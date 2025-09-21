Las fuertes tormentas colapsan Cataluña, aunque no ocasionan heridos

Una fuerte tormenta, con lluvias de más de cien litros por metro cuadrado, ha colapsado este domingo los accesos y servicios del macizo de Montserrat, aunque no constan heridos, han informado Protección Civil y los Bombers de la Generalitat y ha recogido EFE.

El episodio de lluvia que barre este domingo el territorio catalán se ha desplazado esta tarde de sur a norte y ha dejado, hasta el momento, unas doscientas llamadas por incidencias al teléfono de emergencias 112.

Esas llamadas lo han sido sobre todo por deslizamiento de tierras, caídas de árboles o problemas en servicios ferroviarios, según ha explicado Montserrat Font, jefa del servicio de Emergencias del centro de coordinación operativa CECAT de Protección Civil de la Generalitat.

Meteocat ha informado de que las fuertes lluvias, que localmente pueden ser torrenciales, han dejado hasta el momento 115 litros por metro cuadrado en Montserrat-Sant Dimes, y 108 litros en Rellinars, en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental.

Font ha explicitado esa línea de tormentas afecta especialmente esta tarde a la autopista AP-7, sobre todo en el tramo de la provincia de Barcelona y en el tramo comprendido entre Castellbisbal y Castellví de Rosanes, por lo que el Servei Català de Trànsit recomienda no circular por esta vía y buscar rutas alternativas.

En la tarde de este domingo siguen cortadas las carreteras B-122 en Terrassa (Barcelona) y la BP-1103 en Marganell (Barcelona), y está cortado un carril en la BP-1121 en Marganell, donde se está dando paso alternativo.

Por acumulación de agua en la vía, además, hay retenciones en la C-58, a su paso por Terrassa, donde hay cortado un carril en sentido norte, y en la C-32e, Sant Boi, en dirección a Barcelona.

La línea de tormentas coincide con la operación retorno del fin de semana, circunstancia que, sumada a las lluvias, ocasiona retenciones esta tarde en la AP-7, en Vilafranca, en dirección norte; en la misma AP-7 en el tramo Cardedeu-La Roca, en dirección sur; y la C-58, en Terrassa.

Montserrat Font, que este mediodía había pedido a los conductores que retrasasen o avanzasen su regreso a Barcelona ante el adverso pronóstico del tiempo, ha reiterado esta petición y ha dicho que esta tarde se registra solo "un poco menos" de volumen de tráfico que otros domingos.

Problemas en el aeropuerto y aumento de caudales en ríos

Las lluvias han ocasionado también cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Josep Terradellas Barcelona-El Prat, lo que ha derivado en la concentración en las terminales de centenares de personas que buscan nuevos billetes o esperan a ser realojadas en otros vuelos.

Meteocat pronostica que estas lluvias, que se están dando esta tarde con intensidad en las comarcas del Ebro y el norte de Cataluña, seguirán hasta la madrugada de este lunes.

La Agencia Catalana del Agua, por su parte, ha indicado que las precipitaciones pueden afectar a la red fluvial de las comarcas del Bages, Vallès Occidental y Baix Llobregat, con aumentos súbitos del caudal de ríos y rieras, alerta que también ha lanzado la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para su cuenca hidrográfica.

En ese escenario, Protección Civil ha pedido que se eviten las actividades al aire libre y "responsabilidad" a los ciudadanos, sobre todo evitando desplazamientos innecesarios.