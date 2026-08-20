Las Hurdes supera las 3.700 hectáreas quemadas mientras Madrid estabiliza el incendio

Los incendios forestales vuelven a mantener en alerta este jueves a distintos puntos del país, con Las Hurdes como principal foco de preocupación y una evolución más favorable en Madrid y Salamanca. El fuego declarado en Pinofranqueado (Cáceres) ha quemado ya alrededor de 3.700 hectáreas, ha obligado a evacuar una docena de pequeñas poblaciones y mantiene confinado el municipio de Nuñomoral, mientras los servicios de extinción esperan que la mejora de las condiciones meteorológicas permita intensificar durante esta mañana los ataques desde el aire.

La noche ha vuelto a ser complicada para los más de 170 efectivos terrestres desplegados en Las Hurdes, especialmente por la situación de los frentes oeste y noroeste. La principal esperanza está ahora en el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad, que podrían ofrecer a los medios de extinción una oportunidad para contener el avance de las llamas después de dos jornadas especialmente adversas.

El humo, el intenso calor y la formación de pirocúmulos, grandes nubes generadas por el propio incendio capaces de alterar las condiciones meteorológicas de su entorno, dificultaron durante el miércoles el trabajo de los medios aéreos. El operativo confía en que este jueves estas formaciones sean menores y las aeronaves puedan actuar con mayor continuidad.

La emergencia ha obligado a desalojar Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo, Cerezal, Asegur y Aceitunilla, con cerca de 900 personas fuera de sus viviendas. Parte de ellas han sido realojadas en la residencia de estudiantes de Caminomorisco.

En Nuñomoral, la población permanece confinada por la gran cantidad de humo. La Junta de Extremadura ha pedido a los vecinos que se mantengan dentro de sus casas con puertas y ventanas cerradas, mientras quienes se encuentren en viviendas diseminadas deben dirigirse a la Casa de la Cultura habilitada como espacio de confinamiento.

Uno de los puntos que más ha preocupado durante las últimas horas ha sido Cerezal, donde efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegaron alrededor de la alquería para tratar de impedir que las llamas alcanzaran las viviendas. Los militares han utilizado camiones cisterna y mangueras para refrescar el perímetro y reducir el material combustible alrededor de una localidad que ya había sido evacuada.

El fuego cruza a Salamanca, pero pierde fuerza

El incendio de Pinofranqueado consiguió además cruzar este miércoles a la provincia de Salamanca después de una reproducción rápida y violenta de las llamas. El fuego penetró por la zona del pico Tiendas, en el entorno de Agallas, y llegó a afectar a dos pequeños puntos en territorio salmantino.

La situación, sin embargo, ha mejorado durante la noche. A primera hora de este jueves 11 medios de extinción continuaban trabajando y vigilando la zona salmantina, ya sin llama, y no ha sido necesario evacuar ni confinar ninguna población. La posibilidad de desalojar Vegas de Domingo Rey llegó a plantearse por la intensa presencia de humo, pero finalmente fue descartada.

El cambio del viento también juega a favor de los equipos de extinción. Tras soplar desde el sur durante la tarde del miércoles, el viento ha girado hacia el norte y empuja ahora el incendio hacia superficies ya quemadas. A ello se suma una previsión para este jueves de temperaturas más bajas y mayor humedad relativa, condiciones que deberían dificultar la propagación.

La preocupación continúa, por tanto, principalmente en la parte cacereña, donde las llamas siguen activas. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura tiene previsto volver a reunirse a las 10.00 horas para analizar la evolución del fuego.

Madrid estabiliza el incendio de Aldea del Fresno

La situación es más favorable en la Comunidad de Madrid, donde el incendio forestal declarado este miércoles en Aldea del Fresno ha quedado estabilizado después de una rápida propagación inicial que obligó a desalojar varias urbanizaciones y a adoptar medidas de confinamiento.

El último balance provisional de la Comunidad de Madrid sitúa en 330 hectáreas la superficie afectada. Los confinamientos y evacuaciones han sido levantados y los vecinos han podido regresar a sus viviendas. También se han reabierto los tramos de las carreteras M-507 y M-510 que habían permanecido cortados.

Durante la madrugada, 17 dotaciones de bomberos han permanecido sobre el terreno para consolidar el perímetro, realizar labores de remate y enfriar los puntos calientes detectados mediante drones. La mejora del viento y de las temperaturas permitió además rebajar la emergencia desde la situación operativa 2 a la 1.

El fuego llegó a presentar un potencial de expansión superior a las 2.500 hectáreas en apenas cinco horas, pero pudo ser estabilizado sin daños personales graves ni afecciones importantes en viviendas.

Las llamas han vuelto así a alcanzar un municipio especialmente castigado este verano por el fuego. Aldea del Fresno ya se había visto afectado a finales de julio por otro gran incendio en la Sierra Oeste madrileña. En esta ocasión, además de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y los servicios forestales, ha sido necesario volver a movilizar efectivos de la UME.

Huesca frena el fuego de Las Peñas de Riglos

También mejora la situación en Huesca, donde el incendio forestal de Las Peñas de Riglos ha quedado estabilizado este jueves tras diez días de trabajos de extinción. El fuego, originado el pasado 10 de agosto, ha quemado 14.500 hectáreas dentro de un perímetro que alcanza las 18.400, según las últimas mediciones por satélite.

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La noche ha transcurrido con tranquilidad y las precipitaciones dejadas por una tormenta, de casi 15 litros por metro cuadrado en las zonas más activas, junto al descenso de las temperaturas, han contribuido a refrescar el terreno. Pese a ello, los equipos continúan trabajando sobre algunos puntos calientes y se mantienen restricciones temporales de acceso al perímetro afectado.

A lo largo de este jueves está previsto evaluar el regreso a sus viviendas de los 117 vecinos de Centenero, Ena y Botaya, que se sumarían a las 583 personas de 13 núcleos que ya pudieron volver a sus casas el miércoles. Otros 203 vecinos de Atarés, Santa Cruz de la Serós y Binacua continúan pendientes de realojo, aunque el Gobierno de Aragón prevé que puedan regresar también en las próximas horas.

El operativo ha supuesto, según el Ejecutivo autonómico, la mayor movilización interadministrativa registrada ante un incendio forestal en Aragón, con la participación de más de una veintena de instituciones, alrededor de un millar de efectivos y casi 40 medios aéreos en la jornada de máxima actividad.