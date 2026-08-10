El mayor eclipse en décadas coincide con el máximo riesgo de incendios en las zonas donde mejor se verá

Las comunidades autónomas donde se vivirá de manera más intensa el eclipse de este miércoles están realmente preocupadas ante la posibilidad de que el evento histórico pueda tornarse en catástrofe. El nivel de riesgo de incendio será "extremo" en numerosas provincias donde podrá observarse en su totalidad, y zonas rurales que no están habituadas a la masificación, como Soria o Teruel, vivirán un pico turístico que multiplica el riesgo de fuegos.

En los últimos días, numerosas comunidades autónomas han tomado medidas para restringir accesos a zonas forestales y se han reforzado los dispositivos de vigilancia y extinción de incendios con el objetivo de minimizar riesgos. La Guardia Civil anunció este fin de semana un despliegue de 24.000 agentes con motivo del suceso, que prestarán especial atención a 660 puntos de observación del cielo. “Existe muchísima vegetación seca y un bajo índice de humedad, por lo que es fundamental que tengamos la máxima precaución", advirtió este domingo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Se mantiene la prohibición de hacer fuego en zonas forestales y se llama a no aparcar vehículos sobre vegetación seca, una de las negligencias que ya ha causado varios incendios este verano, como el de este fin de semana en Navas de San Juan (Segovia). Se pide también máxima precaución con el abandono de vidrios y colillas, así como el uso de cualquier maquinaria que genere chispas o la manipulación de aceites calientes de motor.

Ignacio Pérez-Soba, portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España, subraya que hay que prestar mucha atención a las zonas con turistas extranjeros, ya que pueden tener una percepción diferente del riesgo por el hecho de que quizás en sus países no estén familiarizados con los incendios.

"Se espera un elevado número de extranjeros y nuestra relación con el fuego no es la de otros países, como el centro y el este de Europa. Ellos no perciben como nosotros el peligro del fuego porque no sufren los incendios como aquí", valora. Según el Ministerio de Economía, visitarán el país 446.700 personas esta semana debido al eclipse.

Lugo, Ourense, Zamora, León, Salamanca, Ávila, Segovia, Palencia, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid o Teruel son algunas de las provincias en las que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) anticipa un nivel de riesgo "extremo" debido a la falta de lluvias, la abundancia de vegetación seca, la humedad del suelo o la previsión de vientos. Aunque, como se ve en el mapa, prácticamente toda la franja donde sucederá el evento astronómico tiene un riesgo "alto" (amarillo) o superior.

El experto del Colegio de Montes insiste también en que no hace falta desplazarse hasta el punto más remoto en busca de las mejores vistas ni adentrarse en el bosque con el coche para disfrutar del eclipse. "Puede ser incluso contraproducente porque lo importante es tener visibilidad en dirección oeste. Puedes ir al sitio con la mejor visibilidad del mundo que si estás en la ladera equivocada te lo puedes perder. Además, se puede ver perfectamente desde zonas urbanas", recuerda Pérez-Soba.

A esto se suma que algunas comunidades autónomas han decretado restricciones de tráfico en zonas de puerto de montaña para evitar atascos y reducir al mínimo el impacto de la masificación en el entorno natural. La Junta de Castilla y León reconoce que "la semana del 12 de agosto es en la que estadísticamente se producen más incendios forestales", de manera que ha publicado un mapa con una amplísima superficie de la comunidad que cataloga como "no recomendada".

Aragón ha ido más allá y ha limitado el acceso en vehículo a las zonas de monte a residentes, trabajadores y visitantes que se dirijan a un municipio o un parking habilitado. En la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno también ha pedido este lunes al Ejecutivo autonómico restringir el acceso y uso peatonal en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares fuera de los puntos de observación autorizados, y que prohíba la circulación de vehículos a motor en los montes de utilidad pública.