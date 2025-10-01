Ibiza trata de recuperar la normalidad tras el temporal y pedirá la declaración de zona catastrófica

Servicios de emergencia, comerciantes y vecinos de la isla de Ibiza han trabajado este miércoles para recuperar la normalidad, principalmente en la capital de la isla, el municipio más afectado por las fuertes lluvias del martes, cuyo alcalde pedirá al Gobierno la declaración de zona catastrófica.

El operativo de la Dirección General de Emergencias se ha volcado en el restablecimiento de las carreteras, infraestructuras críticas y viviendas sin suministro eléctrico o condiciones de habitabilidad, después de trabajar durante toda la noche gestionando 37 incidentes identificados como “prioritarios”, como la limpieza de la planta de logística de hidrocarburos de Exolum, que abastece todo el combustible de la isla, para que los equipos técnicos puedan reparar su instalación de bombeo.

En total, 270 efectivos y 60 vehículos que han llegado a Ibiza para reforzar las capacidades de los servicios de emergencias de la isla han trabajado a la par de los residentes, que han tenido que achicar agua y limpiar barro de sus establecimientos y viviendas afectadas por las lluvias.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que se ha desplazado a la isla junto a seis consellers, ha asegurado que la administración autonómica habilitará ayudas para Ibiza y dará apoyo a la declaración de zona catastrófica que soliciten los ayuntamientos de la isla, como ya ha anunciado el alcalde Triguero para la capital ibicenca.

Prohens ha comparecido desde la avenida de Santa Eulària, una de las vías que permanecía cortada por los efectos de las intensas lluvias del martes, y ha señalado que al final del día se podrá tener una “foto más exacta” de las ayudas que serán necesarias, dado que todos los consellers tendrán un “estado de la situación muy exhaustivo” para saber lo que se tiene que “poner en marcha”.

Entre los consellers desplazados se encuentra el responsable de Educación, Antoni Vera, que ha anunciado que todos los centros educativos de Ibiza y Formentera, cerrados por las lluvias e inundaciones, podrán reabrir el jueves con normalidad, a excepción del CEIP Can Misses. Este centro educativo permanecerá cerrado para que los operarios puedan completar las tareas de limpieza y reparación.

Tras la última reunión de seguimiento realizada a primera hora de la tarde por el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el Govern balear ha comunicado que la situación en la isla de Ibiza se va estabilizando al “ritmo previsto”.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que rescató a un total de 148 personas durante el episodio de fuertes lluvias y que llevó a cabo 59 intervenciones de auxilio en viviendas y vehículos durante las inundaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que llegaron a registrarse más de 230 litros por metro cuadrado (l/m²) de agua acumulada, y ha considerado estas lluvias como "históricas y extraordinarias”.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha dado por sentado que el Gobierno aprobará la declaración de zona catastrófica solicitada por las autoridades de Ibiza y ha defendido la actuación de la Aemet, que ha proporcionado "la información disponible en base a criterios técnicos".