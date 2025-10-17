Puedes ver aquí la conferencia de Jesús Maraña en la Fundación Alfonso Martín Escudero

El periodista Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ofreció en la Fundación Alfonso Martín Escudero la conferencia “El poder de la desinformación. Cómo defender la democracia”, una reflexión sobre los riesgos que la mentira organizada y las nuevas tecnologías suponen para la salud democrática. El acto ha sido introducido por Elisa Polanco, presidenta de la fundación, y Roberto Granizo, presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, ha sido el encargado de presentar al conferenciante. Un público plural, que contaba con juristas de distinto signo y personalidades como el expresidente del CGPJ Pascual Sala, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, o la exministra y consejera de Estado Magdalena Valerio, siguió con interés las propuestas de Maraña para frenar la expansión de la postverdad mediante transparencia, regulación y educación cívica.

Durante su intervención, Maraña advirtió del peligro que supone la desinformación como estrategia política y negocio global, alimentada por los algoritmos, la polarización y la falta de regulación. Defendió que la democracia solo puede sostenerse sobre hechos verificables y medios transparentes, y reclamó una ciudadanía crítica y activa, capaz de exigir responsabilidades tanto a los poderes públicos como a las grandes plataformas tecnológicas. “La batalla central ya no es entre derechas e izquierdas —afirmó—, sino entre demócratas y no demócratas”.