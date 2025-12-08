Hackean la cuenta de infoLibre en la red social X

Este lunes, en torno a las 14:00 horas, infoLibre ha sufrido un hackeo de su cuenta en la red social X.

Por el momento, se desconocen las motivaciones del ataque, que ha dejado al equipo de este diario sin acceso a la cuenta. Las primeras pesquisas sí parecen sugerir que la empresa detrás del hackeo se hace llamar Crandal Smart Company, supuestamente con sede en Estados Unidos. Se trata de una empresa falsa creada en diciembre de este año, alojada en un servidor genérico y con un certificado temporal, por lo que todo indica que fue creada expresamente para robar la cuenta.

Los recortes impuestos en la antigua red Twitter por Ellon Musk han dejado sin personal alguno en España, lo que dificulta aún más la solución al hackeo.

En el perfil, que todavía sigue activo, no se ha publicado ningún mensaje ni ha desaparecido contenido previamente compartido por el periódico, pero sí ha cambiado el nombre de usuario y la imagen del perfil.

"El mal no descansa, pero seguimos", ha publicado en la misma red social el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña. El diario sigue activo en otras redes sociales como Bluesky, Whatsapp, Telegram e Instagram.