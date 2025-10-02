La externalización de fronteras, a examen: infoLibre participa en el Congreso de Migraciones

El Congreso de Periodismo de Migraciones de la Fundación porCausa ha celebrado su octava edición en la ciudad de Mérida para analizar un fenómeno poco seguido por los grandes medios de comunicación: la externalización de fronteras.

Por primera vez, el congreso ha girado en torno a una temática común que ha marcado el debate de las diferentes mesas que se han desarrollado a lo largo de este 2 de octubre. De hecho, el subdirector de Investigación de infoLibre, Nacho Calle, ha participado en un panel que precisamente ha tratado sobre la cobertura que hacen los medios generalistas de la externalización.

Bajo el título ‘¿Pueden (quieren) los grandes medios de comunicación cubrir externalización?’ la periodista turca Şebnem Arsu de Der Spiegel, el periodista nigeriano Eromo Egbejule de The Guardian, el español Enrique Andrés Pretel de El Confidencial, y Calle han debatido sobre la importancia de que los grandes medios incluyan el análisis de este fenómeno como un elemento determinante de las políticas migratorias más allá de la cobertura humanitaria o sociológica que se suele llevar a cabo.

Durante la jornada no solo se ha abordado la relación entre grandes medios y la cobertura de la externalización, sino que también se han celebrado otras mesas y paneles que han ampliado la mirada sobre el fenómeno. Desde la importancia del lenguaje en “La narrativa de la externalización: las palabras SÍ importan”, pasando por los cruces entre cooperación al desarrollo y periodismo, hasta los retos de las colaboraciones Norte-Sur y la posibilidad de pensar en tecnologías feministas para otro tipo de control migratorio.

El programa además ha incluido debates sobre cómo ha cambiado el paradigma informativo en España en la última década —en una conversación entre las periodistas Montserrat Domínguez y Violeta Muñoz—, el papel de los regímenes iliberales en estas políticas, el impacto en las personas a través de casos concretos, y la necesidad de cuidar la salud mental de los periodistas que cubren estos temas. La jornada se ha cerrado con la actuación musical de Sady Traoré, joven de origen maliense y nieto de Fily Diarra, una famosa cantante en su país.

Externalización como eje central

Patricia Macías, directora del único congreso de periodismo de migraciones que se celebra en el mundo, ha hablado con infoLibre para explicar que este encuentro ha girado en torno a la idea de la externalización de fronteras porque “plantea importantes desafíos periodísticos y las alianzas entre periodistas del norte y el sur para su cobertura es imprescindible”. Además, ha subrayado que el “objetivo este año en el Congreso de Mérida es facilitar un espacio para fortalecer esas alianzas y repensar juntas cómo abordar este nuevo paradigma de las políticas migratorias del norte global”.

La Fundación porCausa explica que “para afrontar grandes retos necesitamos grandes comunidades” y esa es la razón por la que cada año, desde hace ocho ediciones, celebran en Mérida el Congreso de Periodismo de Migraciones.

¿Pero a qué se hace referencia cuando se habla de externalización? Cristina Fuentes, coordinadora de Investigaciones de la Fundación porCausa, en conversación con este medio, explica que “la externalización es la producción de fronteras verticales, en la que la gestión de las fronteras deja de consistir únicamente en el control físico de un Estado sobre su territorio, para ejercer también un poder simbólico más allá de sus límites. De este modo, terceros países asumen un control remoto en la gestión fronteriza".