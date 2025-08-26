Kick expulsa a Simón Pérez y Silvia Charro de la plataforma tras la muerte del 'streamer' francés

Los españoles Simón Pérez y Silvia Charro han sido expulsados de Kick tras la muerte la semana pasada del streamer francés Jean Pormanove. Lo contaron ellos mismos este fin de semana en YouTube, aunque no dieron detalles sobre las causas.

Según pública este martes El País, aunque la plataforma no ofrece detalles sobre casos concretos, sí que explican que sus "normas de la comunidad y términos de servicio" dejan "muy claro" que los creadores de contenidos y los usuarios deben "cumplir con todas las leyes y regulaciones de su país". "Si ya no están en nuestra plataforma —y no se han marchado por su propia voluntad— puedes inferir que hemos tomado medidas debido a una violación", aseguran desde Kick, que no aclara qué leyes locales han infringido.

Simón Pérez, el extertuliano y economista caído en desgracia tras viralizarse un vídeo con su pareja recomendando hipotecas a tipo fijo aparentemente bajo el efecto de las drogas, subsistía hasta esta misma semana humillándose en Kick a cambio de pequeñas donaciones. Delante de la cámara y lleno de tatuajes que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos años a cambio de dinero, consume habitualmente hachís, cocaína o crack, dependiendo de las cantidades que le hayan facilitado sus seguidores. El pasado julio anunció que ingresaría en un centro de desintoxicación, pero poco después volvió a los directos, y desde entonces ha sufrido episodios de desmayos y alucinaciones.

Unos vídeos que finalizaron el fin de semana porque Simón Pérez y Silvia Charro recuperaron dos viejas cuentas de YouTube para seguir emitiendo tras la expulsión de Kick. Este lunes, sin embargo, ya habían encontrado un posible nuevo destino para sus directos: la plataforma de streaming Trovo, propiedad de la compañía china Tencent, dueños de WeChat, aunque adelantan que van a probar "varias". "No sé en cuál me voy a quedar todavía", afirmó Pérez.

Se alejan así de Kick, que parece que comienza a tomar cartas en el asunto tras la muerte del streamer francés. Además de las cuentas de los españoles, la plataforma ha eliminado los canales de Jean Pormanove y sus cocreadores mientras siguen las investigaciones por su muerte en Francia. Mediapart —socio editorial de infoLibre— ya había alertado hace más de ocho meses sobre este canal que, amparado en la falta de moderación por parte de Kick, albergaba abusos y humillaciones al streamer ahora fallecido y a otra persona con problemas mentales.

Kick pertenece a un conglomerado empresarial australiano del que también es parte el casino online Stake, una web de juego con criptomonedas con licencia en la isla caribeña de Curazao. Stake es inaccesible desde España puesto que no está registrado como operador de juego, pero tiene una fuerte presencia en Europa con grandes contratos de patrocinio deportivo como el club inglés Everton o el equipo de Fórmula 1 Sauber. Según Forbes, el casino tuvo unos ingresos de 2.600 millones de dólares en 2023.