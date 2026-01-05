Fallece a los 91 años el periodista Joan Armengol, entrevistador de grandes figuras

El periodista radiofónico y televisivo Joan Armengol, que a lo largo de su trayectoria profesional entrevistó a figuras de renombre mundial del siglo XX, desde Fidel Castro, Richard Nixon o Grace Kelly a Orson Welles y Gabriel García Márquez, ha fallecido a los 91 años en Barcelona, según informa EFE.

Nacido en Igualada (Barcelona) en 1934, trabajó en Radio Barcelona y RTVE, colaboró en medios escritos como El Correo Catalán y, al final de su carrera, en Ràdio Estel, según informa el Colegio de Periodistas, que ha mostrado su pesar a la familia, amigos y compañeros del comunicador.

Con 15 años, Joan Armengol inició sus primeros pasos en Radio Juventud, en Igualada, donde fue el encargado de pronunciar la locución inaugural, en enero de 1950.

Tras acabar el servicio militar, y de regreso a Cataluña, se incorporó en 1957 a Radio Barcelona como guionista de Bobby Deglané y, posteriormente, fue muy conocido por sus múltiples entrevistas, cerca de 60.000, a grandes personalidades del siglo XX.

A pie de pista, en el aeropuerto, se hizo popular por la pregunta con la que iniciaba sus entrevistas: "¿Motivo y alcance de su visita?".

Otros de sus entrevistados fueron Casius Clay, Dalai Lama, Nelson Mandela o Josep Pla, entre muchos otros.

Por voluntad propia, las exequias serán en la intimidad, según han indicado fuentes próximas a la familia.