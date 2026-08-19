Igualdad insta a la Fiscalía a aplicar la agravante por homofobia en la agresión mortal de Alicante

El Ministerio de Igualdad ha expresado su profunda preocupación ante el posible componente homófobo en la agresión que costó la vida a un joven de 27 años la semana pasada en Alicante. El Ministerio ha solicitado a la Fiscalía que valore la aplicación de la circunstancia agravante por discriminación, una figura penal recogida en el artículo 22.4 del Código Penal. Este mismo miércoles y a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales de la red social X ha hecho pública esta petición.

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El trágico suceso tuvo lugar en la zona de la Playa de San Juan. El joven agredido falleció en la madrugada del pasado jueves, tras haber ingresado previamente en el hospital con un pronóstico muy grave debido a la magnitud de las lesiones. Por estos hechos, las autoridades detuvieron al presunto autor de la agresión, un varón de 22 años.

El posible componente de odio en el homicidio mantiene abiertas diferentes posturas. Por un lado, la asociación Alicante Entiende ha exigido públicamente que los hechos se investiguen como una agresión homófoba. En contraste, la defensa del joven detenido ha negado categóricamente que se trate de un delito de odio y los abogados defensores argumentan que el propio acusado forma parte del colectivo LGTBIQ+.

También en la provincia de Alicante, el pasado 10 de agosto, en la localidad de Benialí, cuatro chicas menores de edad denunciaron haber sido víctimas de una agresión homófoba cometida presuntamente por tres varones, también menores, en el marco de las fiestas de la localidad.