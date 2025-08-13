Las imágenes más impactantes de los incendios

Saltar publicidad

1 / 23 Bomberos realizando trabajos de extinción para sofocar el incendio, en Carcastillo, Navarra (España). Eduardo Sanz (EP)

2 / 23 Estructura en llamas en Cubo de Benavente (Zamora). Mariam A. Montesinos (EFE)

3 / 23 Un bombero trata de extinguir, manguera al hombro, el incendio en Abejera, Zamora. Emilio Fraile (EP)

Saltar publicidad

4 / 23 Helicópteros trabajando en la extinción del incendio cercano a la localidad de Pombriego (León). Ana F. Barredo (EFE)

5 / 23 Imagen de los daños provocados por un incendio en Cubo de Benavente (Zamora). Mariam A. Montesinos (EFE)

6 / 23 Imágen de un coche de policía frente al incendio declarado en Tres Cantos, Madrid. Mariscal (EFE)

7 / 23 Incendio forestal declarado ayer tarde la aldea Los Romeros, en Jabugo (Huelva) Gema Vázquez (EFE)

Saltar publicidad

8 / 23 Incendio forestal en Carcastillo, Navarra. Eduardo Sanz (EFE)

9 / 23 Un bombero forestal en el incendio forestal en la localidad de Maceda (Ourense). Brais Lorenzo (EFE)

10 / 23 Bomberos trabajan para sofocar el incendio en Calera y Chozas, Toledo, Castilla-La Mancha. Juanma Jiménez (EP)

11 / 23 Un bombero trabaja para sofocar el incendio en el que ha ardido un camión, en Calera y Chozas, Toledo, Castilla-La Mancha. Juanma Jiménez (EP)

12 / 23 Un brigadista ante una lengua de fuego procedente del Incendio forestal que afecta a Puercas (Zamora). Mariam A. Montesinos (EFE)

13 / 23 Un efectivo de la UME en la localidad de A Espasa ayudado por un vecino. Brais Lorenzo (EFE)

14 / 23 Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que ha afectado a la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz). Román Ríos (EFE)

15 / 23 Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de A Espasa. Brais Lorenzo (EFE)

16 / 23 Un hidroavión realiza labores de extinción en el incendio forestal en la localidad de Maceda (Ourense). Brais Lorenzo (EFE)

17 / 23 Un hombre camina en las proximidades del incendio forestal que afecta al paraje de Las Médulas. Ana F Barredo (EFE)

18 / 23 Una construcción en llamas en la localidad de Las Médulas, en la comarca leonesa de El Bierzo. David Voces Olego (EFE)

19 / 23 Vista de la aldea de As Chás, Oímbra (Ourense), durante el incendio forestal. Brais Lorenzo (EFE)

20 / 23 Una persona trata de apagar el fuego en Abejera, Zamora, Castilla y León. Emilio Fraile (EP)

21 / 23 Vista de la autovía A-52 durante el incendio forestal en Monterrei (Ourense). Brais Lorenzo (EFE)

22 / 23 Vista de una casa dañada por el incendio en la localidad de Tres Cantos, Madrid. Fernando Villar (EFE)