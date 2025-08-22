Casi 300.000 hectáreas quemadas hasta el 17 de agosto, según datos del Gobierno

El fuego ha quemado ya, hasta el día 17 de agosto, 295.579 hectáreas (ha) de superficie forestal en España, superando los récords de hectáreas y grandes incendios de la última década, según la estimación de los últimos datos proporcionados este viernes por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), según informa EFE.

La superficie provisional calculada por el Miteco, de 91.579 ha, no tiene en cuenta la superficie de los grandes incendios producidos en Castilla y León y Galicia, cuyos datos se han determinado a través del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

Así, se ha obtenido como resultado una cifra de 204.000 hectáreas que, sumadas a las 91.579,51 facilitadas por las otras comunidades autónomas, arrojan una estimación total de 295.579,51 afectadas por los incendios forestales en curso.

Con casi 300.000 hectáreas arrasadas, el 2025 se muestra como el año más letal en cuanto a superficie forestal calcinada en los últimos diez años, superando al año líder hasta el momento, que era el 2022, en el que ardieron 251.185.

Este año también supera a los demás de la década con 55 Grandes Incendios Forestales (GIF), los que superan las 500 hectáreas, frente al máximo de 54, también en 2022, mientras que el resto de años se mantiene por debajo de la veintena.

Sin embargo, el número de siniestros, con 5.673 en 2025, no es el primero de la década, con otros por delante como el 2017, en el que hubo 9.820, o el 2019, con 8.652.

Según la última información actualizada de EFFIS, España llevaría ya quemadas 406.100 hectáreas.