Alice fuerza desalojos y tiene en rojo áreas de Alicante y Murcia, aunque sin incidencias graves

La dana Alice ha puesto este viernes en aviso rojo áreas de Alicante y Murcia, con precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado y más de 100 desalojos en Cartagena aunque sin graves incidencias, mientras que Baleares extrema la precaución.

En algunos puntos del litoral de Cartagena (Murcia) se han registrado 120 litros por metro cuadrado y la dana mantiene hasta la medianoche el máximo nivel de alerta (aviso rojo) aunque en esa comarca y en Mazarrón no se han producido incidencias graves entre las 189 notificadas en el Centro de Coordinación.

Alice ha llevado a esa región lluvias extremas de hasta 60 litros en una hora en Mazarrón y el Campo de Cartagena, y el nivel naranja está activado en el Valle del Segura y en el del Guadalentín, así como en las localidades de Lorca y Águilas.

En Cartagena la cifra de desplazados supera ya el centenar, pues 101 han recibido asistencia municipal tras salir de forma preventiva del camping Villas Caravaning, de la urbanización Bahía Bella y del poblado de Algameca Chica.

En las últimas horas se han registrado lluvias acumuladas de más de 100 litros en Cabo de Palos -donde la Agencia Estatal de Meteorología computaba 134 a las 16 horas-, La Manga del Mar Menor o Playa Honda y más de 65 en Cabezo Beaza, Víctor Beltrí o la plaza de España.

El astillero de Navantia (Cartagena) también ha resultado afectado, si bien mantiene los servicios mínimos imprescindibles. Por otro lado, se ha suspendido la actividad lectiva y de los centros sociales en trece poblaciones.

El delegado del Gobierno de Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado que "todos los recursos del Estado están perfectamente coordinados, movilizados y actuando sobre el terreno" y que mientras dure la situación de emergencia, los ríos, ramblas y cauces serán vigilados presencialmente y de forma permanente.

Lluvias persistentes en Valencia

En la Comunidad Valenciana, el aviso rojo solo afecta a la provincia de Alicante. En esa comunidad se han registrado precipitaciones que han acumulado cerca de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, con lluvias persistentes y de intensidad muy fuerte.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones, en las últimas doce horas, se acercan a los 100 litros por metro cuadrado en puntos del sur de la Safor como Miramar, con 95,8 l/m2; la Font d,en Carrós con 85,8 l/m2 o Ròtova, con 72,6. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha constatado que hay una "situación de normalidad" en los embalses y, en cuanto a caudales, no se han detectado registros de superación de umbrales pero existe peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas, por lo que pide "mucha precaución".

Baleares extrema la precaución

Por su parte, en Baleares, el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal ha activado los avisos en toda la comunidad por lluvias y tormentas y ha recomendado limitar las actividades deportivas y sociales al aire libre en Mallorca, Ibiza y Formentera, con chubascos de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m²).

Se ha mantenido la alerta naranja (IG-1) en Ibiza y Formentera y se ha activado en Mallorca, mientras que el caso de Menorca se ha puesto en marcha la amarilla (IG-0).

La previsión contempla lluvias intensas esta noche y madrugada en Ibiza y Formentera, donde podrían registrarse precipitaciones de entre 40 y 60 l/m² por hora, y acumularse hasta 100 l/m² en tres o cuatro horas.

Aunque Alice avanza lentamente, sus efectos llegarán previsiblemente a Mallorca y Menorca, aunque afectará con mayor intensidad a gran parte de la primera isla.

Al igual que en Ibiza, Mallorca podría registrar precipitaciones de 40-60 l/m² por hora y acumulaciones de hasta 100 l/m² en tres o cuatro horas y los servicios de Emergencias han recomendado extremar las precauciones.