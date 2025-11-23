Éric Ciotti no podía imaginar una mejor propaganda. Sin pronunciarse sobre el tema de las criptomonedas hasta hace unas semanas, el líder del pequeño partido Unión de las Derechas (UDR) se convirtió, el 9 de noviembre, en el primer político invitado por Hasheur, el influencer de criptomonedas más seguido de Francia. En concreto, es Éric Ciotti quien le recibe, en la sede de su partido, con estanterías al fondo repletas de ejemplares de su libro Je ne regrette rien (No me arrepiento de nada, edit. Fayard).

El aliado de la Agrupación Nacional (RN) consiguió su invitación gracias a una propuesta de ley presentada doce días antes en la Asamblea Nacional. Un texto “destinado a adaptar Francia al nuevo orden monetario adoptando el bitcoin y las criptomonedas”, con el que ni siquiera los actores del sector habrían soñado.

La UDR quiere embarcar al país nada menos que en una “revolución monetaria”: creación de una reserva estratégica de bitcoins, en particular mediante el uso de una parte importante de los ahorros de los franceses para adquirirlos, autorización para pagar las compras o los impuestos en stablecoins, una moneda digital respaldada por el valor de una divisa, en este caso el euro.

No importa que esta propuesta no tenga ninguna posibilidad de prosperar en este momento. “Este texto es simplemente un comunicado de prensa para decir somos pro-bitcoin”, analiza Grégory Raymond, cofundador de la publicación especializada The Big Whale. “Proponen todo lo que el sector lleva años reclamando.” Antes de presentarla, la UDR se aseguró de enviar su propuesta de ley al lobby francés de las criptomonedas, la Asociación para el Desarrollo de los Activos Digitales (Adan), para que emitiera su opinión.

El repentino interés de Éric Ciotti por el tema ha sorprendido a los actores de este ecosistema. Aunque se alegran de que una figura política se haga eco de sus reivindicaciones, muchos de ellos lo ven ante todo como oportunismo. “Éric Ciotti se ha dado cuenta sin duda de que hay una comunidad muy ruidosa en redes sociales en torno a las criptomonedas”, señala Grégory Raymond.

Una internacional fanática de las criptomonedas

Sarah Knafo lo entendió mucho antes. La eurodiputada de Reconquista y compañera de Éric Zemmour lleva dos pasos de ventaja en la operación de seducción iniciada por la extrema derecha francesa hacia el sector. Desde las elecciones presidenciales de 2022, el polemista Zemmour incluye en su programa una serie de medidas a favor de las criptomonedas. En plena campaña, fue recibido en las oficinas de la firma líder Ledger.

En diciembre de 2024, Sarah Knafo pronunció un destacado discurso en el Parlamento Europeo en el que pedía la creación de una reserva nacional de bitcoins en los Estados miembros de la UE. Unas semanas más tarde, era invitada a la toma de posesión de Donald Trump en Washington, donde conoció al estadounidense Michael Saylor, el mayor poseedor institucional de bitcoins del mundo. “Algunos piensan que soy una futurista. Yo creo que vamos con retraso”, declara ufana Sarah Knafo a Mediapart.

Desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Javier Milei en Argentina, pasando por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Sarah Knafo y ahora Éric Ciotti intentan sumarse a esta internacional de extrema derecha convertida a la religión del bitcoin. Aunque tengan que hacer la vista gorda ante los numerosos fallos de las plataformas de intercambio de criptomonedas, que abren la puerta al lavado de dinero, como reveló recientemente una investigación realizada por un consorcio internacional de periodistas.

Sarah Knafo también mantiene sus redes en París, donde intercambia ideas con el cofundador de Ledger, Éric Larchevêque, y los criptoempresarios Sébastien Gouspillou y Alexandre Stachtchenko. El director general de la plataforma Paymium y pionero de las criptomonedas en Francia, Pierre Noizat, es sin duda uno de los empresarios del sector con quien mantiene una relación más estrecha.

Reconquista es el único partido que cumple estos dos requisitos: libertad económica y seguridad. Pierre Noizat, director de Paymium

La RN acabó por entrar en escena, aunque ello supusiera dar un giro de 180 grados. En 2016, un año antes de las elecciones presidenciales, Marine Le Pen anunciaba en un comunicado de prensa su intención de prohibir simplemente el uso de las criptomonedas en Francia, en nombre del patriotismo económico. Según ella, la desmaterialización de la moneda sería “un secuestro de los ciudadanos por parte de los bancos privados y un control de todas las transacciones”.

A partir de 2022, la línea del partido fue cambiando y, durante las elecciones presidenciales, la RN propuso simplemente regular las criptomonedas. En 2025, un nuevo giro: con ocasión de una visita a la central nuclear de Flamanville (Manche) en marzo, la líder de extrema derecha se mostró a favor de utilizar el excedente de electricidad producido por las nucleares para ir metiendo bitcoins. Es decir, hacer participar en el ecosistema de las criptomonedas a potentes ordenadores que consumen mucha energía, a cambio de una retribución en bitcoins.

Pero este ecosistema, nacido de una ideología libertaria marcada por la desconfianza hacia la política, se mantiene por ahora a buena distancia. “No busco el contacto con los políticos. Intento transmitir mi mensaje al mayor número de personas posible, pero no estoy vinculado a ningún grupo”, afirma Pierre Noizat a Mediapart. Sin embargo, participó en las universidades de verano de Reconquista a finales de agosto de 2025, así como en la Cumbre de las Libertades, coorganizada en junio por los ecosistemas de los multimillonarios Pierre-Édouard Stérin y Vincent Bolloré, que reunió a la extrema derecha ultraliberal.

Para el mundo del fundador de Paymium, la RN es un “partido socialista”, Los Republicanos (LR) son “socialistas de derechas”, y los franceses viven en “un régimen tan democrático como el de Alemania del Este”, “una economía dirigida con un gasto público superior al de la URSS”. “Reconquista es el único partido que cumple estos dos requisitos: libertad económica y seguridad”, opina no obstante Noizat. Como actor importante del sector, no oculta que votó por Éric Zemmour en las elecciones presidenciales de 2022, pero “considera que las reglas del juego político no le convienen”. El empresario no ve “democracia” sin la competencia entre monedas que preconiza el economista neoliberal Friedrich Hayek.

Esta gente se encuentra en un cóctel de afiliaciones partidistas y se decantará por quien más defienda las criptomonedas. Nastasia Hadjadji, autora de “No Crypto”

Éric Larchevêque se muestra aún más prudente. “No soy un activista político”, aclara desde el principio el mediático cofundador de Ledger. “El bitcoin es una tecnología que no debería ser política. Es cierto que los valores que defiende, la libertad, la independencia y la autonomía, son hoy en día valores de la derecha, pero hace cuarenta años eran los de la izquierda”, considera. Soy “más bien liberal”, matiza Éric Larchevêque, y se define como un “libertario minarquista”, que aboga por “menos Estado y mejor Estado más que por ningún Estado”.

En los últimos meses, ha intervenido mucho en los medios de comunicación y ha saturado sus redes sociales con declaraciones en contra de la fiscalidad de los más ricos y del “software socialista”. En Francia, Larchevêque se trata con Romain Dominati, cofundador del Partido Mileista francés, también presente en la Cumbre de las Libertades en junio de 2025.

La periodista Nastasia Hadjadji, autora de No crypto. Cómo Bitcoin ha cautivado al planeta (edit. Divergences, 2023), ha investigado recientemente para el Observatorio de las Multinacionales a Pierre Noizat y Éric Larchevêque, que, en su opinión, sirven de “correa de transmisión” entre el mundo de las criptomonedas y los políticos de extrema derecha. “También se trata de metapolítica, de la difusión de ideas libertarias radicales, que hasta ahora eran bastante marginales”, explica a Mediapart.

“Esta gente se encuentran en un cóctel de afiliaciones partidistas y se decantará por el mejor postor político, por quien más defienda las criptomonedas”, añade. “Es el supermercado del pensamiento. Su relación con la política es una metabolización perfecta de su creencia ciega en las leyes del mercado.”

Aversión a la democracia y libertad absoluta

Alexandre Bensimon, de 27 años, simboliza lo que Nastasia Hadjadji describe como “desafección radical de la política”. En el canal de YouTube HowToBitcoin, del que es cofundador, se presenta al Estado como “una mafia legal” y al socialismo como “una enfermedad mental”. Reivindicando una libertad de expresión absoluta, se pregunta con total naturalidad si “hay que legalizar el racismo”. También el negacionismo, con un invitado que lamenta que se “criminalice” el hecho de “decir que las cámaras de gas no existieron”.

“No espero gran cosa de los políticos. He perdido la fe en la democracia francesa”, confiesa Alexandre Bensimon a Mediapart. Desde que votó a Jean Lassalle en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, el empresario no ha vuelto a acercarse a las urnas.

Los treintañeros del equipo de Éric Ciotti intentaron hace seis meses que los invitaran a su canal, confiesa, pero sus dos fundadores se negaron; la UDR no confirma esa petición. Sin tener que desembolsar un solo euro, HowToBitcoin formó parte de los “socios” de la Cumbre de las Libertades de Bolloré y Stérin en junio. “Si tuviera que elegir entre RN y Reconquista”, Alexandre Bensimon se decantaría hoy por este último.

En el Parlamento, el mayor lobby del sector prefiere no apostar demasiado por la extrema derecha. El entusiasmo de estos partidos por las criptomonedas “tiene el mérito de poner el tema sobre la mesa, pero corre el riesgo de acapararlo un poco”, señala Lucas Cherfils, responsable de asuntos públicos de Adan. “El tema en sí mismo ya es tan controvertido que, si además lo defiende un partido que también lo es, resulta difícil hablar del fondo del asunto”, explica.

Cherfils, que pasó por el gabinete del exministro de Digitalización Jean-Noël Barrot, se apoya en otros intermediarios. En el marco del examen del presupuesto en la Asamblea, una enmienda presentada por la Adan fue reproducida palabra por palabra por el diputado macronista Paul Midy y su colega LR Virginie Duby-Muller.

Caja negra

Algunos interlocutores pidieron releer sus citas antes de la publicación de este artículo, aunque no aportaron ninguna modificación.

Traducción de Miguel López