Fotogalería

Las imágenes más impactantes de los incendios en España este fin de semana

Medioambiente

Las imágenes más impactantes de los incendios en España este fin de semana

María Castaño

España atraviesa una de sus peores crisis de incendios forestales, superando las 157.000 hectáreas quemadas y con miles de personas obligadas a dejar sus casas. Los focos se concentran en Galicia, Castilla y León y Extremadura, aunque también han ardido zonas de Madrid y la Comunidad Valenciana. Algunos incendios, como el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora–León), ya supera las 37.000 hectáreas arrasadas y amenaza con convertirse en el mayor de la historia reciente.  La ola de calor y el viento agravan la situación, obligando a un despliegue masivo de la UME y medios europeos. El Gobierno advierte de que esta emergencia requiere no solo apagar fuegos, sino también un plan de prevención a largo plazo. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez ha confirmado el envío de 500 efectivos adicionales de la UME y ha propuesto un “gran pacto de Estado contra la emergencia climática" para afrontar de forma estructural este desafío.

1 / 25

Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense)

Sxenick (EFE)
2 / 25

Vecinos de Vilar de Condes colaboran en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
3 / 25

Vecinos de la localidad trabajan la madrugada de este domingo en labores de extinción del incendio forestal de A Rúa (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
4 / 25

Un voluntario trabaja en la extinción del incendio forestal este viernes, en las proximidades de Cipérez (Salamanca)

JMGARCÍA (EFE)
5 / 25

Personas juegan a las cartas este sábado, mientras avanza un incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
6 / 25

Una persona lucha contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense)

Sxenick (EFE)
7 / 25

Una persona realiza labores de extinción en el incendio forestal de A Rúa (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
8 / 25

Los bomberos tratan de sofocar un incendio en una construcción en la localidad de A Caridade, en el municipio de Monterrei (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
9 / 25

Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
10 / 25

Una familia en el exterior de su vivienda, que ha quedado rodeada por el fuego, en el incendio forestal de A Rúa (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
11 / 25

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense

Rosa Veiga (Europa Press)
12 / 25

Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
13 / 25

Una vecina de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
14 / 25

Vista de una construcción calcinada como consecuencia del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
15 / 25

Un coche calcinado este jueves, en el incendio de Quintana y Congosto (León)

J. Casares (EFE)
16 / 25

Un vecino de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
17 / 25

Un vecino colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
18 / 25

El fuego cruza una carretera por el incendio forestal este viernes, en las proximidades de Cipérez (Salamanca)

JMGARCIA (EFE)
19 / 25

Casas afectadas este viernes, por el incendio en Palacios de Jamuz (León)

J. Casares (EFE)
20 / 25

Los brigadistas intentan contener por segundo día el incendio en la zona limítrofe entre Ourense y Zamora

Mariam A. Montesinos (EFE)
21 / 25

Un vecino colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
22 / 25

Un animal muerto por el incendio que afecta a la localidad de A Caridade

Brais Lorenzo (EFE)
23 / 25

Vista del incendio forestal hoy sábado en Carballeda de Avia (Ourense)

Brais Lorenzo (EFE)
24 / 25

Vista del incendio forestal este sábado, en Beade (Ourense).

Brais Lorenzo (EFE)
25 / 25

Permanecen cortadas 13 carreteras por los incendios, dos de ellas nacionales

Sxenick (EFE)
Publicado el
17 de agosto de 2025 - 16:56 h
