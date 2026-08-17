Granada recupera la normalidad tras el terremoto con 800 edificios por revisar

Granada trata de recuperar la normalidad este lunes mientras continúan las inspecciones de edificios y las réplicas del terremoto que sacudió la provincia en la madrugada del sábado. El Ayuntamiento de la capital ha recibido más de 800 solicitudes para revisar inmuebles y los Bomberos han realizado al menos 154 intervenciones, principalmente para comprobar el estado de elementos constructivos y retirar aquellos con riesgo de desprendimiento. Pese a los desperfectos, no se han registrado heridos ni daños estructurales generalizados.

El principal terremoto se produjo a las 1.04 horas del sábado 15 de agosto, con epicentro al noreste de Alhendín, en el área metropolitana de Granada. Aunque las primeras informaciones elevaron su magnitud hasta 5, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) la ha situado posteriormente en 4,8 Mw, con una intensidad máxima V-VI.

El movimiento despertó a miles de vecinos y se percibió mucho más allá de la provincia. Además de buena parte de Andalucía, llegó a sentirse en puntos de Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura. Durante las primeras horas, el 112 recibió centenares de comunicaciones por el terremoto y por daños como grietas, caída de cornisas, cascotes y muros.

El seísmo provocó desperfectos especialmente en edificios de Granada y de su área metropolitana. Las imágenes de cascotes sobre las calles, elementos desprendidos de fachadas y vehículos afectados se sucedieron durante la mañana del sábado. Los servicios de emergencia realizaron también evacuaciones preventivas de varias viviendas, entre ellas inmuebles de las zonas de Marqués de Mondéjar y Alhamar.

La Junta de Andalucía activó inicialmente la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico, para reforzar la coordinación de los recursos movilizados. Posteriormente rebajó el dispositivo a la fase de preemergencia mientras continuaba la vigilancia de la actividad sísmica.

Más de 800 solicitudes para revisar edificios

Dos días después del terremoto, buena parte de los esfuerzos se concentran en determinar el alcance real de los desperfectos. El Ayuntamiento de Granada ha recibido más de 800 solicitudes de inspección y mantiene desplegados a Bomberos, Policía Local, Protección Civil, técnicos municipales y profesionales de la arquitectura para comprobar el estado de los inmuebles.

Solo entre las 8.30 y las 18.00 horas del sábado, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento gestionó alrededor de 400 requerimientos y realizó 122 intervenciones. Desde la tarde de ese mismo día hasta las 8.00 horas del domingo recibió otros 150 requerimientos y llevó a cabo 32 actuaciones.

Las primeras evaluaciones ofrecen, sin embargo, un balance tranquilizador. La mayoría de los edificios inspeccionados ha respondido adecuadamente al movimiento y los desperfectos se concentran en elementos no estructurales: grietas y fisuras, revestimientos, falsos techos, tabiques o elementos de fachada.

Los equipos de emergencia continúan retirando elementos inestables que puedan desprenderse y priorizando aquellos avisos en los que existan indicios de daños estructurales. La Policía Local, por su parte, ha mantenido un dispositivo específico de seguimiento de las incidencias.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha pedido mantener la prudencia pese a la progresiva vuelta a la normalidad. “Granada está recuperando poco a poco la normalidad, pero no vamos a bajar la guardia”, aseguró este domingo.

Decenas de réplicas durante todo el fin de semana

El terremoto principal abrió una serie de decenas de movimientos sísmicos concentrados fundamentalmente en Granada y en municipios del sur de su área metropolitana. Solo durante el domingo, el IGN contabilizó más de una treintena de terremotos en la Vega granadina, la mayoría con magnitudes comprendidas entre 1,5 y 2,5.

El más intenso del domingo alcanzó una magnitud de 3,1 y se produjo a las 4.40 horas al noroeste de Armilla. Fue sentido en la propia localidad y en municipios próximos como Las Gabias, La Zubia y Ogíjares. Otro terremoto de magnitud 2,8 registrado poco antes de las 6.30 tuvo su epicentro cerca de Ogíjares.

Los movimientos han continuado durante la madrugada de este lunes, aunque con una intensidad mucho menor. El IGN ha registrado un seísmo de magnitud 1,6 cerca de Cenes de la Vega a la 1.08 horas, otro de 1,5 en Ogíjares a las 4.05 y un tercero, también de 1,5, cerca de Huétor Vega a las 5.40. Los dos primeros llegaron a ser percibidos débilmente por la población.

El terremoto de Colombia deja al menos 254 muertos mientras continúa la búsqueda Ver más

La sucesión de réplicas ha mantenido la inquietud entre los vecinos durante todo el fin de semana, aunque hasta el momento ninguna ha provocado daños personales y las de mayor magnitud han quedado muy lejos de la fuerza del terremoto principal.

La Alhambra, sin daños

Una de las principales preocupaciones tras el terremoto fue el estado de la Alhambra. El Patronato decidió retrasar unas tres horas la apertura del conjunto monumental el sábado para permitir una inspección extraordinaria de palacios, murallas, jardines y demás estructuras.

Los técnicos especializados y los Bomberos no detectaron incidencias relevantes relacionadas con el terremoto, por lo que el monumento pudo abrir finalmente sus puertas a las 11.00 horas. Las revisiones preventivas han continuado desde entonces.