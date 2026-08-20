Ayuso apoya a los afectados por los incendios desde un bar que conservó retratos de Franco como "museo"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ser protagonista de otra polémica. Esta vez no se trata del ático de Chamberí —sobre el que sigue sin dar explicaciones—, sino de la promoción que ha hecho desde las redes de la Comunidad de Madrid de un bar que durante años estuvo decorado con abundante simbología franquista.

En medio de los incendios que arrasan la Sierra Oeste, la presidenta de la Comunidad ha publicado un vídeo en el que invita a apoyar el comercio local de la zona. Sin embargo, centra el vídeo en un único establecimiento, el restaurante El Mirador de Pelayos, en Pelayos de la Presa, cuyas carnes y arroces, asegura, mantienen “la calidad de siempre”.

Banderas preconstitucionales, un maniquí vestido con el uniforme de la Guardia Civil y hasta siete retratos de Francisco Franco decoraban el establecimiento, que pertenecía al hermano de Herminio Cercas, entonces alcalde de la localidad por el Partido Popular. Durante treinta años fue lugar de peregrinación para “nostálgicos”, y en 2014, Cercas fue señalado por elegir este lugar para celebrar oficialmente el Día de la Mujer en Pelayos de la Presa.

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El carácter abiertamente publicitario del vídeo, con planos de los espacios del restaurante y de la preparación de los platos, unido al pasado franquista del establecimiento y a sus vínculos históricos con el PP, ha generado un aluvión de críticas en redes sociales.

Los actuales dueños, Rosa y Jesús, han asegurado que no comulgan con ninguna ideología política. Sin embargo, en 2018, Telemadrid les hizo una entrevista, apenas unos meses después de adquirir el establecimiento, en la que todavía podían verse todos aquellos símbolos. Rosa explicaba entonces: “Lo tengo como museo porque lo tenía el anterior dueño”, aunque aseguraba que, si la Ley de Memoria Histórica le exigía retirar las imágenes, “nosotros las retiramos”.

A día de hoy, tanto en el perfil de Instagram del restaurante como en las imágenes disponibles en Google Maps todavía pueden encontrarse fotografías de 2018 del local en las que aparecen los símbolos franquistas. En declaraciones recientes al HuffPost, sin embargo, sus propietarios aseguran que “aquí no hay política”: “Si mañana viene el de Vox o Sánchez pues haremos lo mismo. Aquí lo que se trata es de salir adelante, que vengan a apoyarnos”.