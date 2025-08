Las grandes energéticas consolidan su dominio del mercado de los hogares pasada la crisis energética

Las cinco grandes eléctricas de España crecieron como la espuma durante la crisis energética aprovechando la crisis de precios, pero el tiempo pasa y su dominio del mercado parece haberse consolidado. Es la conclusión de los datos publicados este lunes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que calcula que la cuota de mercado de esas compañías ha subido cinco puntos en cinco años, hasta abarcar el 90% de los contratos de luz de los hogares.

Iberdrola (33%), Endesa (32%), Naturgy (14%), Repsol (7%) y TotalEnergies (4%), son por orden las eléctricas con mayor tamaño del mercado de hogares, mientras que el grupo otros operadores del mercado, donde se aglutinan el resto de compañías, apenas concentraba a cierre de 2024 el 10% de los clientes. En diciembre de 2020, dos meses antes de que estallase la guerra de Ucrania, este último grupo dominaba el 15% del mercado.

Durante los meses más duros de la crisis energética, en primavera y verano de 2022, las principales eléctricas aprovecharon para engordar su lista de clientes de hogares con ofertas que no podían igual las pequeñas comercializadoras porque toda la cadena de valor, desde la generación hasta la distribución y la venta. Durante esos meses, decenas de pequeñas eléctricas tuvieron incluso que cerrar porque no podían funcionar en ese mercado extremo. Y aunque lo peor de la crisis energética se dieron por terminados a finales de 2023, la diversificación del mercado eléctrico no ha regresado.

De entre las grandes, Repsol y TotalEnergies son las comercializadoras de luz que más ha crecido en estos cinco años, y han comido parte del mercado a Iberdrola y Endesa, que en ese mismo periodo han perdido cada una dos puntos porcentuales del pastel. Por su parte, Naturgy permanece congelada en el 14% de cuota de mercado.

Mientras en el sector de los hogares se asientan las grandes eléctricas, estas han sufrido una fuerte caída en su dominio de la venta de luz a pymes e industrias, según la CNMC. En estos dos sectores, el grupo otros operadores del mercado es el que concentra el mayor número de clientes, superando a cualquier gran compañía. Ese pedazo del mercado está compuesto por compañías que tienen un 3% o menos de los clientes totales, de manera que en tanto el sector oficinas como industrial está bien segmentado en decenas de eléctricas.

Decadencia del PVPC

Otra de las conclusiones del informe del regulador es que la tarifa regulada de la luz para hogares, la conocida como PVPC, ha perdido una gran popularidad estos años. Pese a que el precio de la luz ha subido respecto a los años anteriores a la pandemia, la sensación de bajada respecto al pico de 2022 ha provocado que muchas eléctricas hayan convencido a sus clientes de pasarse a una tarifa del mercado libre, generalmente más caras porque aplican recargos superiores.

En concreto, la tarifa regulada de la luz (o PVPC) perdió más de 1,6 millones de clientes entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, hasta quedarse en los 8,32 millones de puntos de suministro sobre un total de 28,47 millones que hay en España con una potencia inferior a 15 kW. En este caso, el descenso no está relacionado con la crisis energética, sino que la cifra ha menguado año a año desde su creación en 2013, pero sí que se ha agravado.

“Durante el año 2023, se había observado una desaceleración en el ritmo de dicha migración hacia el mercado libre, en parte debido a la significativa reducción de los precios en el mercado mayorista, lo que hizo más atractiva la permanencia en la opción del PVPC. Sin embargo, en 2024 esta tendencia se revirtió, intensificándose nuevamente el trasvase de consumidores desde el PVPC hacia ofertas en mercado libre”, concluye el informe de la CNMC. En este momento, el 29% de los españoles tiene una tarifa PVPC, mientras que el 71% ha contratado una libre.

En cuanto al mercado del gas, la competencia es superior a la del mercado eléctrico, como subraya el regulador, aunque Naturgy es la líder indiscutible sobre todas las compañías. A cierre de 2024, la CNMC concluye que esta empresa controlaba el 40% de las ventas a domicilios, aunque ha caído respecto al 45% de cuota que tenía en 2019. La gran diferencia frente a la luz es que el segundo gran actor son los otros operadores del mercado, una prueba clara de que el mercado esta repartido, y ese grupo concentra el 17% de los clientes. Le siguen Endesa (17%), TotaEnergies (10%), Iberdrola (10%), Repsol y Eni.