La dana Alice deja lluvias torrenciales en Alicante y Murcia mientras llega a Ibiza y Formentera

La dana Alice ha dejado este jueves inundaciones en municipios de Alicante, además de provocar cortes de carreteras en Murcia y Cartagena, y ha entrado en Ibiza y Formentera con tormenta eléctrica, a la espera de que las predicciones empeoren mañana, informa EFE.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden llegar a acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce horas.

En la provincia de Alicante, en poco más de una hora se han acumulado hoy 91 litros por metro cuadrado en Relleu y 72 litros por metro cuadrado en Orxeta, según datos suministrados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

La dana ha dejado acumulados, en la provincia de Valencia, 44,8 litros por metro cuadrado en L'Albufera de Valencia, 39,8 en Catarroja -una de las localidades más afectadas por la dana de hace casi un año- y 35,1 en Alcàsser.

Según Avamet, en Vila-real (Castellón) se han acumulado 35 litros por metro cuadrado, en Vilamarxant (Valencia) 31,8, en Macastre (Valencia) 30,7, en El Saler (Valencia) 29, en Pedralba (Valencia) 28, en Alborache (Valencia) 27,7 y en Loriguilla (Valencia) 27,7.

Los teléfonos móviles de la población de diferentes zonas de la provincia de Alicante han recibido a las 14:47 horas de este jueves un mensaje masivo Es-Alert de Protección Civil por riesgo de inundaciones a partir de las 10:00 horas de este viernes en el litoral sur de esa provincia.

Están también en aviso naranja por lluvias que pueden acumular 60 l/m2 en una hora el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia hasta al viernes a medianoche, cuando se activará además el aviso naranja por lluvias de hasta 140 litros en doce horas.

Es-Alert a toda la Comunidad Valenciana

La Generalitat ha anunciado que se enviará, también, un aviso especial a toda la Comunidad Valenciana dado que las tormentas se desplazan esta tarde hacia el sur de la región pero después y en días sucesivos pueden volver a ascender hacia la provincia de Valencia y, ya el fin de semana, hacia la de Castellón.

Por ello, se han establecido medidas preventivas como el cierre de instalaciones municipales, mientras que los bomberos han actuado en el achique de agua y saneamientos en las localidades de Catarroja y Alcásser. En la ciudad de Valencia, han trabajado para retirar un árbol caído y no se han notificado incidencias en las provincias de Castellón y Alicante.

Murcia activa su Plan Especial ante inundaciones

Por su parte, el Gobierno de Murcia ha activado este jueves en su nivel 0 (el más bajo), el Plan Especial de Protección Civil por inundaciones dado el aviso rojo por lluvias extremas emitido para mañana por la Aemet, que prevé hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Su delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha indicado que los avisos para la tarde de este jueves pasaron de amarillo a naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas por posibles lluvias de 40 litros en una hora hasta las nueve de la noche.

La Aemet ha elevado a nivel naranja el aviso por precipitaciones en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas hasta las 21 horas de este jueves y también están sujetos a avisos naranja el Campo de Cartagena y Mazarrón, mientras que se aplica el amarillo en el resto de la Región de Murcia.

Para este viernes, rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, naranja en la Vega del Segura y amarillo en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Tormenta eléctrica en Ibiza y Formentera

Alice ha entrado también a Ibiza y Formentera este mediodía, aunque después de lo previsto, con tormenta eléctrica y con una previsión meteorológicamente intensa, con precipitaciones persistentes y, en algunos momentos, copiosas.

La Aemet alerta de 'Alice', la primera dana con gran impacto de la temporada Ver más

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha dicho que la tormenta provocada por la dana llegó a Ibiza "menos rápido" de lo esperado, dados los vientos de menor intensidad y se ha activado un dispositivo especial de emergencias en puntos de Ibiza y Formentera, especialmente en la carretera al aeropuerto.

Se han ampliado los avisos en Baleares al menos hasta el sábado, día en que estarán activos no solo en Ibiza y Formentera, sino también en Mallorca y Menorca.

El aviso en Ibiza bajará este viernes a nivel amarillo por lluvias y tormentas, pero como el paso de la dana por Baleares será lento se ha activado para el sábado un aviso naranja por lluvias y tormentas, nuevamente en Ibiza, y amarillo en Mallorca y Menorca, ante la previsión de que se desplacen hacia el este del Mediterráneo.