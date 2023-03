Espías, detectives y periodistas: al descubierto la estrategia secreta de Emiratos Árabes en Francia

Team Jorge, la agencia israelí que ofrece servicios de piratería informática y distribución masiva de contenidos manipulados en Internet, que se ha hecho famosa desde las revelaciones de Forbiden Stories en el asunto BFMTV (cadena de TV francesa), no es un actor aislado en la industria de la desinformación.

Una investigación de Mediapart, basada en filtraciones y testimonios, revela una red de influencia que opera en Francia por cuenta de una potencia extranjera cuya influencia crece en París: los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las actividades de esta red están coordinadas por una empresa de inteligencia económica con sede en Suiza, Alp Services, que ha llevado a cabo misiones de inteligencia privada por cuenta de su cliente. En relación con los investigadores, uno de los cuales afirma tener acceso directo a Emmanuel Macron, se pasó información, en particular a un agente de inteligencia emiratí, al que hemos podido identificar.

Esta nebulosa también difundió información –bajo identidades falsas en Internet– con el objetivo de perjudicar a los adversarios de los Emiratos, pero también aparece detrás de las ediciones en inglés y árabe del libro Qatar Papers, de los periodistas Christian Chesnot (Radio France) y Georges Malbrunot (Le Figaro), que reveló la financiación de asociaciones musulmanas en Europa por parte de Catar, enemigo jurado de los Emiratos Árabes Unidos.

Las revelaciones de Mediapart tienen como telón de fondo la guerra en la sombra entre los dos vecinos del Golfo, que llegó a su punto álgido entre 2017 y 2021, cuando una coalición liderada por Emiratos, Arabia Saudí y Egipto estableció un bloqueo contra Catar.

Tanto Catar como EAU son grandes compradores de armas francesas, e invierten copiosamente en el sector inmobiliario, deportivo (PSG) y cultural (Louvre Abu Dhabi). También han gastado fortunas en empresas y agencias de relaciones públicas especializadas en inteligencia privada y desinformación, con el fin de influir en los líderes políticos y la opinión pública de los países occidentales.

Esto incluye grupos de presión, publicación de artículos de prensa falsos e incluso piratería informática. Los Emiratos crearon la Operación Raven para piratear a los cataríes con la ayuda de ex ciberespías americanos, mientras que se sospecha que Catar espía a sus oponentes con la ayuda de hackers indios.

Las maniobras sucias de Catar en Francia y Europa, en el centro del reciente escándalo de corrupción del Parlamento Europeo, están ampliamente documentadas. Los Emiratos han sido señalados por su agresiva actividad de lobby en Estados Unidos –sobre todo a raíz del pirateo del correo electrónico de su embajador–, pero sus actividades al otro lado del Atlántico eran poco conocidas hasta ahora.

El detective suizo y el agente emiratí

Por primera vez, Mediapart revela los bastidores de una operación de influencia en Francia y Europa, supervisada directamente por los servicios secretos emiratíes. Los espías de Abu Dhabi se han apoyado en la empresa suiza de inteligencia e influencia Alp Services, fundada en 1989 en Ginebra por Mario Brero, de 76 años, un veterano del sector con métodos controvertidos. Fue condenado en Francia por obtener ilegalmente en 2011 registros telefónicos del marido de Anne Lauvergeon, entonces presidenta de Areva, que le llamó "barbouze" (espía, en argot).

Una filtración anterior de datos de Alp Services, revelada en 2021 por Heidi News, muestra que Mario Brero supuestamente sugirió artículos de prensa destinados a criticar a un fiscal de Ginebra a petición de la amante del rey emérito español Juan Carlos. En una grabación de audio, contempla la posibilidad de vender investigaciones realizadas por cuenta de uno de sus clientes, el marchante de arte Yves Bouvier, a su principal adversario, el multimillonario ruso Dmitri Rybolovlev, alegando que Bouvier no había pagado a Alp.

Mientras algunos nos acusaban de atacar a los Emiratos para hacer un favor a Catar, nosotros les recordábamos que Mediapart estaba en el origen de varios casos, sobre todo de corrupción, que implicaban a dignatarios cataríes

Esta gran revelación, desafortunada para un hombre en la sombra, hizo que Mario Brero desconfiara de sus colaboradores. Su despacho ha estado marcado por varias dimisiones en los últimos años, y varias fuentes mencionan una gestión a veces brutal. En 2021, fue condenado por obligar a un empleado a firmar un documento cuando estaba a punto de marcharse. La víctima declaró que "habrían existido programas espía en todos los puestos de trabajo de los empleados", según la sentencia.

Mario Brero, que fue contactado varias veces, no quiso responder a nuestras preguntas. Sus abogados, Christian Lüscher y Yoann Lambert, explicaron que Alp Services "está sujeta a un estricto secreto profesional, en todas sus formas (...), con respecto a sus clientes y a la información que maneja en su nombre".

"A la vista de los elementos contenidos en su correo electrónico, parece que se le han facilitado datos amparados por dicho secreto y obtenidos de forma ilícita", añadieron los abogados de Alp, que nos emplazaron a "destruir todos los datos" relativos a su cliente y a "abstenernos de difundir cualquier información obtenida mediante la comisión de actos ilícitos".

Otros interlocutores nos acusaron de atacar a los Emiratos para hacer un favor a Catar. Entonces les recordamos que Mediapart ha revelado varios casos, sobre todo de corrupción, que implicaban a dignatarios cataríes. Según los medios británicos The Sunday Times y The Bureau of Investigative Journalism, estas revelaciones llevaron incluso a Catar a tener como objetivo a Mediapart en una operación de pirateo informático a escala mundial.

Avisa Partners y el lobista Sihem Souid en el punto de mira

Nuevos documentos internos de Alp Services, conseguidos por Mediapart, demuestran que Mario Brero cometió una imprudencia. En el contexto de un conflicto laboral banal, facilitó documentos y fotos con información sobre proveedores y clientes de Alp, incluido el más sensible: un agente secreto emiratí.

Este hombre, al que hemos identificado y al que llamaremos Mohammed (véase nuestra Caja Negra), es un alto cargo de los servicios de inteligencia de Abu Dhabi. Ha utilizado los servicios de Mario Brero durante al menos cuatro años. En noviembre de 2018, el jefe de Alp se jactaba en un SMS: estaba "cenando a solas con Mohammed", que acababa de confiarle "3 mandatos importantes por un total de... 1 millón de euros". Más tarde se firmaría otro contrato, con honorarios de 1,2 millones de francos suizos (lo mismo en euros) cada seis meses.

La misión es tan delicada que las comunicaciones se realizan exclusivamente a través de dos direcciones anónimas de seis dígitos, abiertas en el servicio de correo electrónico cifrado Protonmail: la primera para Alp, la segunda para su agente emiratí, al que llamaremos 842943@protonmail.com. Mario Brero y sus colaboradores también se reunían discretamente, en Suiza o Abu Dhabi, con el agente Mohammed y su superior apodado "su excelencia el boxeador".

Según los documentos consultados por Mediapart, uno de los contratos preveía que Alp realizara investigaciones en profundidad sobre las "redes de influencia" de Catar y los "grupos de presión, personas influyentes y periodistas" en la Unión Europea.

En una propuesta comercial al cliente emiratí, la empresa propone centrarse en Sihem Souid (ex policía y asesora ministerial socialista, ahora comunicadora y lobista catarí en Francia), investigándola a ella, "a su marido y a su empresa", con el fin de encontrar "información negativa".

Alp también pretende investigar a la agencia Avisa Partners, que trabaja para Catar, como ya informó Mediapart. El objetivo de Alp "es claro", según el mismo documento: "contrarrestar las acciones de presión de Catar a nivel de la UE", "revelando y denunciando (...) la infraestructura en la sombra" creada por "agentes agresivos como Avisa y Sihem Souid".

La situación no deja de ser curiosa, ya que Avisa Partners se ha posicionado recientemente para una posible adquisición de Alp Services, según nuestras informaciones. Contactada por Mediapart, la empresa francesa, que dice no trabajar para Catar "desde hace años", se negó a comentar el tema, al igual que Alp Services.

En su propuesta a los Emiratos, la agencia suiza de Mario Brero planea también acciones de "contra-lobbying" dirigidas a Catar, que incluyen pasar información anti-Catar a "políticos amigos" y la preparación de expedientes para acciones legales.

Objetivo: 100 artículos de propaganda al año

El objetivo es también influir en la prensa y publicar artículos falsos atacando a Catar y a los movimientos vinculados a los Hermanos Musulmanes, a los que el emirato apoya mediática y financieramente. Esta organización, nacida en Egipto y presente en numerosos países, defiende un Islam político, una ideología antioccidental y un rigorismo moral.

Los Hermanos Musulmanes han estado en el centro de las tensiones en el Golfo desde principios de los años 2000, cuando Catar estrechó sus relaciones con ellos, mientras que Emiratos y Arabia Saudí optaban por lo contrario. Este conflicto se intensificó en 2010 con la Primavera Árabe, cuando miembros de la Hermandad llegaron al poder en Túnez y Egipto, haciendo temer que las dictaduras del Golfo sufrieran movimientos similares. Arabia Saudí y los Emiratos han presionado mucho desde entonces para tratar de etiquetar a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista.

Según nuestros documentos, Alp Services pretendía publicar o influir en 100 artículos al año en nombre de los EAU. Algunos se publicaron a través de cuentas falsas, en particular en el Club de Mediapart, el espacio participativo del periódico, bajo el seudónimo de "Tanya Klein". Entre 2018 y 2021, esta bloguera ficticia publicó quince posts, todos dirigidos contra los Hermanos Musulmanes y Catar.

Excelente noticia, por fin tenemos nuestro gran artículo en Francia, que acaba de ser publicado en la revista 'Valeurs actuelles' Equipo de Alp Services, noviembre de 2020

Esas publicaciones fueron consideradas lo suficientemente sospechosas como para ser detectadas, antes de esta investigación, por el equipo de moderación de Mediapart, que las borró y retiró los derechos de participación de "Tanya Klein" (leer la Caja Negra). En el pasado, la misma maniobra, destinada a infiltrarse en el espacio participativo del diario por cuenta de clientes ricos, ha sido utilizada por otras agencias, como Avisa Partners o Majorelle (la empresa del ex asesor de comunicación de Jean-Yves Le Drian).

Aunque borrado, un post de "Tanya Klein" fue citado en un artículo, todavía disponible, publicado el 12 de noviembre de 2020 en la página web del semanario de extrema derecha Valeurs actuelles. Firmado por el periodista Nicolas Clément, describe el Consejo de los Musulmanes Europeos como "la sede de los tentáculos islamistas [...] establecidos en suelo francés" que estaría "a salvo de la respuesta gubernamental" lanzada tras el asesinato de Samuel Paty, ocurrido un mes antes.

El periodista se basa dos veces en las palabras de "Tanya Klein", que escribió, dos meses antes en el Club de Mediapart, que los Hermanos Musulmanes tienen una "estrategia bien conocida" consistente en "cambiar el nombre de una de sus organizaciones, cuando se han vuelto problemáticas y han hecho correr demasiada tinta".

Contactado el director adjunto de Valeurs actuelles, Tugdual Denis, asegura que su periodista se encontró con la entrada del blog de "Tanya Klein": "Le garantizo que no se trata en absoluto de un artículo de encargo y que el periodista realizó su investigación con sus diversas fuentes, algunas de las cuales son abiertas. E insisto en que no hemos tenido ningún contacto con la empresa Alp Services".

Sin embargo, al día siguiente de la publicación del artículo, los equipos de Alp reivindicaron la autoría de la publicación en un correo electrónico enviado a 842943@protonmail.com, utilizado por el agente emiratí Mohammed: "Excelentes noticias, por fin tenemos nuestro gran artículo en Francia, que acaba de publicarse en la revista Valeurs actuelles. (...) Es devastador para las redes francesas de los Hermanos Musulmanes y embarazoso para las autoridades, que olvidaron centrarse en el Consejo de los Musulmanes Europeos".

La agencia suiza añade a continuación que "el artículo está siendo compartido y comentado cientos de veces en las redes sociales", y anuncia que "trabajará ahora para ejercer una presión suplementaria sobre otros medios de comunicación y un cabildeo silencioso para que el Consejo Musulmán de Europa sea prohibido en Francia o, al menos, sometido a investigación".

En otro correo electrónico a 842943@protonmail.com, Alp se jacta de haber conseguido que se publique un artículo en la web belga Histoiresroyales.fr, especializada en noticias sobre cabezas coronadas, en la que se habla de acusaciones de asesinato y tortura contra un miembro de la familia real catarí. "Querido amigo, aquí tienes el artículo que acabamos de publicar sobre el hermano del Emir", escribió Alp a su agente. "No es una publicación patrocinada", desmiente Nicolas Fontaine, editor de Histoiresroyales.fr, añadiendo que el artículo "está enteramente redactado a partir de tres fuentes", artículos de periódicos en inglés.

Diseccionando las redes de los Hermanos Musulmanes en Europa

La misión de Alp Services en 2020 incluía también amplias investigaciones sobre los Hermanos Musulmanes en Europa, especialmente en Francia, Bélgica y Noruega. Los agentes suizos redactaron informes sobre personalidades y organizaciones pertenecientes o consideradas próximas a esa organización, pero también elaboraron grandes infografías por países, relacionando decenas de nombres –figuras públicas pero también anónimos– supuestamente cercanos a los Hermanos Musulmanes.

Esos documentos fueron presentados por los equipos de Alp a Mohammed, el agente emiratí, durante reuniones de trabajo en Abu Dhabi, como muestra la fotografía siguiente. ¿Qué uso se hizo de estos listados? Contactado a través de su embajada en París, el gobierno emiratí no respondió.

En su misión, Alp Services también ha recurrido a los servicios de investigadores, empezando por el académico italoamericano Lorenzo Vidino, director del programa sobre extremismo religioso de la Universidad George Washington. En enero de 2018, Lorenzo Vidino, que escribe mucho sobre los Hermanos Musulmanes, firmó un contrato de consultoría con la empresa suiza por varios miles de euros.

"A menudo asesoro a entidades como bufetes de abogados, consultoras, empresas de relaciones públicas, empresas privadas, así que esto no es inusual para mí (como para muchos otros investigadores)", relativiza Lorenzo Vidino, que asegura desconocer la identidad del cliente final: "Mi relación fue con Alp y no tengo ni idea de lo que hicieron con mi investigación". Considera que el dinero que recibe de la agencia privada de inteligencia no compromete su "independencia".

El "experto" Roland Jacquard presume ante los emiratíes de su acceso al presidente Macron

En la relación entre Alp Services y los servicios secretos emiratíes aparece otro consultor, francés: Roland Jacquard. Este ex periodista aparece desde hace tiempo en los programas de televisión como "experto" en radicalismo islámico, gracias a su cargo de presidente del Observatorio Internacional del Terrorismo. Según Le Monde, tras este nombre altisonante se esconde un cascarón vacío "sin publicaciones, sin web, sin dirección postal y sin existencia legal", cuyo único miembro es Roland Jacquard.

Hombre de acción, Roland Jacquard blandió en julio de 2010, en el plató del programa C à vous, un supuesto manual sobre cómo Al Qaeda se protege de los servicios secretos en Internet. Al día siguiente, la web Arrêt sur images reveló que se trataba en realidad de un simple manual de programación informática que podía descargarse libremente.

Al mismo tiempo, un ex funcionario de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) lo describía en su blog de la web de Le Monde como un "especialista nacional en exclusivas mohosas". En 2001, Roland Jacquard había revelado un número de teléfono por satélite que, según él, permitía llegar al cuartel general de Al-Qaeda. El agente de la DGSE, que estaba en activo en aquella época, dice que comprobó la base de datos del servicio y descubrió que en realidad se trataba del número del equipo Inmarsat utilizado por... la Cruz Roja en la zona de Pakistán-Afganistán.

A pesar de estos contratiempos, el consultor cuenta con una importante red en círculos políticos, militares y diplomáticos. Según nuestra información, fue él quien llevó al cliente emiratí a Alp Services, así como a otros clientes potenciales, vinculados a Angola o Mónaco.

El 31 de octubre de 2020, Roland Jacquard comunicó a su interlocutor emiratí que tenía que ir a trabajar el lunes 2 de noviembre al "centro de crisis" del Elíseo

En virtud del contrato con Alp Services, Roland Jacquard escribió directamente a la dirección 842943@protonmail.com, utilizada por el agente emiratí Mohammed. En esos correos electrónicos, afirma proporcionar información de los servicios de seguridad y del Palacio del Elíseo, e incluso del propio presidente Macron.

El 30 de octubre de 2020, escribió que "EM" (Emmanuel Macron) tuvo una conversación telefónica con Angela Merkel "ayer sobre Turquía". En aquel momento, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan arremetió violentamente contra su homólogo francés, hasta el punto de cuestionar su cordura. "La conversación (no pública) fue muy tensa", entiende Jacquard, explicando que "Merkel decidió negociar directamente con Erdoğan y presionó a muchos países europeos para que esperaran hasta diciembre antes de adoptar sanciones económicas contra Turquía."

En otro correo electrónico, fechado el 10 de septiembre de 2020, Roland Jacquard asegura a su interlocutor emiratí que la semana anterior mantuvo una reunión "privada" con los consejeros del presidente Emmanuel Macron, el primer ministro Jean Castex, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, y el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, para preparar "con ellos" una ley contra el islamismo radical. Se trata de la ley destinada a "combatir el separatismo" que se aprobaría al año siguiente.

Roland Jacquard anunció al agente emiratí que el gobierno instauraría un control de las asociaciones potencialmente vinculadas a los Hermanos Musulmanes. Emmanuel Macron mencionó públicamente la preparación de esa futura ley un mes después, el 2 de octubre de 2020, durante su discurso en Les Mureaux (Yvelines). En su email, Roland Jacquard asegura que fue invitado, a principios de octubre, esta vez por el presidente Macron en persona, para hablar de este tema.

En un correo electrónico fechado el 27 de octubre de 2020 y dirigido a 842943@protonmail.com, el consultor también afirma haber "proporcionado" informes al "Ministro del Interior" sobre una ONG buscada por la justicia por sus supuestos vínculos con el movimiento islamista. "Tras el registro, la ONG no quiere dar los códigos informáticos. Ahora están en la cárcel y los servicios secretos franceses intentan conseguir los códigos", declaró. Pero esa información se publicó en Le Parisien una semana antes, lo que Roland Jacquard se cuida de no mencionar.

El 31 de octubre de 2020, afirmó sin rodeos que debía ir a trabajar el lunes 2 de noviembre al "centro de crisis" del Elíseo, sin que esto se viera corroborado por nadie.

Preguntado por estas afirmaciones, el Elíseo respondió que no estaba "al corriente de los hechos mencionados". Los gabinetes de Gérald Darmanin y Éric Dupond-Moretti son aún más explícitos: ambos indican que no han tenido ningún contacto con Roland Jacquard.

Tras varios intercambios telefónicos, Roland Jacquard se negó finalmente a contestarnos y nos amenazó con emprender acciones legales. "Observo que sus informaciones proceden de una dirección de @protonmail.com" que "evidentemente ha sido pirateada, lo que constituye un delito penal", subraya su abogado, Patrick Maisonneuve.

Alp Services, Alexandre Benalla y la embajada de Emiratos

Otra personalidad francesa, cuya cercanía a Emmanuel Macron es esta vez indiscutible, también aparece en el entorno de Alp Services. Establecido ahora en Suiza, Alexandre Benalla ha participado en varios actos organizados por la agencia de Mario Brero. Según nuestra información, los dos comenzaron a trabajar juntos a partir de 2018, tras el despido de Alexandre Benalla del Elíseo.

El ex asesor de Emmanuel Macron se deshace en elogios hacia Mario Brero: "Es una persona encantadora, carismática, profesional. No hay muchas firmas que puedan igualarle en el campo de la inteligencia económica. Sigue siendo el Papa, la referencia, en Europa continental.”

Dedicado ahora a la asesoría y la seguridad privada, sobre todo en el continente africano, Alexandre Benalla admite que "pudo enviar a Mario Brero gente para encargos complejos que yo no podía gestionar o que había subcontratado a otros". Según él, se trataba de "hombres de negocios o directores de empresas" cuyos nombres se negó a dar. Benalla añadió que Alp nunca le pagó: "Lo hice como amigo y en el marco de intercambios profesionales recíprocos de servicio". Y afirma que ignoraba que la agencia trabajaba para los Emiratos.

El ex miembro del gabinete de Emmanuel Macron, sin embargo, ya intervino en el marco de otro contrato con el país: según reveló Mediapart, participó, en el verano de 2021, en la creación del equipo de seguridad del nuevo embajador emiratí en París, Hend al-Otaiba. En las imágenes, Benalla aparecía en segundo plano y con un casco de scooter en la cabeza, supervisando las operaciones.

Nos dijo en su momento que "nunca había cobrado" ni había tenido un papel "operativo": se contentaba con recomendar, a un "amigo" titular del contrato emiratí, a personas que pudieran trabajar en esa misión, y después realizar una auditoría para la puesta en marcha del dispositivo, antes de "dejarles volar por su cuenta".

Un memorándum de inteligencia sobre François Fillon

Otro corresponsal de la cuenta 842943@protonmail.com, utilizada por el espía emiratí Mohammed, es el periodista francés de origen argelino Atmane Tazaghart, cercano a Roland Jacquard.

Ex redactor jefe de la sección árabe de la cadena de televisión France 24, fue despedido en 2016 por unas declaraciones problemáticas realizadas tres años antes en una cadena de televisión libanesa proiraní, donde calificó especialmente la intervención militar occidental en Libia de "guerra financiada por los sionistas". Se declaró víctima de una cábala orquestada por un periodista de France 24 próximo a los Hermanos Musulmanes y fue condenado por la Magistratura de Trabajo.

Posteriormente, Atmane Tazaghart escribió artículos en Marianne y colaboró con el CEMO, un "centro de investigación" parisino hoy inactivo, que publicó artículos críticos con los Hermanos Musulmanes y Catar, bajo la dirección de Abdelrahim Ali, diputado egipcio cercano al dictador Abdel Fattah al-Sissi. Este aliado de Emiratos gobierna su país tras el golpe de Estado de 2013 que derrocó al presidente islamista de Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi.

El 28 de diciembre de 2019, Atmane Tazaghart envía un email titulado "Fillon" a la dirección 842943@protonmail.com. Contiene una nota sobre el ex primer ministro y candidato presidencial de Nicolas Sarkozy en 2017, que puso fin a su carrera política a raíz del asunto del empleo ficticio de su esposa Penélope. En su mensaje, Atmane Tazaghart afirma haber "logrado reunir" información sobre los supuestos vínculos financieros de François Fillon con Catar, sin aportar ninguna prueba. Hace las mismas acusaciones sobre un diplomático francés, de nuevo sin proporcionar ninguna fuente tangible.

Claramente muy interesado, su interlocutor emiratí le pidió información complementaria sobre el diplomático en cuestión. Athmane Tazaghart respondió el 14 de mayo de 2020: "Amigo mío, ya le he hablado de él en el informe que figura más abajo sobre François Fillon. Si Dios quiere, mañana le enviaré un informe aún más detallado".

Contactado por Mediapart, el ex periodista de France 24 se muestra indignado de que hayamos obtenido correos electrónicos que, según él, proceden de un pirateo del que fue víctima, y que atribuye a un individuo próximo a los Hermanos Musulmanes: "Los correos electrónicos que usted menciona proceden de mis datos pirateados, obtenidos ilegalmente, sin mi consentimiento (...). La posesión, transmisión o divulgación de estos datos robados constituye un caso de receptación de bienes robados y será denunciado".

Atmane Tazaghart nos dijo por escrito que "no desea comentar ningún detalle o información procedente de este pirateo", pero accedió a hacerlo en algunos puntos.

Dice que no conoce al agente emiratí, cuya dirección email hemos podido establecer como 842943@protonmail.com. Afirma que esa dirección es la de un centro de investigación emiratí, Trends Research and Advisory, con el que colabora, previo pago, desde 2019.

Trends está dirigido por Mohammed Abdullah Al Ali, un comunicador cercano a las autoridades de Abu Dabi, para quien ha diseñado "un sofisticado sistema de seguimiento, evaluación y análisis de toda la información sobre los EAU publicada por los medios locales e internacionales". Como era de esperar, Trends dedica una parte importante de sus publicaciones a los Hermanos Musulmanes.

Atmane Tazaghart afirma que su correo electrónico sobre François Fillon no era un trabajo de inteligencia, sino un simple "memorándum resumen" que el centro de investigación emiratí le pidió "en vísperas de un foro" para decidir si "invitar" o no al ex primer ministro. "No era una investigación, no hay nada confidencial ni nuevo en este asunto. (...) Toda esa información ya ha sido publicada", dijo. A pesar de que ningún artículo de prensa menciona la financiación de François Fillon por Catar.

Atmane Tazaghart dijo también que nunca había enviado un informe sobre el diplomático nombrado, contrariamente a lo que había dicho a su entrevistador en mayo de 2020.

Las justificaciones del periodista plantean algunos interrogantes. Su nombre no aparece en ninguna parte de la página web en la que Trends enumera la larga lista de expertos extranjeros que han colaborado con el centro. Está Lorenzo Vidino, el académico italo-americano pagado por Alp Services, y también varios franceses, entre ellos el geopolítico Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS).

No estábamos necesariamente siendo engañados, porque sabíamos que probablemente se trataba de dinero procedente de los Emiratos, o incluso de Arabia Saudí Christian Chesnot, sobre la financiación de la edición inglesa y árabe del libro 'Qatar Papers'

Entrevistado por Mediapart, Pascal Boniface confirma que escribió un artículo para Trends, pero indica que nunca escribió a sus interlocutores utilizando una dirección Proton anónima: "Intercambié con ellos a través de sus direcciones profesionales de correo electrónico con sus nombres", dice.

Atmane Tazaghart responde que pasa por las oficinas de Trends en Abu Dhabi "cada dos o tres meses" para contribuir, con otros expertos, a la Enciclopedia de los Hermanos Musulmanes publicada por el centro.

Si Trends utiliza un correo electrónico anónimo de Proton y no menciona los nombres de los autores de la enciclopedia en su página web, es por razones de "discreción" y "seguridad", dadas las "amenazas a las que se enfrentan los investigadores que trabajan en temas relacionados con el islamismo", víctimas de "ataques electrónicos y campañas de difamación".

¿Utiliza realmente Trends esta dirección de correo electrónico anónima? ¿O sirve el centro universitario, además de para sus actividades de investigación, para encubrir operaciones de los servicios emiratíes? Contactado por Mediapart, Trends no respondió.

La pista de Emiratos tras la traducción de un libro de los periodistas Christian Chesnot y Georges Malbrunot

Atmane Tazaghart está implicado en otra operación turbia, en relación con el dúo de periodistas Christian Chesnot (France Inter) y Georges Malbrunot (Le Figaro), autores de varios libros sobre Catar.

Su último libro, Qatar Papers, publicado en abril de 2019 por Michel Lafon, se basa en una filtración de documentos de la ONG Qatar Charity, almacenados en una memoria USB que fue enviada por correo a Georges Malbrunot en Le Figaro, según el relato del periodista sobre la filtración en el momento de la publicación del libro. Los documentos detallan la financiación por Catar de ciento cuarenta proyectos de mezquitas, centros islámicos o escuelas en Europa, en su mayoría iniciados por organizaciones vinculadas a los Hermanos Musulmanes.

Poco después de la publicación, Atmane Tazaghart se puso en contacto con Michel Lafon, y concluyó un contrato con el editor en junio de 2019 para comprar los derechos del libro con el fin de publicar traducciones en árabe e inglés. El periodista no pagó el dinero: firmó, "sobre la base de un poder notarial", en nombre de la empresa británica Countries Reports Publishing.

El problema es que Countries Reports Publishing (CRP) es una empresa fantasma, con domicilio social en una casa de los suburbios del norte de Londres. CRP no tiene oficinas, ni página web, ni número de teléfono y sólo tiene un empleado. El verdadero beneficiario de la empresa se oculta tras un testaferro, Thomas Ashman, que ha dirigido docenas de otras empresas.

¿De dónde salió el dinero que CRP pagó para comprar los derechos extranjeros del libro Qatar Papers? "Habría que preguntárselo a Atmane, pero imagino que son personas de Dubai o Abu Dhabi", declaró Georges Malbrunot a Mediapart. Christian Chesnot añadió: "Con Georges, no nos sentíamos engañados, porque sabíamos que probablemente se trataba de dinero procedente de Emiratos, o incluso de Arabia Saudí". Los dos periodistas, así como su editor Michel Lafon, precisan sin embargo que no investigaron la sociedad CRP ni el origen de su dinero.

Christian Chesnot indica que sólo conocía "un poco" a Atmane Tazaghart: "Es muy anti Hermanos Musulmanes. Yo sabía que estaba cerca de los saudíes y los emiratíes.” "Por supuesto que entendíamos que Atmane tenía vínculos, probablemente, con toda seguridad, con los Emiratos", añadió su colega de Le Figaro.

Sin embargo, los dos periodistas dieron luz verde a la venta de los derechos, en la medida en que escribieron su libro "de forma totalmente independiente". Que las noticias que no son favorables a Catar sean utilizadas por los Emiratos es un juego limpio, y lo mismo ocurre al revés", explica Georges Malbrunot. “No somos ingenuos, llevamos treinta y cinco años cubriendo esa región, y la información hostil a un país es explotada por su enemigo (...). Esto no nos planteaba ningún problema, siempre que las traducciones fueran exactas y no hubiera distorsión de la información".

El hecho es que los dos periodistas, como autores de un libro crítico con Catar, recibieron personalmente parte del dinero pagado por CRP, aunque sospechaban que los fondos procedían de Emiratos. ¿No plantea esto un problema ético? Cuando se les preguntó sobre este punto concreto, no respondieron.

Atmane Tazaghart se negó a decirnos quién está detrás de la empresa fantasma británica. Contactados a través de las empresas de domiciliación que las alojan, Countries Report Publishing y el testaferro que la administra, no respondieron.

La misteriosa empresa CRP también ha financiado las actividades profesionales de Atmane Tazaghart. En julio de 2019, lanzó una web, Global Watch Analysis, que también publica una revista llamada Écran de veille. Estas publicaciones, que se presentan como "dedicadas a la prospección geoestratégica, la vigilancia de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el fanatismo en todas sus formas", dedican una parte muy importante de sus artículos a criticar a los Hermanos Musulmanes.

Sin embargo, entre julio y noviembre de 2019, la empresa editora de Global Watch Analysis fue la sociedad pantalla Countries Report Publishing. Más tarde fue sustituida por una empresa francesa llamada Global Watch Analysis (GWA), propiedad de Atmane Tazaghart y su esposa. Pero la misteriosa empresa británica CRP paga a GWA 46.000 euros anuales, según La Lettre A.

No hemos podido verificar esta información, ya que GWA archiva sus cuentas con una "declaración de confidencialidad", de modo que no son accesibles al público. No es por "opacidad", sino para "proteger" a la empresa de las "múltiples amenazas" de los islamistas, según Atmane Tazaghart.

Además de haber asumido la responsabilidad del sitio homónimo, la empresa francesa Global Watch Analysis es también una editorial. Es finalmente GWA la que ha publicado, de acuerdo con la empresa pantalla CRP, algunas de las ediciones inglesa y árabe del libro de Christian Chesnot y Georges Malbrunot. El lanzamiento de la versión inglesa se promocionó en una rueda de prensa celebrada en enero de 2020 en un hotel parisino de la zona de Campos Elíseos, en presencia de los autores y de Atmane Tazaghart.

Casualmente, GWA también publicó la versión francesa del último libro sobre los Hermanos Musulmanes del académico Lorenzo Vidino, que también está pagado por la agencia de inteligencia privada Alp Services.

Global Watch Analysis publicó finalmente, en abril de 2022, el libro La Menace mondiale des Frères musulmans. Se trata de la traducción de un informe del Congreso estadounidense sobre el tema, acompañado de los análisis de varios expertos, entre ellos Roland Jacquard, que también está vinculado a Alp Services y se corresponde, al igual que Atmane Tazaghart, con la dirección 842943@protonmail.com.

Preguntado al respecto, Atmane Tazaghart declaró que no tenía ninguna relación con Alp Services y que simplemente había optado por dar a comentar el informe a "las mejores personas sobre el tema en Francia", entre ellas Roland Jacquard, a quien conoce desde hace tiempo y cuyo trabajo aprecia.

Caja Negra

Procedente de una filtración de datos, cuya autenticidad Mediapart ha verificado meticulosamente, el material explotado en esta investigación se refiere únicamente a cuestiones de interés general, en particular sobre las acciones secretas de influencia e injerencia de un Estado extranjero en la vida pública francesa.

Hemos podido identificar al agente emiratí que es el principal contacto de la agencia de inteligencia privada suiza Alp Services. Hemos preferido no publicar su nombre ni la dirección de correo electrónico Proton que utiliza, en parte por los riesgos jurídicos y en parte porque su identidad no reviste mayor interés, ya que este agente se limita a aplicar la política definida por su gobierno.

Las entradas de blog publicadas en el Club de Mediapart en respuesta a la campaña de influencia habían sido detectadas por los equipos de moderación del periódico antes de que comenzara esta investigación. Todos los posts han sido eliminados y se han suspendido los derechos de participación de "Tanya Klein".

Traducción de Miguel López