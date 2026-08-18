Granada sufre un nuevo terremoto de magnitud 4,6 con epicentro en Alhendín

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,6 con epicentro en Alhendín (Granada), el mismo municipio que en la madrugada del sábado fue escenario de otro seísmo de magnitud 5.

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado a las 10:37 horas de este martes un nuevo terremoto con epicentro a 5 kilómetros de profundidad en Alhendín.

Cuatro terremotos, uno de ellos de magnitud 4 y con epicentro en Churriana de la Vega, se han registrado como réplicas del seísmo de 4,7 que este martes ha provocado medio centenar de llamadas al 112 y se ha sentido en las cuatro provincias de Andalucía Oriental.

Varias replicas

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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de varias réplicas, en las que destaca el terremoto de intensidad 4 con epicentro en Churriana de la Vega y que se ha registrado a las 10:53 horas también en la superficie, a 0 kilómetros de profundidad.

El IGN contabiliza también un terremoto de 2,9 con epicentro en Padul y registrado a las 10:57 horas, otro de 2,6 a las 10:47 en Las Gabias y uno más, esta vez de 2,8 y con epicentro en Alhendín.

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín.