendido a los neoyorquinos detenidos injustamente por la ICE y ha abogado por una política exterior destinada a que nazcan bebés en lugar de bombas”.

DAC, que se implicó en las movilizaciones por Gaza de la primavera de 2024 en la Universidad de Columbia, llevó a cabo una campaña centrada en cuestiones económicas y sociales, pero también en la denuncia de la guerra genocida de Israel. Se presentó en un distrito que abarca el norte de Manhattan y el Bronx, poblado mayoritariamente por inquilinos.

“Ha llegado nuestra hora”, afirmó Darializa, aunque, añadió, “no será fácil, porque el fascismo está ganando terreno”. El representante saliente, en el cargo desde 2017, Adriano Espaillat, influyente presidente del Caucus (grupo parlamentario) hispano del Congreso, fue barrido por una ola de cambio, simbolizada por Zohran Mamdani. Este último subrayó que su designación hace un año en las primarias “no fue una anomalía”. “No fue el final, fue el principio”, añadió.

El “corredor comunista”

La otra figura de este cambio generacional e ideológico es Claire Valdez, una sindicalista miembro de los DSA que ganó en el séptimo distrito de Nueva York, que abarca parte de Brooklyn y Queens y se ha convertido en un bastión de los DSA, hasta tal punto que se le ha apodado el Commie Corridor (el corredor comunista).

Estas victorias de los candidatos y candidatas apoyados por Mamdani confirman el auge de una izquierda más combativa, tanto en cuestiones sociales y económicas como en la oposición a Israel, dentro del Partido Demócrata de cara a las elecciones de medio mandato y, más allá de estas, a las presidenciales de 2028. “Hemos demostrado que existe una nueva vía política para nuestra ciudad y para el país”, señaló Zohran Mamdani.

En un comunicado, uno de los responsables de los DSA en Nueva York, Gustavo Gordillo, destacó que su formación había reforzado su influencia en Nueva York durante los últimos diez años.

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“Nuestro movimiento demuestra que los socialistas demócratas no se conforman con llevar a cabo campañas victoriosas: gobernamos con mayor competencia y cumplimos realmente nuestras promesas”, escribió. “Los neoyorquinos comprueban lo que los socialistas demócratas pueden hacer por ellos cuando ocupan cargos electivos, y los resultados son claros: quieren más líderes socialistas”.

La DSA ha optado por participar en las primarias demócratas. Su análisis es que la única solución es sacudir el partido desde dentro, en lugar de intentar abrirse paso como una tercera fuerza, algo que nunca ha tenido éxito en un sistema político binario dominado por dos partidos tradicionales.

Traducción de Miguel López