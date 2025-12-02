Toni Cantó aterriza ahora en la televisión valenciana con un programa sobre "la crisis del feminismo"

La televisión pública valenciana contará desde este viernes con un nuevo rostro en su parrilla: el de Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos. El expolítico conducirá el programa El debat, donde se estrenará este viernes a las 22:45 horas con un programa en torno a la "crisis del feminismo".

En esta primera entrega, con una duración de tres horas, el exdiputado entrevistará a la escritora Lucía Etxebarria y a Juan Soto Ivars, autor este último de un libro negacionista de la violencia machista. "El llamado movimiento feminista está atravesado por grandes discusiones internas", plantea la cadena pública a través de un comunicado. El programa "tiene la vocación de reflejar la polarización que impregna hoy en día la sociedad". À Punt es la televisión autonómica de la Comunitat Valenciana, presidida por el PP con apoyo de Vox.

En la mesa de debate de este viernes intervendrán también la filósofa Elisabeth Duval; la presidenta de OkDiario, Pilar Rodríguez Losantos; la periodista María Claver; y la presidenta de la asociación Alanna, Xelo Álvarez. El cara a cara será entre la periodista Pilar Tamayo y Pedro Herrero, que según la cadena pública, se define como "defensor firme de la familia tradicional" y "faminazi".

En 2021, el actor reconvertido en político encontró un hueco en la llamada Oficina del Español, una suerte de institución de nueva creación dependiente de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid que tenía como objetivo la promoción del castellano y donde permaneció durante poco más de un año.