Las imágenes más impactantes de los incendios

Los incendios continúan devastando gran parte del territorio español. En lo que va de agosto, el fuego ha arrasado más de 25.000 hectáreas y ha causado la muerte de dos personas, coincidiendo con una intensa ola de calor que golpea toda la península. Esta situación obligó al Gobierno a declarar este martes la fase de preemergencia del plan estatal. Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas.
Bomberos realizando trabajos de extinción para sofocar el incendio, en Carcastillo, Navarra (España).
Estructura en llamas en Cubo de Benavente (Zamora).
Un bombero trata de extinguir, manguera al hombro, el incendio en Abejera, Zamora.
Helicópteros trabajando en la extinción del incendio cercano a la localidad de Pombriego (León).
Imagen de los daños provocados por un incendio en Cubo de Benavente (Zamora).
Imágen de un coche de policía frente al incendio declarado en Tres Cantos, Madrid.
Incendio forestal declarado ayer tarde la aldea Los Romeros, en Jabugo (Huelva)
Incendio forestal en Carcastillo, Navarra.
Un bombero forestal en el incendio forestal en la localidad de Maceda (Ourense).
Bomberos trabajan para sofocar el incendio en Calera y Chozas, Toledo, Castilla-La Mancha.
Un bombero trabaja para sofocar el incendio en el que ha ardido un camión, en Calera y Chozas, Toledo, Castilla-La Mancha.
Un brigadista ante una lengua de fuego procedente del Incendio forestal que afecta a Puercas (Zamora).
Un efectivo de la UME en la localidad de A Espasa ayudado por un vecino.
Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio que ha afectado a la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz).
Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad de A Espasa.
Un hidroavión realiza labores de extinción en el incendio forestal en la localidad de Maceda (Ourense).
Un hombre camina en las proximidades del incendio forestal que afecta al paraje de Las Médulas.
Una construcción en llamas en la localidad de Las Médulas, en la comarca leonesa de El Bierzo.
Vista de la aldea de As Chás, Oímbra (Ourense), durante el incendio forestal.
Una persona trata de apagar el fuego en Abejera, Zamora, Castilla y León.
Vista de la autovía A-52 durante el incendio forestal en Monterrei (Ourense).
Vista de una casa dañada por el incendio en la localidad de Tres Cantos, Madrid.
Vista lejana del incendio forestal en Carcastrillo, Navarra.