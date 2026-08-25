RTVE entra por primera vez en criptas de Cuelgamuros para mostrar la búsqueda de las víctimas del franquismo

Por primera vez, unas cámaras han entrado en las criptas de Cuelgamuros para mostrar el trabajo científico que trata de poner nombre a las víctimas reclamadas por sus familias. RTVE ha accedido al interior del recinto, donde permanecen los restos de más de 33.800 personas, unas 12.000 de ellas sin identificar, para documentar la labor del equipo forense que trabaja allí desde 2023.

El resultado es Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible, un documental de Belén Alonso y Manu Diéguez que se estrenará el próximo 22 de septiembre en el 74º Festival Internacional de Cine de San Sebastián antes de emitirse en RTVE. Su estreno se integra en la programación del Comisionado para la Celebración de los 50 Años de España en Libertad en el certamen donostiarra. La televisión pública se convierte así en el primer medio que graba en el interior de unas criptas que permanecieron cerradas durante décadas.

Las cámaras siguen el trabajo de los especialistas que buscan actualmente a 214 personas a petición de sus familiares. Las actuaciones se desarrollan al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que reconoce el derecho de las familias a solicitar la búsqueda, exhumación e identificación de sus allegados.

La tarea implica tratar de individualizar unos restos que fueron depositados allí hace más de seis décadas y que, en numerosos casos, llegaron a Cuelgamuros sin conocimiento de sus familias. Permanecen emparedados tras los muros de ocho capillas y distribuidos en cajas, algunas individuales y otras colectivas, que pueden contener restos de hasta quince personas.

Las condiciones complican todavía más las identificaciones. Las criptas carecen de luz natural y soportan niveles de humedad que llegan al 90%. A la degradación del material óseo se suma la mezcla de restos provocada por los traslados y, en algunos casos, la ausencia de muestras de ADN de familiares con las que establecer una correspondencia genética.

Buena parte del documental ha sido grabada en la capilla del Santo Sepulcro, convertida en laboratorio forense y donde se encuentran más de 18.000 víctimas. Es también el espacio en el que se concentra, a priori, el mayor número de restos reclamados actualmente por sus familias.

El lugar está clasificado con un nivel de riesgo biológico 2 sobre una escala de 4. Tanto los forenses como el equipo de RTVE han tenido que acceder con casco, mascarilla, calzas, guantes y equipos de protección individual. Las reducidas dimensiones de algunos espacios obligaron además a instalar pequeñas cámaras en el techo para poder registrar el trabajo de los especialistas.

Deshacer un traslado iniciado por la dictadura

La acumulación de miles de restos en Cuelgamuros tiene su origen en la propia historia del monumento. Franco ordenó su construcción en 1940 como homenaje a los fallecidos del bando sublevado y fue inaugurado en 1959, después de 19 años de obras por las que pasaron miles de presos políticos sometidos al sistema de redención de penas por trabajo.

Antes de su inauguración, una orden ministerial de 1958 requirió a alcaldes y gobernadores civiles de toda España el envío de restos humanos hasta el monumento. Las exhumaciones alcanzaron también fosas comunes donde estaban enterrados republicanos fusilados y muchos cuerpos fueron trasladados sin autorización ni conocimiento de sus familias.

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Más de seis décadas después, el trabajo que ahora registra RTVE trata de recorrer parte de aquel camino en sentido contrario: localizar entre decenas de miles de restos a las personas que sus familiares siguen buscando, identificarlas y permitir que puedan recuperarlas.

El documental forma parte de DocumentaRTVE y su grabación ha sido posible mediante un convenio entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la corporación pública. Por ello, como se ha mencionado, su estreno se integra en la programación del Comisionado para la Celebración de los 50 Años de España en Libertad en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible permitirá así observar por primera vez desde dentro una tarea que hasta ahora permanecía fuera del alcance de las cámaras: el lento proceso científico con el que se intenta devolver una identidad a quienes la perdieron y unos restos a las familias que todavía los reclaman.