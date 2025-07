Al llamar a su homólogo británico desde la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a Jean-Noël Barrot le cuesta ocultar su entusiasmo. El ministro de Asuntos Exteriores francés sabe que su homólogo está a punto de decir lo que Francia lleva días esperando. Emmanuel Macron lleva meses intentando convencer a Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, de que avance hacia el reconocimiento conjunto del Estado de Palestina por parte de ambos países.

Las múltiples conversaciones entre ambos, entre ellas la del 9 de julio en Downing Street, no han bastado para hacer modificar la opinión del líder laborista. De ahí el cambio de estrategia francesa y el anuncio, el 24 de julio, de un reconocimiento unilateral en septiembre por parte del presidente de la República. “Eso ayudará a los que dudan a dar el paso”, decía entonces una fuente del Ejecutivo.

El tiempo ha dado la razón a la diplomacia francesa. En Londres se intensificó la presión sobre Keir Starmer en las redes sociales, en la calle, en los medios de comunicación, donde el tema se impuso como una reivindicación en aumento. En el Parlamento, más de 250 diputados firmaron una carta abierta al primer ministro para instarle a seguir el movimiento. En paralelo, varios ministros de primer orden se pronunciaron públicamente a favor del reconocimiento inmediato.

En Nueva York, el Reino Unido solicitó el lunes por la noche aplazar su intervención, prevista para el día siguiente a las 10 de la mañana. David Lammy, ministro británico de Asuntos Exteriores, se reunió con Jean-Noël Barrot en el consulado general de Francia para mantener una larga conversación. El jefe de la diplomacia británica se ha formado una opinión, pero aún queda un último visto bueno por obtener: el del primer ministro. El martes por la tarde, una reunión de emergencia con los ministros implicados acabó finalmente por convencer a Keir Starmer. “Es el momento de actuar”, anunciaba poco antes de las 18:00 horas.

Minutos más tarde, David Lammy pudo finalmente tomar la palabra en la ONU, donde participan 125 países en la conferencia dedicada a la cuestión, copresidida por Francia y Arabia Saudí. “Con el peso de la historia sobre sus hombros, el Gobierno de Su Majestad tiene la intención de reconocer al Estado de Palestina en la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, proclamó el ministro, cuya intervención fue la más aplaudida del día.

Desde la tribuna, Jean-Noël Barrot se lo “agradece sinceramente” a David Lammy. Francia saborea entre bastidores lo que considera una victoria diplomática, a saber, el apoyo de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y de un miembro del G7. “Hemos alcanzado y superado los objetivos que nos habíamos fijado”, dejo orgulloso el ministro unos minutos más tarde en la cadena BFMTV. “Hemos creado un impulso. Otros países siguen nuestro ejemplo”.

El apoyo británico supone sin duda un éxito para la apuesta diplomática del Ejecutivo francés. “El efecto dominó no estaba garantizado y supone algo importante”, señala Dorothée Schmid, directora del programa Turquía y Oriente Medio del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri). “Hasta ahora predominaba el miedo a que no pasara nada, en una especie de todo o nada. Por ahora, lo que está pasando es muy teórico, pero tiene el mérito de rehabilitar la diplomacia.”

El llamamiento de la ONU, un fracaso francés

Para París, la satisfacción es aún mayor dado que la conferencia de Nueva York estuvo a punto de ser un fiasco. Más de setenta países ni siquiera participaron, entre ellos Israel y Estados Unidos; otros setenta y cinco optaron por estar representados a un nivel inferior al ministerial que deseaban Francia y Arabia Saudí. Y, hasta el giro británico, el principal movimiento era el de Luxemburgo, que el lunes había manifestado su “tendencia realmente positiva” a seguir los pasos de su vecino.

Pero hay otro elemento que puede frenar el entusiasmo de París. La delegación francesa intentó que los demás protagonistas de la conferencia aprobaran un texto denominado “Llamamiento de Nueva York”, que establece el compromiso de sus signatarios con la solución de dos Estados, pero que también aboga por el establecimiento de “relaciones normales” entre Israel y sus vecinos regionales. Solo lo han firmado quince Estados y entre ellos no está el Reino Unido ni ninguna de las potencias árabes presentes, ni siquiera el coorganizador saudí.

Por su parte, el Ejecutivo francés alaba otro texto, el “documento final” de la conferencia. Este documento, de siete páginas, detalla las conclusiones de los grupos de trabajo que prepararon la conferencia: condena de los crímenes de guerra israelíes, llamamiento a una ayuda humanitaria masiva, crítica de la política israelí y de la colonización, modalidades de gobernanza de Gaza tras un hipotético alto el fuego, exclusión de Hamás y organización de elecciones en el plazo de un año, desmilitarización del futuro Estado de Palestina...

Si todo esto no va acompañado del fin de la ocupación y de sanciones contra Israel, no serán más que palabras. Palabras que suenan bien, sin duda, pero palabras que no aportan nada Anne Tuaillon, presidenta de la Asociación Francia Palestina Solidaridad (FPS)

El documento ha sido ratificado por los diecinueve países que han promovido la conferencia y sus grupos de trabajo. “Es la primera vez que los principales países árabes piden claramente el desarme de Hamás y su exclusión del gobierno”, subraya una fuente diplomática francesa. “Su compromiso de avanzar hacia la normalización con Israel y la integración regional también es algo importante. Esta conferencia ha relanzado el proceso de paz y ha avanzado en pilares importantes.”

El futuro se escribirá en los últimos diez días de septiembre, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los compromisos que se espera se adopten a nivel de jefes de Estado y de Gobierno. Pero hasta entonces, ¿qué quedará de Palestina? Es el vertiginoso desfase lo que impactaba a cualquiera que siguiera los debates celebrados en Nueva York el lunes y el martes: una sucesión de intervenciones y proyecciones sobre el futuro mientras seguían llegando imágenes desde Gaza que documentaban la maquinaria genocida.

“Puede parecer inútil, incluso irreal, hablar de todo esto”, señaló, por ejemplo, el orador argelino Amar Bendjama. “¿Cómo podemos hablar de un Estado cuando Gaza está destruida y hambrienta, cuando Cisjordania sangra?”. Sin embargo, el país magrebí, que siempre ha apoyado la causa palestina en la tribuna de la ONU, añadió, haciéndose eco de otras intervenciones: “Pero es precisamente en los momentos más oscuros cuando hay que afirmar y reafirmar los principios”.

Desde París, la presidenta de la Asociación Francia Palestina Solidaridad (AFPS), Anne Tuaillon, tiene dudas. “El reconocimiento de Palestina se reclamaba desde hacía mucho tiempo, pero es ficticio”, explica. “Si todo esto no va acompañado del fin de la ocupación y de sanciones contra Israel, no serán más que palabras. Palabras que suenan bien, sin duda, pero que no aportan nada. Un Estado cuyo pueblo está ocupado y colonizado no es un Estado”.

Un plan condicional

A pesar de las largas horas de discursos en Nueva York, no ha cambiado realmente nada en cuanto al destino inmediato de la población palestina. Un resultado previsible en ausencia de Estados Unidos, imprescindible, ya que es el único que tiene la llave del alto el fuego. La administración Trump no se ha privado de burlarse, en un comunicado, de “una conferencia improductiva e inoportuna”, calificada de “jugada publicitaria que se produce en medio de delicados esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto”.

La afirmación es cruel, pero refleja el desajuste entre la ambición franco-saudí y la realidad inmediata en Oriente Próximo. Es también la reacción a la negativa francesa a imponer sanciones al Gobierno israelí. Pero hay numerosas opciones: embargo de armas, sanciones contra ministros extremistas, prohibición de productos procedentes de los asentamientos... Al descartarlas (a diferencia del Reino Unido, por ejemplo), el Ejecutivo francés se ha privado de parte de su poder de influencia. “Esta conferencia es una farsa”, declaró el embajador de Israel en Francia, Joshua Zarka, el martes en France Inter.

Incluso si finalmente se firmara un alto el fuego, la perspectiva trazada por las Naciones Unidas el lunes y el martes aún tendría un largo camino por recorrer para traducirse en hechos. Incluso el Reino Unido, principal actor de la jornada del martes, ha condicionado su movimiento diplomático.

Su reconocimiento del Estado de Palestina se producirá en septiembre... “a menos que el Gobierno israelí firme un alto el fuego, renuncie a cualquier anexión de Cisjordania y se comprometa a un proceso a largo plazo para la solución de dos Estados”, ha declarado Keir Starmer. Estas hipótesis son muy improbables, pero ofrecen una salida al primer ministro británico.

Por último, si todo esto llega a buen puerto a finales de septiembre, la materialización del Estado de Palestina tendrá que enfrentarse a una dura realidad. ¿Qué pasará con las fronteras, los asentamientos israelíes y el deseo de retorno de la población palestina desplazada? La cuestión de la desmilitarización de Palestina es un auténtico nudo gordiano: Mahmud Abás la ha aceptado en una carta a Emmanuel Macron, pero los protagonistas no entienden lo mismo por ese concepto.

¿Tendrá Palestina derecho a un ejército ligero, a fuerzas de seguridad interior? ¿Podrá establecer alianzas regionales, vigilar sus propias fronteras? Israel siempre ha rechazado esas hipótesis, que sin embargo parecen constitutivas de la realidad de un Estado. “Ahí está precisamente el problema”, afirma la investigadora Dorothée Schmid. “El Estado palestino, si se crea en condiciones tan leoninas y restrictivas, tiene todas las papeletas para quedarse en el ámbito del proceso diplomático, sin llegar nunca a materializarse”.

Traducción de Miguel López