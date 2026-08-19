Seis nuevos terremotos sacuden la Vega de Granada mientras la Alhambra reabre con restricciones

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos desde la medianoche de este miércoles, cinco de ellos sentidos por la población, después de que la jornada del martes terminara con otro seísmo de magnitud 3,4. La provincia continúa así pendiente de una serie sísmica que desde el pasado sábado ha provocado cientos de temblores, inspecciones en numerosos inmuebles y desalojos en diferentes municipios.

Los movimientos registrados durante la madrugada han tenido magnitudes de entre 1,6 y 2,5. Los dos primeros, de 1,7 y 1,8, tuvieron sus epicentros en La Zubia y Las Gabias a las 1.45 y las 2.34 horas, respectivamente, y fueron percibidos por vecinos de distintos puntos, incluso de la costa granadina. Después llegaron otros cuatro terremotos, con epicentro en Otura, Alhendín, Ogíjares y Gójar, entre las 4.07 y las 5.43 horas. Este último, de magnitud 2,5, ha sido el más fuerte de la madrugada y se ha sentido en una veintena de municipios del área metropolitana.

La nueva sucesión de temblores llega apenas unas horas después del terremoto de magnitud 3,4 registrado a las 22.35 horas del martes en Ogíjares, con el epicentro localizado prácticamente en superficie.

La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en Granada, puesta en marcha tras el terremoto de magnitud 5 que sacudió la provincia durante la madrugada del sábado con epicentro en Alhendín. Mientras continúa la actividad sísmica, los técnicos mantienen las inspecciones para comprobar el estado de los edificios afectados.

La Alhambra reabre, pero la Alcazaba seguirá cerrada

Uno de los principales puntos afectados por los temblores ha sido la Alhambra, que reabre este miércoles al público después de que parte del recinto tuviera que ser desalojado el martes ante la sucesión de terremotos. La reapertura se produce, sin embargo, con restricciones y recorridos adaptados para facilitar una eventual evacuación.

La Alcazaba permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras los Palacios Nazaríes y el Generalife podrán visitarse con itinerarios modificados. El horario del monumento se mantiene entre las 8.30 y las 20.00 horas.

Las primeras inspecciones han descartado daños estructurales que impliquen riesgo de colapso, aunque los terremotos sí han provocado desperfectos leves en elementos no estructurales. La Alcazaba es la zona más afectada, con daños en almenas y otros elementos, mientras que en los Palacios Nazaríes se ha registrado la caída de piezas decorativas de yesería, entre ellas en la Sala del Trono.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife mantiene reunido de manera permanente a su equipo directivo para evaluar la evolución de la serie sísmica y adaptar las medidas de seguridad.

Más de 1.800 incidencias desde el sábado

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Desde que comenzó la serie con el terremoto del sábado, el servicio de emergencias 112 ha gestionado 1.871 incidencias relacionadas con los seísmos, según ha detallado el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. Más de medio millar se concentraron únicamente durante el martes.

Los terremotos continúan además obligando a revisar viviendas y otros inmuebles en distintos municipios del área metropolitana, donde permanecen personas desalojadas mientras los técnicos comprueban si los edificios presentan daños que puedan comprometer su seguridad.

La Junta apunta, a partir de las primeras evaluaciones de los especialistas, a que el episodio que atraviesa la Vega de Granada podría presentar características similares al “enjambre sísmico” registrado en el norte del área metropolitana en 2021, cuando cientos de pequeños terremotos mantuvieron durante semanas en alerta a la población.