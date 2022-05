Los talibanes, divididos entre los 'duros' del clan Haqqani y los 'realistas' que no quieren enemistarse con Occidente

Es la consagración de la rama más dura, más ideológica y más guerrera de los talibanes. El líder religioso invisible, Haibatullah Akhundzadeh, el guía supremo, que no se ha mostrado desde hace dos años, tuvo que elegir entre varias líneas. Sin duda dudó, pero el 7 de mayo decidió validar el decreto que impone el uso del chadri (otro nombre del burka) a las mujeres afganas, con sanciones para los jefes de familia que no hagan cumplir la nueva normativa, haciéndola así irrevocable.

Esta decisión se produce después de que el 23 de marzo los talibanes dieran un giro de 180 grados y negaran el acceso a los colegios e institutos a las niñas mayores de 12 años, pocas horas después de su reapertura.

A esto le siguió, el 27 de marzo, la decisión de separar a las mujeres de los hombres en los parques públicos, introduciendo días de visita separados para cada sexo, seguido, al día siguiente, de la prohibición de que las mujeres vuelen sin un familiar masculino y, por último, la prohibición de conducir.

Estos retrocesos recuerdan a las peores horas del anterior gobierno talibán, entre 1996 y 2001, cuando a las mujeres afganas ni siquiera se les permitía ir a los hospitales por la ausencia de mujeres médicas.

Señalan la victoria de la facción más radical del movimiento, principalmente las redes Haqqani, en detrimento de los llamados talibanes "históricos", cuya figura dominante parece ser ahora Amir Khan Mutaki, ministro de Asuntos Exteriores, que podría haberse opuesto al decreto sobre el burka.

Por lo tanto, por primera vez desde la vuelta al poder de los talibanes el 15 de agosto, aparecen desacuerdos entre las dos facciones principales, casi a plena luz del día.

Lo que les separa no son tanto las diferencias ideológicas –todos los talibanes están de acuerdo, en general, en poner a las mujeres afganas bajo tutela masculina– como la actitud a tomar frente a la comunidad internacional. Para la llamada rama realista, es necesario tener esto en cuenta para beneficiarse de un flujo financiero en un momento en que Afganistán se hunde en una crisis económica sin precedentes. Para los ultras, no es cuestión de ceder a ninguna presión o negociación. Poco después de la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de proporcionar ayuda a la población damnificada, se adoptaron algunas medidas coercitivas.

No se sabe quién hace qué, quiénes son los que toman las decisiones. Sólo puedes entenderlos desde dentro, si tú mismo eres un talibán Un funcionario afgano de una ONG occidental en Kabul

En las últimas semanas, las negociaciones en Kandahar entre las diferentes facciones han sido acaloradas. Rina Amiri, la representante de Estados Unidos para las mujeres y los derechos humanos en Afganistán, que es ella misma de origen afgano, habla incluso de "fricción". "Hay talibanes que están a favor de la libertad de las personas, especialmente de la libertad de trabajo y de la educación de las mujeres y de la reapertura de las escuelas para las niñas. Están a favor de esto por su supervivencia política y sus intereses en Afganistán. Y hay otro grupo de talibanes que ven Afganistán como quieren verlo, no como es en realidad.

En un informe reciente, la jefa de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (Manua), Deborah Lyons, subrayó que "las decisiones importantes no son responsabilidad del gobierno talibán". "El funcionamiento de los talibanes se nos escapa de las manos completamente" añade un funcionario afgano de una ONG occidental en Kabul, que no puede ser nombrado, y que ha trabajado con ellos durante mucho tiempo. No sabemos quién hace qué, quiénes son los que toman las decisiones. Sólo puedes entenderlos desde dentro, si tú mismo eres un talibán.

Mientras que Kandahar sigue siendo el bastión de los talibanes "históricos", Kabul ha caído completamente bajo el control de las redes Haqqani. No les interesa la vida de la gente", afirma el investigador Karim Pakzad, del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (Iris). No les importa si, debido a la hambruna y a la situación sanitaria, los muertos se cuentan por miles. Lo que quieren sobre todo es formar un ejército talibán, política, económica y militarmente. Están creando constantemente nuevas fuerzas, como la que acaba de crearse en la provincia de Badakhshan.

Una de las consecuencias es la intensificación de la represión. "Se habla mucho y legítimamente de las medidas tomadas contra las mujeres, pero no hay que olvidar la represión total que están llevando a cabo en la actualidad, con muchas desapariciones. A veces se encuentran sus cuerpos. A veces no", añade el investigador.

Según The New York Times, hasta 490 ex miembros del antiguo gobierno, tanto civiles como militares, han sido ya asesinados o desaparecidos en los primeros seis meses del régimen talibán, pero circulan otras cifras mucho más elevadas. Según la Casa de la Libertad de Expresión, una ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos, con sede en Washington, 80 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido detenidos y torturados en los últimos ocho meses.

Teatro de sombras

En la actualidad, dos nombres emergen realmente dentro de la galaxia talibán: dos hermanos, Sirajuddin y Anas Haqqani, del clan homónimo, que representa el componente más radical, más militar, más joven y más cercano del movimiento a los servicios de seguridad pakistaníes, y el más vinculado a Al Qaeda.

Al frente del todopoderoso Ministerio del Interior, Sirajuddin, hijo del legendario Jalaluddin Haqqani, fundador de las redes, ocupa el centro de la escena. Fueron sus fuerzas las que conquistaron Kabul el 15 de agosto de 2021. Sin embargo, sigue siendo un hombre de las sombras, lo que fue durante 20 años, con un precio de 10 millones de dólares por su cabeza que aún paga el FBI. Sus apariciones son escasas.

Más sorprendente es la importancia que toma su hermano menor, Anas, que, en cambio, aparece constantemente, aunque no ocupe ningún cargo ministerial. "Es un hombre de influencia, de contacto", subraya Karim Pakzad. "Le vemos correr de un extremo a otro del país, discutiendo con jefes tribales, representantes de minorías, clérigos, debatiendo la cuestión de las mujeres...".

Intensificación de la represión

Otros dos miembros del clan Haqqani también desempeñan un papel importante. En primer lugar, Khalil ar-Rahman Haqqani, tío de los dos hermanos y actual Ministro de Refugiados, que tiene fuertes vínculos con Al Qaeda y también es buscado por el FBI. O también Abdul Baqi Haqqani, ministro de Educación Superior, que en octubre de 2021 decidió invalidar los títulos de secundaria obtenidos en los últimos 20 años.

Entre los "realistas", el mayor perdedor fue el mollah Abdul Khani Baradar, número dos y cofundador del movimiento (con el difunto mollah Omar), al que sólo se le dio un puesto menor. Dirigió las negociaciones de Doha (Qatar) con los estadounidenses y obtuvo la retirada de todas las fuerzas extranjeras de Afganistán según sus condiciones.

Sin duda, también está pagando su distanciamiento e incluso su hostilidad hacia Islamabad: los pakistaníes lo encarcelaron de 2010 a 2018 por querer negociar con el gobierno de Kabul sin su consentimiento y sólo fue liberado por la presión de Washington, que quería iniciar conversaciones de paz.

Pakistán, en particular la Inteligencia Interservicios (ISI), sigue formando parte de la ecuación. "En Kabul, hay un asesor pakistaní en cada ministerio", dice el director de una ONG francesa.

En el juego pakistaní, las redes Haqqani, bien implantadas en el este de Afganistán y pertenecientes a la tribu de los Zadran, presentes a ambos lados de la frontera, siempre han sido una baza, aunque nunca han estado supeditadas a Islamabad, conservando cierta libertad de maniobra.

En la actualidad, Islamabad los necesita especialmente debido a las buenas relaciones que mantienen con el Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP, el movimiento talibán pakistaní), que ha hecho una reaparición sangrienta en las regiones fronterizas de Afganistán y está contribuyendo a amenazar su estabilidad interna.

¿Tendrán las redes Haqqani que elegir entre sus "hermanos pastunes" del TTP o su aliado pakistaní si la situación de seguridad empeora? Sabiendo que la identidad pastún está en el corazón de la ideología talibán, es difícil que se distancien del TTP. Tampoco pueden enfadarse con el ISI, que tanto les ha apoyado. Así que tendrían que contonearse.

Tensiones fronterizas

La situación en esta frontera ya es execrable, con una serie de enfrentamientos armados entre algunos talibanes que se oponen a que el ejército pakistaní establezca una valla para asegurar esta frontera, de más de 2.000 km de longitud, conocida como la "línea Durand", heredada de la época colonial y que Kabul nunca ha querido reconocer. Como muestra de resentimiento hacia los talibanes, a los que ayudó a tomar el poder, el ejército pakistaní está multiplicando sus bombardeos. Uno de ellos, según un informe oficial afgano, mató a no menos de 47 personas, entre ellas 41 civiles, principalmente mujeres y niños, el 16 de abril en la provincia de Khost, uno de los bastiones de los Haqqani.

Estas tensiones tienen un fuerte impacto en el comercio entre ambos países, empeorando considerablemente la situación en Afganistán.

En este contexto, la oposición armada registró en mayo sus primeras hazañas con las armas en los valles de Andarab y Panchir, donde el Frente Nacional de Resistencia, el movimiento dirigido por Ahmad Massoud, habría matado a 16 talibanes (el movimiento fundamentalista ha reconocido que sufrió algunas bajas), pero también perdió varios combatientes.

Traducción: Mariam Azarkan

Texto original: