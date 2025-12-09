Transparencia total
La Comisión Europea abre una investigación a Google por usar contenidos online para entrenar la IA

  • El motivo sería un posible incumplimiento de la normativa comunitaria
  • La compañía estaría usando contenidos online sin compensar debidamente a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de rechazarlo
Archivo - Google

La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación formal a Google por un posible incumplimiento de la normativa comunitaria al usar contenidos en línea de sus plataformas para entrenar a sistemas de inteligencia artificial (IA) sin compensar debidamente a los creadores ni ofrecerles la posibilidad de rechazar, según informa EFE.

