El armador del 'pesquero fantasma' Rúa Mar ha sido condenado a 22 años de cárcel

En una sentencia que, por su rapidez, resulta digna de mención, la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a penas que suman 22 años de cárcel a Pedro Maza, el armador del 'pesquero fantasma' Rúa Mar, barco que se fue a pique en plena operación de narcotráfico en enero de 2020 y cuyo naufragio causó la muerte de seis de sus tripulantes.

El fallo, dictado por la sección desplazada en Algeciras y en virtud de una investigación coordinada por Macarena Arroyo, fiscal especial Antidroga del Campo de Gibraltar, contempla condenas para el resto de acusados que oscilan entre los tres años y cuatro meses impuestos a la pareja del armador por blanqueo de capitales hasta los seis años y dos meses de prisión.

Maza, que se exponía a una petición de cárcel que alcanzaba los 114 años, ha sido condenado a 12 años de prisión por seis homicidios imprudentes; cinco años y cuatro meses por tráfico de drogas; tres años y ocho meses por blanqueo de capitales (incluidos cuatro meses por tentativa); y un año y dos meses más por pertenencia a grupo criminal.

Macarena Arroyo señaló en su escrito de acusación que ha quedado, en esencia, acreditado, que el barco transportaba un gran alijo de hachís. La borrasca reinante en aquel momento se unió a un más que probable exceso de peso para hacer zozobrar la embarcación, que se fue a pique. Esa es la principal hipótesis sobre lo ocurrido, pero no la única. A pesar de los medios aportados por el Estado para buscar el pecio y rescatar los cuerpos de los tripulantes, no se halló ni rastro del mismo. El Rúa Mar se convirtió en un barco fantasma.

El mar, eso sí, devolvió los cadáveres de dos de las personas que se habían enrolado en la tripulación, uno de nacionalidad española y otro peruano. Entre las víctimas estaban, además, dos de los familiares directos del armador.

El Rúa Mar siempre estuvo en el foco de las autoridades policiales, en especial cuando en 2014 fue intervenido con un importante alijo de hachís. Es una práctica demasiado habitual que personas que se dedican al tráfico de drogas adquieran de nuevo, vía subasta, embarcaciones que en un momento dado fueron utilizadas para el narcotransporte, y este ha sido un nuevo ejemplo de ello.

El pesquero ‘faenaba’ sin los obligatorios sistemas de localización, un indicio que se corresponde con la realización de alguna actividad al margen de la ley que apuntaba al tráfico de drogas. El naufragio se produjo a unas 28 millas de Cabo Espartel, frente a las costas marroquíes. Eso es un indicio más, pues es un enclave muy utilizado históricamente para la carga de estupefacientes que parten desde el Norte de África en embarcaciones neumáticas para su posterior transporte a la península ibérica.