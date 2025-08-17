Las imágenes más impactantes de los incendios en España este fin de semana

1 / 25 Varias personas luchan contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense) Sxenick (EFE)

2 / 25 Vecinos de Vilar de Condes colaboran en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

3 / 25 Vecinos de la localidad trabajan la madrugada de este domingo en labores de extinción del incendio forestal de A Rúa (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

4 / 25 Un voluntario trabaja en la extinción del incendio forestal este viernes, en las proximidades de Cipérez (Salamanca) JMGARCÍA (EFE)

5 / 25 Personas juegan a las cartas este sábado, mientras avanza un incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

6 / 25 Una persona lucha contra las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense) Sxenick (EFE)

7 / 25 Una persona realiza labores de extinción en el incendio forestal de A Rúa (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

8 / 25 Los bomberos tratan de sofocar un incendio en una construcción en la localidad de A Caridade, en el municipio de Monterrei (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

9 / 25 Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

10 / 25 Una familia en el exterior de su vivienda, que ha quedado rodeada por el fuego, en el incendio forestal de A Rúa (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

11 / 25 Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense Rosa Veiga (Europa Press)

12 / 25 Los bomberos durante las labores de extinción del incendio que afecta este miércoles al municipio de Monterrei (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

13 / 25 Una vecina de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

14 / 25 Vista de una construcción calcinada como consecuencia del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

15 / 25 Un coche calcinado este jueves, en el incendio de Quintana y Congosto (León) J. Casares (EFE)

16 / 25 Un vecino de Vilar de Condes colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

17 / 25 Un vecino colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

18 / 25 El fuego cruza una carretera por el incendio forestal este viernes, en las proximidades de Cipérez (Salamanca) JMGARCIA (EFE)

19 / 25 Casas afectadas este viernes, por el incendio en Palacios de Jamuz (León) J. Casares (EFE)

20 / 25 Los brigadistas intentan contener por segundo día el incendio en la zona limítrofe entre Ourense y Zamora Mariam A. Montesinos (EFE)

21 / 25 Un vecino colabora en las labores de extinción del incendio forestal en Carballeda de Avia (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

22 / 25 Un animal muerto por el incendio que afecta a la localidad de A Caridade Brais Lorenzo (EFE)

23 / 25 Vista del incendio forestal hoy sábado en Carballeda de Avia (Ourense) Brais Lorenzo (EFE)

24 / 25 Vista del incendio forestal este sábado, en Beade (Ourense). Brais Lorenzo (EFE)