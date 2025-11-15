José Antonio Peláez alerta sobre la privatización del asesoramiento en Sanidad Vegetal: "Debe ser público"

Recientemente, en los medios han aparecido informaciones que se han hecho eco de dos casos en donde especies alóctonas —aquellas que llegan a un ecosistema donde no existían de forma natural y cuya introducción se debe, directa o indirectamente, a la actividad humana— han causado graves problemas en el entorno. Uno de ellos lleva, al menos, 15 años afectando a las abejas autóctonas y tiene como protagonista a la enorme velutina (Vespa velutina nigrithorax), una avispa depredadora de la abeja melífera y que también puede afectar al ser humano causándole la muerte en casos extremos, como los ocurridos a tres personas en Galicia. El segundo caso afecta al ganado bovino desde primeros de octubre. La dermatosis nodular contagiosa (DNS) ha entrado en la península por Girona y ha impulsado un urgente programa de vacunación y sacrificio del ganado.

De forma análoga a los animales, las enfermedades y plagas pueden afectar a las especies vegetales peninsulares. ¿Están suficientemente preparados los organismos competentes para afrontarlas en un escenario de cambio climático con la entrada de nuevas especies invasoras? En la Comunidad de Madrid, el Servicio de Sanidad Vegetal del Área de Agricultura se ocupa del análisis, vigilancia y protección de los viveros y de los cultivos agrícolas para consumo ante ataques de virus, hongos, fitoplasmas, etc. José Antonio Peláez, ingeniero técnico agrícola y licenciado en Ciencias Ambientales, trabajó en el Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad de Madrid durante el periodo 2007-2017.

¿Cuál es la función de los técnicos del área de Sanidad Vegetal?

Los técnicos de Sanidad Vegetal somos los "médicos de los cultivos y las plantas de vivero" como solía explicarle a mi hija pequeña. Normalmente, le dediqué tres o cuatro días de la semana al trabajo de campo y uno o dos días al trabajo de gabinete u oficina. Era un trabajo que me entusiasmaba realizarlo. Tuve un magnifico maestro en mi compañero Donato Arranz, ya jubilado. Y es que ser conscientes de cómo podemos ayudar a los agricultores a controlar las plagas y enfermedades que merman sus cultivos es realmente muy gratificador.

¿Cuántos profesionales trabajaban en ese tiempo en el departamento?

En este periodo en el Servicio de Sanidad Vegetal éramos seis personas entre personal técnico y personal administrativo para todo el territorio agrícola y ganadero de la Comunidad de Madrid.

Seis personas sumando tanto personal administrativo como técnico, pero ¿y centrados en las funciones técnicas del trabajo de campo?

Éramos tres los integrantes del personal técnico. Llevábamos a cabo las labores de asesoramiento fitosanitario, controles e inspecciones de material vegetal y productos fitosanitarios que la legislación autonómica, nacional y europea obliga a los profesionales de la agricultura, jardinería y viveros.

¿Y si en algún periodo tenían que trabajar más por, por ejemplo, baja laboral de algún compañero o compañera?

Pues no olvidemos que la Comunidad de Madrid tiene una importante producción agraria y, sobre todo, un gran movimiento de plantas de jardinería y paisajismo. Así, cuando algún compañero o compañera estaba de baja laboral, al ser un número tan reducido, las labores las teníamos que repartir entre el personal técnico restante; eso suponía mayor número de horas de trabajo de campo y mayor número de horas de trabajo de gabinete.

¿Qué tipo de enfermedades y plagas foráneas pueden entrar en una comunidad como la de Madrid con tanto tráfico comercial? ¿A través de qué canales?

Casi todo movimiento de material vegetal debe ir acompañado de su correspondiente Pasaporte Fitosanitario. Si esto se cumple, entonces el riesgo de introducción de plagas y enfermedades exteriores es muy bajo. Pero, por experiencia, sabemos que no siempre se cumple, y ahí entraba parte de nuestro trabajo: controlar todas las entradas y comprobar que vienen acompañadas de su Pasaporte Fitosanitario. Si no, nos puede entrar cualquier tipo de plaga o enfermedad que acompañe al material vegetal. Por canales de entrada que van desde los puertos, los aeropuertos y el transporte por carretera, hasta el material vegetal que nos podemos traer como un simple recuerdo de los viajes realizados a terceros países.

¿De qué regiones del planeta principalmente?

Pueden ser de cualquier parte del planeta, aunque en mi etapa como técnico las más frecuentes procedían de Asia e Iberoamérica.

¿Cuál sería el tipo de plaga que a usted, como profesional, le haría saltar las alarmas?

Para mí, cualquier tipo de enfermedad que sea vírica, que sean viroides u originada por fitoplasmas que puedan afectar a cultivos o plantas.

Con el cambio climático, ¿se ha comprobado que ha aumentado el riesgo de entrada de elementos patógenos en las plantas? ¿Quizá pueden afectar con más virulencia?

Sí. No tengo datos exactos, pero creo que el cambio climático está aumentando el riesgo de entrada de patógenos y su asentamiento en nuestros cultivos y viveros.

Con los nuevos retos que van apareciendo y con los números que ha mencionado anteriormente, ¿es suficiente esa cantidad de personas para ocuparse de un departamento tan importante? ¿Cree que es posible que en este ámbito se pueda externalizar parte del trabajo o que se esté pensando en privatizar paulatinamente el servicio?

Nuestro consumo de carne dispara la posibilidad de nuevas pandemias: el problema estructural del que (casi) nadie habla Ver más

En la década que trabajé sí que pensaba que, por la importancia de nuestra labor, debía haber más personal dedicado a estas tareas de Sanidad Vegetal. Sigo pensando que esta labor debe ser un servicio totalmente público y que lo tienen que llevar a cabo las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos de actuación. Las funciones de asesoramiento, vigilancia, control, inspección, análisis, protección, etc. en materia de sanidad vegetal se deberían realizar por personal técnico perteneciente a alguna de las administraciones públicas, sean locales, autonómicas o estatales.

Dada su experiencia profesional, ¿cuántos profesionales cree que deberían ser necesarios para cubrir el total de trabajo de análisis, vigilancia y protección de la sanidad vegetal en la Comunidad de Madrid?

Yo creo que el número apropiado para el Servicio de Sanidad Vegetal tendría que ser el doble. Así, diría unas seis personas integrantes para personal técnico. Y, de hecho, parece ser que a día de hoy, y hace 14 meses, por fin es el número de profesionales que ya se dedican a ello. Pero, por otra parte, se ha externalizado el servicio de asesoramiento en temas de sanidad vegetal, esto incluye el reconocimiento de las plagas y enfermedades y su posterior tratamiento.