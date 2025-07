La IA ya marca el paso al periodismo o cómo Google y ChatGPT ya eligen qué es noticia

Los medios de comunicación han comenzando a perder el control de sus contenidos y, por tanto, de lo que les llega a los lectores. Primero fueron las redes sociales y ahora es el turno de la inteligencia artificial que permite seleccionar las noticias más importantes, resumirlas sin necesidad de visitar la cabecera que las produjo y contártelas con su particular estilo. Aunque podría parecer algo trivial, es más importante de lo que parece con un ChatGPT convertido en casi un consejero de sus usuarios más fieles y tras la implementación en Google, desde mayo de 2024, de las AI Overviews o Vista creada con IA —aunque a España no llegaron hasta el mismo mes de marzo—.

Y las primeras cifras que se van conociendo son inquietantes. Según datos de Similarweb de este mismo mes de julio, el porcentaje de búsquedas de noticias sin clic en medios subió del 56% a casi el 69%, trece puntos, durante el último año, tras la implementación de las AI Overviews —respuestas de las búsquedas sintetizadas directamente en la página de resultados—. Y los datos con respecto a ChatGPT van en la misma dirección: las búsquedas relacionadas con información en esta herramienta aumentaron un 212% desde enero 2024 a mayo 2025.

¿Estamos presenciando otro momento histórico más con el inicio del declive de los medios? Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que estamos ante una "nueva etapa" para el periodismo. "Los medios producen contenido de calidad con visión crítica o con apego al territorio, y las grandes plataformas se aprovechan de esto sin devolver nada a cambio", asegura Valeria Pereiras, periodista y vocal de la xunta de goberno del Colexio de Xornalistas de Galicia.

Para Jorge Vázquez-Herrero, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela, no estamos ante "un declive estructural": "Es una nueva etapa que hay que ver cómo encaja, igual que en otro momento fue el irse a las redes, el dejar de obtener tráfico desde estas plataformas, o el énfasis en el SEO".

Para María Fernanda Novoa-Jaso, doctora y profesora de la Universidad de Navarra, estamos presenciando una "etapa de transición" que "ofrece múltiples posibilidades y desafíos para el ejercicio del periodismo". Esta profesora que es, además, una de las autoras del Digital News Report en España, explica que es necesario "una adaptación constante" a los cambios tecnológicos al tiempo que no "desatienden" los principios éticos de la profesión como "que determina qué acontecimientos se consideran noticias o qué valores informativos están en juego".

Una amenaza para el periodismo, aunque por ahora no conquistan al usuario

Ante esta nueva etapa, lo que está claro es que tanto los resúmenes de AI Overviews como las respuestas de ChatGPT son una amenaza para el periodismo. "La implementación de estos sistemas no solo impacta al ámbito periodístico, sino que se extiende a todos los sectores de la sociedad", reconoce Novoa-Jaso.

Opinión similar mantiene Vázquez-Herrero: "La amenaza real es para la sociedad". "Nos debería preocupar que alguien considere que se puede informar por un resumen de una de estas plataformas o por lo que responde un chatbot. Más que nada porque entonces el ciudadano ya no elige, consume lo que le echan", sostiene este profesor.

Y todo esto en un contexto en el que aún estamos en el albor de la implementación de estas herramientas que, por ahora, no conquistan a los usuarios. Según el Digital News Report 2025, las audiencias muestran un interés relativamente bajo, de un 30%, por las diferentes alternativas para adaptar noticias a sus necesidades individuales. En España, el uso de chatbots como fuente informativa sigue siendo muy marginal: sólo un 3% de los usuarios declara usarlos para informarse.

Cómo aparecer en

A pesar de este bajo uso, en el caso de Google ahora mismo es casi imposible huir de estos resúmenes al usar su buscador. La Vista creada con IA proporciona respuestas sintetizadas directamente en la página de resultados, justo en la parte superior. "Son muy útiles", confiesa Vázquez-Herrero, ya que "ahora esa revisión de primeros resultados que se hace para decidir qué se quiere ver".

La tecnológica aseguró inicialmente que estos resúmenes no aparecerían en lo que ellos denominaron "temas de noticias duras", sin embargo, tal y como publicó The New York Post, una de estas cajas apareció en los resultados para "muerte de Anne Burrell". Un documento de Google de mayo de 2025 añade ahora que solo aparecerán en las búsquedas "cuando agreguen valor y el sistema tenga mucha confianza en la respuesta" y que se están realizando esfuerzos para excluirlos de temas sensibles o peligrosos.

¿Y cómo conseguir colocar una noticia en estas AI Overviews? La fórmula es casi como la de la Coca-Cola: un secreto de Estado. Google explica que se pueden aplicar las "mismas prácticas recomendadas de SEO básico", con lo que ello implique y con los propios cambios que la propia tecnológica aplica cada poco tiempo.

Lo mismo que ocurre con ChatGPT. Según la herramienta de OpenAI, "los medios que producen contenido original, bien posicionado y enlazado por otros tienen muchas más posibilidades de ser citados". También detalla que la compañía de Sam Altman cuenta con acuerdos de licencia con algunos medios —como los del grupo Prisa, Le Monde, The Atlantic o Associated Press—, lo que les garantiza presencia prioritaria y atribución. Pero para la mayoría de los medios no asociados, las referencias provienen "por calidad, posicionamiento y utilidad" de las informaciones.

"En estos acuerdos puede haber desequilibrios porque las grandes cabeceras pueden conseguir un reporte económico, que es una limosna para estas tecnológicas, pero otros más pequeños, locales o independientes no tienen voz y, a lo mejor, ni capacidad para negociar", sostiene Vázquez-Herreros.

En EEUU, 37 de los 50 principales medios sufrieron caídas de tráfico

Ante este nuevo escenario, y según datos de Similarweb, el tráfico orgánico pasó de mayo de 2024 a mayo de 2025 de más de 2,3 mil millones a menos de 1,7 mil millones de visitas, es decir, un 26%. En EEUU, por ejemplo, medios como The Wall Street Journal o New York Post publicaron que 37 de los 50 principales dominios de noticias sufrieron caídas interanuales después del lanzamiento de AI Overviews de Google.

Por nombres, Forbes y HuffPost perdieron cada uno el 40% de su tráfico, The New York Times un 36,5%, CNN un 28% o The Washington Post un 27%. Un portavoz del imperio tecnológico negó a New York Post que el impulso de la inteligencia artificial fuera el responsable de estas bajadas. No obstante, un informe de Analytics Insight sobre la influencia de esta herramienta sobre el tráfico de los editores de noticias de mayo de 2025 revela que las AI Overviews reducen el tráfico entre un 30% y un 80%, lo que afecta los ingresos por publicidad.

Los riesgos: de amplificar sesgos a la lucha contra la desinformación

Porque, aunque es evidente, no solo estamos hablando de una pérdida de tráfico y, por tanto, de una visibilidad que en el campo de los medios de comunicación tiene una traducción directa en los ingresos. Tal y como destaca Novoa-Jaso, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial por naturaleza "amplifica sesgos y fragmenta a la sociedad". "Si estas respuestas sustituyen a la labor periodística se acaba invisibilizando voces", añade Valeria Pereiras.

Además, no hay que olvidarse que estos resúmenes son "sintéticos", es decir, que, tal y como explica Vázquez-Herreros, son "una síntesis" y "artificiales": "Son creados por un sistema que está leyendo en otros sitios y, a veces, puede contener errores, imprecisiones y, sobre todo, tener dificultades para entender los contextos y, especialmente, los de más proximidad".

También se corre el peligro de caminar hacia "una homogeneización general del relato". "Fuera del periodismo, esto está más claro y se nota cuando en los trabajos académicos algún estudiante utiliza ChatGPT y se detectan expresiones o estructuras en el documento que tienen el estilo de este chatbot", alerta Vázquez-Herreros que apunta que, aunque no es incorrecta, es "característica" y se pierde "la diferenciación, la originalidad, la distinción que pueda haber entre unos contenidos y otros".

Novoa-Jaso también señala el riesgo del reforzamiento de "las burbujas ideológicas" que "aumentan la polarización". "Uno de los mayores riesgos es que desaparezca el debate real entre los ciudadanos, el debate racional sobre asuntos relevantes mediante argumentos y contraargumentos", admite esta experta.

Estos resúmenes también dificultan la lucha contra la desinformación. "Son simplificaciones y, cuando hablamos del mundo, no es algo que se lleve bien porque la realidad es compleja", destaca Vázquez-Herreros.

Favorecen a los grandes medios y se olvidan de los locales o independientes

Y, además, benefician a la concentración informativa. Un estudio de SE Ranking de enero de 2025 observó que solo el 20,85% de las AI Overviews cita alguna fuente de noticias y que favorecen a los grandes medios de comunicación mientras que las publicaciones más pequeñas tienen dificultades para ganar visibilidad. "En mi experiencia como periodista en un medio local, se está comenzando a notar que el tráfico está cayendo en piezas de temas generales sobre temas gallegos", reconoce Pereiras que apunta que esto "resta visibilidad a las fuentes originales" y "se pierden recursos".

Y esta concentración informativa que promueve la inteligencia artificial se produce en un contexto en el que, en el caso del panorama informativo español, la prensa local y regional mantiene una posición relevante. Según el Digital News Report 2025, un 47% de los encuestados declara tener un gran interés por las noticias de su entorno inmediato, aunque hay que destacar que esta cifra ha caído quince puntos desde el año 2020.

Denuncias por antimonopolio y por entrenar los modelos con sus noticias

Ante esta situación, según adelantó Reuters el pasado 4 de julio, la UE ha recibido una denuncia antimonopolio contra Google por parte de editoriales independientes de la Independent Publishers Alliance. En ella reclaman "daños graves" por esta práctica ya que consideran que se vulnera la "competitividad informativa" además de no tener la opción de "impedir que su material se ingiera" para el entretenimiento de este modelo de lenguaje.

Más allá de denuncias, encima de la mesa ya está la opción de sentarse para regular la irrupción de la inteligencia artificial en la industria de la información. "Adoptar medidas requiere voluntad política y ética por parte de las empresas tecnológicas. Pero de hacerlo, tendría que ser a nivel europeo", indica Valeria Pereiras.

"En el contexto académico, se están llevando a cabo debates sobre estas cuestiones y otras relacionadas con la regulación", asegura Novoa Jaso que señala que, antes que ponerse a hacer leyes, el mayor desafío al que se enfrenta el periodismo es "recuperar la confianza y la demanda ética en todos los ámbitos y en las instituciones". "En la medida en que se establezcan valores morales y se proporcione orientación a la población para seguir ese camino, será más beneficioso para todos", afirma.

Otro elemento que está encima de la mesa es la posibilidad de exigir compensaciones por el uso de contenidos periodísticos por parte de estos sistemas. "Habría que garantizar acuerdos y que se respeten a aquellos medios pequeños que quieran permanecer fuera de esto", defiende Pereiras.

"La cuestión es obvia y en cualquier otro soporte no se nos ocurre hacer un uso sin autorización para un fin que no sea el consumo propio. Tú no puedes crear una revista digital en base a escanear lo que publica en papel una revista determinada", explica Vázquez-Herreros que se pregunta porqué, entonces, "los modelos de inteligencia artificial entrenan con contenidos sobre los cuales no tienen pues unos derechos, una autorización". The New York Times o Alden Global Capital, propietaria de medios como Chicago Tribune, ya han denunciado a OpenAI y Microsoft por usar sus noticias para entrenar sus herramientas sin permiso ni compensación.