Aunque las víctimas han sido personas de dos familias, lo cierto es que los dos protagonistas del gran conflicto que ha desembocado en el triple asesinato de la noche de este domingo en Isla Cristina son El Manuel Salazar, alias el Baba, que se encuentra en prisión por haber iniciado personalmente una espiral violenta que parece no tener fin, y Luis Moriñas, jefe del clan del mismo nombre, ambos con origen en la barriada del Torrejón, en Huelva.

Dedicados a la venta de droga a pequeña escala, especialmente heroína y cocaína, según fuentes confidenciales a las que ha tenido acceso Narcodiario, todo comenzó a raíz de la relación sentimental que mantenían el Baba con la hermana de Moriñas. Ahí empezó todo.

Las desavenencias entre ambos se zanjaron en septiembre de 2024, cuando el Baba mataba a tiros a un hermano de Moriñas, Ramón. Tras el crimen intentó refugiarse en el norte de España, pero acabó siendo detenido en Gijón. Las fuentes más fiables apuntan a que el tirador quería matar a Luis, al que confundió con su hermano.

Como respuesta, en un crimen presuntamente orquestado por los Moriñas, Huelva fue escenario de la muerte del padrastro del Baba. En ese momento intervino la ley gitana, que, mediante sus consejos, decidieron desterrar a las familias, lo que hizo que el conflicto interclanes se trasladase a Isla Cristina.

Ahora, tras el brutal asesinato de la madre y de la hermana de Manuel Salazar -al parecer, también está herido uno de los hijos de ella, que logró refugiarse en la vivienda cuando llegaron los sicarios-, se espera que la guerra entre los clanes continúe. Además, puede aparecer un nuevo actor.

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El Baba habrá recibido las noticias de lo sucedido en prisión. Por otra parte, la familia del chico fallecido que nada tenía que ver con el conflicto tampoco se quedará quieta. Tenía 16 años y pasaba por allí, pese a lo cual los asesinos no dudaron en acribillarle también.

Mientras, en las noticias generalistas de España, el asunto no está recibiendo la atención esperada. Como si un triple asesinato en plena calle se produjese todos los días, los telediarios relegaron la noticia al fondo de sus escaletas, anteponiendo hechos de mucho menor calado.

Todo ello en atención a la línea de actuación de los representantes políticos de todos los colores, que 'venden' estos hechos como daños colaterales y propios del negocio al que se dedican sus protagonistas. Sin embargo, en este caso todas las víctimas parecen ajenas, al menos de forma directa, a tales actividades, más aún el menor que yacía sobre la acera de la barriada del Rocío anteanoche.